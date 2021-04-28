О радиации — просто и интересно

Это первая открытая лекция из цикла встреч «Задай вопрос учёному», проводимого в рамках юбилейных мероприятий НИЦ «Курчатовский институт – ПИЯФ», которому в этом году исполняется 50 лет. Организатор этого научно-просветительского цикла - научно-образовательный центр ПИЯФ (НОЦ).
НОЦ - это группа единомышленников Петербургского
института ядерной физики им. Б.П. Константинова, искренне любящих науку. Центр
организует и проводит научно-популярные лекции, семинары и конференции,
научно-исследовательские практикумы для школьников и мероприятия проекта
«Школьная экологическая инициатива»; ведёт профориентационную работу для
студентов; проводит групповые экскурсии в научно-исследовательские
подразделения НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ.
С нашей стороны это вклад не в пустоту, а в будущее
нашей отрасли в целом, - говорит руководитель научно-образовательного центра
Андрей Черников. - Одна из наших основных задач — заинтересовать глобальными
научными вопросами молодёжь, вовлекая их в образование и науку. Конечно, мы
хотели бы видеть их в своих рядах. Мы приглашаем к нам не только школьников, но
и студентов и аспирантов. При этом не нужно быть физиком или биологом, нужно
просто хотеть узнавать что-то новое для себя и стремиться к саморазвитию.
Для встреч в рамках цикла «Задай вопрос учёному» мы
выбрали некоторые ключевые даты, важные для всех нас, - отметил Андрей Юрьевич.
- Этот год ими очень насыщен: 60 лет со дня полёта Юрия Гагарина в космос,
полувековой юбилей нашего института, 225 лет исполняется городу Гатчине. Я
надеюсь, что программа мероприятий будет очень обширная. Мы стараемся говорить
о сложных вещах простым языком, поскольку заметили, что у школьников есть
большие сложности со связками между предметами. Они не понимают соотношение
между физикой, биологией и математикой, например. И наша задача — помочь
увидеть всю картину в целом.
В этот раз в читальном зале «Купринки» собралось
много школьников. Заведующий лабораторией медицинской физики НИЦ «Курчатовский
институт – ПИЯФ» Александр Халиков рассказал ребятам об истории изучения
радиации. Она началась в 1895 году с открытия загадочных Х-лучей Вильгельмом
Рентгеном. Никто на тот момент не знал о вредности радиации. Большой
популярностью пользовалось фотографирование обывателей с помощью рентгеновских
лучей. Многие поплатились за это здоровьем, а кто-то даже жизнью.
В 1896 году была открыта радиоактивность урана, а
чуть позже Мария Кюри открыла полоний и радий. Увлечённые своим делом учёные
зачастую проводили эксперименты на самих себе. Известно, что тело той же Марии
Кюри, положенное после её смерти в свинцовый гроб, до сих пор излучает
радиацию, довольно опасную для живых людей.
Школьники узнали из лекции о типах излучений и их
воздействии на клетки живого организма, поговорили о способах использования
радиации в медицинских целях и не только. Учёные рассказали им, как в НИЦ
«Курчатовский институт – ПИЯФ» изучают воздействие радиации на приборы
космических станций и микросхемы летательных и космических аппаратов. Ребята
увидели споры крайне живучего грибка из северных широт нашей страны, который
продолжает размножаться даже после больших доз различных типов излучений.
Ребятам очень понравилась как сама лекция, так и
возможность свободного диалога с молодыми учёными.