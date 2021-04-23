Ленстройтрест досрочно ввел в эксплуатацию новую очередь квартала «IQ Гатчина»

Второй корпус состоит из разновысотных
секций (от 9 до 12 этажей), фасады которых выполнены в пиксельной технике.
Дизайн-код квартала «IQ Гатчина» разработан известным архитектором Йоханнесом Товаттом из Швеции. Яркий
внешний облик зданий как первых очередей, так и последующих, стал настоящей
визитной карточкой квартала. В оформлении парадных и мест общего
пользования сданного корпуса также использованы заметные цветовые решения.
Во дворе выполнено благоустройство:
оборудованы площадки для игр и спортивных занятий, прогулочные зоны и пешеходные
дорожки, высажены деревья и кустарники. Неподалеку расположена наземная
парковка для автовладельцев, также предусмотрен подземный паркинг в первой
очереди проекта.
В свободной продаже представлена
недвижимость от студий до трёхкомнатных квартир.
Сегодня в «IQ Гатчина» работает детский сад, в который ходят 120
детей. На первых этажах заселенных корпусов открыты магазины, кафе и другие
учреждения сферы услуг. Застройщик ведет строительство общеобразовательной
школы и четвертой очереди проекта.