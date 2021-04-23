Антонина Хекканен – ровесница «Гатчинской правды»

Родилась она 12 декабря 1931 года в глухой вятской деревеньке с говорящим названием Работино. В деревне было двадцать домов. Отец, Иван Васильевич, работал в колхозе счетоводом, а мама, Клавдия Егоровна, – в полеводческой бригаде. В семье было четверо детей. В деревнях дети рано становились взрослыми: помогали по дому, учились ухаживать за скотиной, работать в поле.

Когда началась война, маме было девять лет. Папу забрали на фронт. Получив повестку, он посадил маму на лошадь, объехал с ней вокруг деревни, точно так же прокатил младшего сына и дочь. Больше отца дети не видели. Мама училась в школе в Работино, школа размещалась в обычной избе. А с пятого по седьмой класс в школу ходила в Животово, за 4 километра по дороге или за 3 километра по короткой дорожке через лес. Школа размещалась в здании церкви, в которой был снесен купол и надстроен второй этаж. После уроков ребятня бежала в поле. Работали и в выходные, и в каникулы наравне со взрослыми: сеяли, пололи, косили, молотили.

К началу войны в деревне не осталось ни одного мужчины, только женщины и дети. Мальчишки управлялись с лошадьми, перевозили сено и другие грузы. Лошадей не хватало, поэтому часто женщины на себе вспахивали поля - две тянули плуг, третья шла за ним. Бригадир из соседней деревни шутя называл Работино «деревней пяти Тонь», т.к. многие девчонки носили имя Тоня. Чтобы не путаться, их называли не по фамилиям или отчествам, а по имени матери. Моя мама была Тоня Клавдиина (ее маму звали Клавдией), подружки – Тоня Манефкина, Тоня Инина, Тоня Афонина, Тоня Трошина. Колхоз работал для фронта: растил рожь, овёс, ячмень, горох, лен, картофель. На детей были заведены трудовые книжки, ежедневно раздавали наряды - что надо сделать. Старший брат после 9 класса поступил в Рязанское военное училище и ушел воевать. Они с отцом оба оказались на Белорусском фронте, но встретиться не довелось. Отец и старший брат воевали, мать и младшие дети с утра до ночи работали, не доедая и не досыпая. Все для фронта - все для Победы!

Отец домой не вернулся: погиб на Белорусском фронте под Витебском за год до Победы. Мама с семьей - с матерью, братом и сестрой продолжали работать в колхозе, восстанавливая послевоенное народное хозяйство. В 1949 году Клавдия (моя бабушка) умерла, и маму позвала к себе старшая сестра, живущая в Ленинграде. Маме было восемнадцать, когда она приехала в Ленинград.

Набор в училища (ФЗУ) был окончен, ей удалось поступить в торговую школу, после окончания которой она девять лет проработала в продуктовом магазине сначала в Славянке, а затем в Лукашах. Работа была тяжелой, самой приходилось ездить за товаром, разгружать мешки по 25 и 50 кг с крупами, сахаром, большие, грубо сколоченные ящики с бутылками, но мама была очень ответственной и принципиальной, поэтому зарекомендовала себя как честный и аккуратный продавец. На трудности не жаловалась, была немногословной, но надежной и порядочной.

С 1961 года начался новый, заводской, этап в ее трудовой биографии. Мама пришла работать на Ленинградский опытный завод распредом, мастером, а затем стала диспетчером. Диспетчером цеха №3 она проработала до 1985 года. Цех №3 объединял штамповочный, гальванический, сборочный, тарный, литейный, прессовочный участки. Завод производил продукцию для всей страны, также экспортировал ее в зарубежные страны. Неоднократно маму награждали почетными грамотами, денежными премиями и удостоили звания «Ветеран труда» за ее трудолюбие, серьезность и ответственность.

Здесь, на заводе, работал и ее муж, Виктор Александрович. Вместе они живут более 63 лет, всё делают сообща - вместе занимаются своим садом, смотрят кинофильмы, читают.

В семье всегда все любили читать. Книги в то время купить было сложно, поэтому отдушиной была подписка на периодические издания. Долгое время выписывали «Роман-газету», в которой печатались романы известных писателей. Читали журналы и газеты «Работницу», «Здоровье», «Труд», «Вести», «Аргументы и факты».

Чтобы знать все новости о жизни нашего района, ежегодно выписывали «Гатчинскую правду», благодаря газете всегда были в курсе событий района, знали о жизни своей малой родины: достижениях в сельском хозяйстве, строительстве, жизни трудовых коллективов, делах и людях. В газете «Гатчинская правда» всегда освещалась настоящая жизнь с ее радостями и болями, успехами и проблемами, не только по материалам, подготовленным журналистами, но и по рассказам и статьям жителей района.

Находясь на заслуженном отдыхе, мама помогала нянчить и воспитывать внука, внучатую племянницу, занималась рукоделием, держала в образцовом порядке огород и сад.

Вся жизнь её прошла в трудах, работе и заботе о семье, родных и близких людях. И по сей день, а идет ей уже 90-й год, она, не покладая рук, выполняет посильную домашнюю работу.

Татьяна Викторовна Аристова