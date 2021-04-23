Ленстройтрест досрочно ввел в эксплуатацию новую очередь квартала «IQ Гатчина»

Второй корпус состоит из разновысотных секций (от 9 до 12 этажей), фасады которых выполнены в пиксельной технике. Дизайн-код квартала «IQ Гатчина» разработан известным архитектором Йоханнесом Товаттом из Швеции. Яркий внешний облик зданий как первых очередей, так и последующих, стал настоящей визитной карточкой квартала. В оформлении парадных и мест общего пользования сданного корпуса также использованы заметные цветовые решения.

Во дворе выполнено благоустройство: оборудованы площадки для игр и спортивных занятий, прогулочные зоны и пешеходные дорожки, высажены деревья и кустарники. Неподалеку расположена наземная парковка для автовладельцев, также предусмотрен подземный паркинг в первой очереди проекта.

В свободной продаже представлена недвижимость от студий до трёхкомнатных квартир.

Сегодня в «IQ Гатчина» работает детский сад, в который ходят 120 детей. На первых этажах заселенных корпусов открыты магазины, кафе и другие учреждения сферы услуг. Застройщик ведет строительство общеобразовательной школы и четвертой очереди проекта.