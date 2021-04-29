Песни о земной красоте

Пока ребята распевались со своими педагогами в дворцовых коридорах, в Театральном зале уже вовсю шла техническая подготовка к конкурсу. В креслах рассаживались родители, которые, естественно, волновались за своих конкурсантов, ведь основную массу выступающих составляли совсем юные вокалисты.

Открытый молодёжный вокальный конкурс «Романса трепетные звуки…» - детский аналог гатчинской «Романсиады». Идея его проведения принадлежит педагогам Войсковицкой детской школы искусств Виктору Огороднову и Нине Черяк. Первый открытый конкурс состоялся в апреле 2002 года в посёлке Сиверский. Важным событием этого конкурса стало присутствие на нём выдающегося композитора современности Исаака Шварца, который прослушал весь конкурс, благословив со сцены это прекрасное начинание.

С 2005 года конкурс проводился в Александровской приёмной Гатчинского дворца-музея, что вносило в атмосферу конкурса вокалистов ноты величественности и утончённости. Но вот наступил долгожданный 2021 год, когда юных участников конкурса уже встречал отреставрированный Театральный зал дворца-музея. Это место как нельзя лучше подходит для подобного рода выступлений, ведь именно здесь, на сцене этого Театрального зала, давали представления артисты русской, немецкой, итальянской, французской трупп. Именно здесь в любительских постановках не раз участвовали и члены императорской фамилии.

Идеолог и организатор конкурса Виктор Огороднов, как специалист, высоко оценивает акустические возможности исторического Театрального зала.

- Акустика здесь хорошая, правда, немного суховатая по сравнению с Александровской приёмной, где стены отзывались на звуки более щедро, - говорит Виктор Огороднов. - Но мне кажется, что для вокализации здесь нет никаких помех, и детям поётся очень удобно.

Как и в прошлые годы, юных вокалистов оценивало высокопрофессиональное жюри, которое возглавила заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Шарова. Среди других членов жюри - лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России Виктор Огороднов, лауреат международного конкурса вокалистов Зоя Журавлёва, доцент Санкт-Петербургской консерватории Алексей Махлаевский.

Татьяна Шарова возглавляет жюри конкурса «Романса трепетные звуки» уже в четвёртый раз. Как рассказала Татьяна Павловна, с Гатчиной её связывает очень многое. Будучи уроженкой Санкт-Петербурга, она выросла в нашем городе.

- Можно сказать, что все мои эстетические воззрения рождались в красоте, которая окружает жителей Гатчины, - говорит Татьяна Шарова. - И я рада, что мы проводим наш конкурс именно в этой красоте. Во Дворце сохранилась атмосфера старинных исторических концертов, построенный в виде амфитеатра зрительный зал, прекрасная сцена. Всё это придает нашему конкурсу особенный празднично-концертный дух.

Организаторы музыкального праздника приурочили очередной конкурс-фестиваль ко Дню подснежника, который в России отмечают 19 апреля. И первым в этот день зазвучало небольшое, но очень изящное произведение Чайковского «Подснежник» в исполнении члена жюри Алексея Махлаевского.

Участие в конкурсе приняли более пятидесяти детей и молодых людей из Гатчинского района и Санкт-Петербурга. Конкурсную программу открыли вокалисты самой младшей возрастной группы, которые исполняли старинные и современные «детские» произведения русских композиторов, включая и народные песни.

Жюри подвело итоги конкурса-фестиваля только к вечеру. В каждой из возрастных категорий были объявлены победители, которых ожидали призы — дипломы и хрустальные кубки. Места распределились следующим образом:

- в возрастной категории до 10 лет 1 место заняла Мария Мальгина (хоровая школа «Апрель», Гатчинская школа №8). 2 место — у Виктории Ганиной (Коммунаровская детская школа искусств) и у Таисии Кива (Центр творчества юных, Гатчина). 3 место у Александра Иванова (хоровая школа «Апрель», Гатчинская школа №8) и у Дениса Бушуева (Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова- Иванова).

- в номинации «Дебют» отметили Елену Настеко (ЦТЮ, Гатчина). «За артистизм и сценический образ» вручили награду Таисии Кочугуевой, «За музыкальность» - Анне Павлык (обе - Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова).

- в возрастной категории 11-12 лет 2 место было присуждено Алисе Болтач (хоровая школа «Апрель», Гатчинская школа №8), Нине Абрамовой, Евгению Бушмелеву (ЦТЮ, Гатчина).

- в возрастной категории 13-15 лет сразу два первых места — у Марии Арешкович и Макара Безгина (ЦТЮ, Гатчина).

- в возрастной категории 16-18 лет 1 место присудили Владимиру Тихонову (Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова). 2 место — у Евы Нуцубидзе, 3 место — у Марии Волковой (оба -Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова).

- в возрастной категории 19-25 лет два вторых места у Ольги Захаровой (музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова) и у Анжелики Тереховой (Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова). Два третьих места — у Людмилы Хрипуновой (Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова) и у Руслана Ибрагимова (музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова).

- в категории «Ансамбли» два вторых места присудили вокальному ансамблю «Капель» (Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова) и вокальному ансамблю «Апрель» (Гатчинская школа №8). Третье место — у вокального ансамбля 6 класса ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова и у смешанного ансамбля «Апрель» (Гатчинская школа №8).

Гран-при XIX Открытого молодёжного вокального конкурса «Романса трепетные звуки…» был присуждён Валерии Дорошиной (Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова).

Лучшим концертмейстером признана Татьяна Александровна Соснина (Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова).

По завершении конкурсной программы в Театральном зале Гатчинского дворца состоялся традиционный гала-концерт, в котором приняли участие лучшие исполнители, прозвучавшие на конкурсе.



