Ленинградские призывники отправляются к месту службы

Визит в районный военкомат – ещё не начало службы. С 1 апреля по 15 июля небольшими группами призывники со всего региона пребывают на сборный пункт Военного Комиссариата Ленинградской области, где их ждёт ряд обязательных процедур. Вчера несколько десятков ребят из области стали военнослужащими, пройдя эти этапы, и отправятся по местам службы. Экскурсию по пункту сбора провел и.о. военного комиссара Ленинградской области Сергей Никитин.

Сначала всех поступающих тестируют на короновирус. Только после отрицательных результатов проводят медицинский осмотр и психолого-профессиональное тестирование, в зависимости от талантов и возможностей рекомендуют военную специальность. Отпечатки пальцев и биометрические данные становятся частью электронного личного дела каждого призывника. После собеседования с представителями воинской части и распределения, он становится военнослужащим. Символично, что пока готовится приказ по результатам собеседования, ребята идут переодеваться в форму. Получают набор новобранца и ПЭК – пластиковую электронную карту, документ учёта персональных сведений во время службы. На путь следования каждый новобранец обеспечивается средствами индивидуальной защиты и средствами личной гигиены. В случае большой удаленности воинской части выдается продовольственный паек.

В напутственных словах новобранцам накануне отъезда из пункта сбора ветераны боевых действий Афганской и Чеченской войны подчеркнули, что служба в армии — важный этап в становлении мужчины и призвали воспринимать все возможные трудности в службе и гражданской жизни с позиции «Я смогу это сделать!». Также ребятам объяснили, что в армии нет незначительных военных профессий, каждая воинская часть важна для российской армии.

Сергей Никитин пожелал призывникам с честью пронести высокое звание военнослужащего из Ленинградской области, жители которой во время Великой отечественной войны, несмотря на тяжесть выпавших на их долю военных событий, проявили стойкость и героизм.