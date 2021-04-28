О радиации — просто и интересно

Это первая открытая лекция из цикла встреч «Задай вопрос учёному», проводимого в рамках юбилейных мероприятий НИЦ «Курчатовский институт – ПИЯФ», которому в этом году исполняется 50 лет. Организатор этого научно-просветительского цикла - научно-образовательный центр ПИЯФ (НОЦ).

НОЦ - это группа единомышленников Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова, искренне любящих науку. Центр организует и проводит научно-популярные лекции, семинары и конференции, научно-исследовательские практикумы для школьников и мероприятия проекта «Школьная экологическая инициатива»; ведёт профориентационную работу для студентов; проводит групповые экскурсии в научно-исследовательские подразделения НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ.

С нашей стороны это вклад не в пустоту, а в будущее нашей отрасли в целом, - говорит руководитель научно-образовательного центра Андрей Черников. - Одна из наших основных задач — заинтересовать глобальными научными вопросами молодёжь, вовлекая их в образование и науку. Конечно, мы хотели бы видеть их в своих рядах. Мы приглашаем к нам не только школьников, но и студентов и аспирантов. При этом не нужно быть физиком или биологом, нужно просто хотеть узнавать что-то новое для себя и стремиться к саморазвитию.

Для встреч в рамках цикла «Задай вопрос учёному» мы выбрали некоторые ключевые даты, важные для всех нас, - отметил Андрей Юрьевич. - Этот год ими очень насыщен: 60 лет со дня полёта Юрия Гагарина в космос, полувековой юбилей нашего института, 225 лет исполняется городу Гатчине. Я надеюсь, что программа мероприятий будет очень обширная. Мы стараемся говорить о сложных вещах простым языком, поскольку заметили, что у школьников есть большие сложности со связками между предметами. Они не понимают соотношение между физикой, биологией и математикой, например. И наша задача — помочь увидеть всю картину в целом.

В этот раз в читальном зале «Купринки» собралось много школьников. Заведующий лабораторией медицинской физики НИЦ «Курчатовский институт – ПИЯФ» Александр Халиков рассказал ребятам об истории изучения радиации. Она началась в 1895 году с открытия загадочных Х-лучей Вильгельмом Рентгеном. Никто на тот момент не знал о вредности радиации. Большой популярностью пользовалось фотографирование обывателей с помощью рентгеновских лучей. Многие поплатились за это здоровьем, а кто-то даже жизнью.

В 1896 году была открыта радиоактивность урана, а чуть позже Мария Кюри открыла полоний и радий. Увлечённые своим делом учёные зачастую проводили эксперименты на самих себе. Известно, что тело той же Марии Кюри, положенное после её смерти в свинцовый гроб, до сих пор излучает радиацию, довольно опасную для живых людей.

Школьники узнали из лекции о типах излучений и их воздействии на клетки живого организма, поговорили о способах использования радиации в медицинских целях и не только. Учёные рассказали им, как в НИЦ «Курчатовский институт – ПИЯФ» изучают воздействие радиации на приборы космических станций и микросхемы летательных и космических аппаратов. Ребята увидели споры крайне живучего грибка из северных широт нашей страны, который продолжает размножаться даже после больших доз различных типов излучений.

Ребятам очень понравилась как сама лекция, так и возможность свободного диалога с молодыми учёными.



