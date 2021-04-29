Песни о земной красоте

Пока ребята распевались со своими
педагогами в дворцовых коридорах, в Театральном зале уже вовсю шла техническая
подготовка к конкурсу. В креслах рассаживались родители, которые, естественно,
волновались за своих конкурсантов, ведь основную массу выступающих составляли
совсем юные вокалисты.
Открытый молодёжный вокальный конкурс
«Романса трепетные звуки…» - детский аналог гатчинской «Романсиады». Идея его
проведения принадлежит педагогам Войсковицкой детской школы искусств Виктору
Огороднову и Нине Черяк. Первый открытый конкурс состоялся в апреле 2002 года в
посёлке Сиверский. Важным событием этого конкурса стало присутствие на нём
выдающегося композитора современности Исаака Шварца, который прослушал весь
конкурс, благословив со сцены это прекрасное начинание.
С 2005 года конкурс проводился в
Александровской приёмной Гатчинского дворца-музея, что вносило в атмосферу
конкурса вокалистов ноты величественности и утончённости. Но вот наступил
долгожданный 2021 год, когда юных участников конкурса уже встречал
отреставрированный Театральный зал дворца-музея. Это место как нельзя лучше
подходит для подобного рода выступлений, ведь именно здесь, на сцене этого
Театрального зала, давали представления артисты русской, немецкой, итальянской,
французской трупп. Именно здесь в любительских постановках не раз участвовали и
члены императорской фамилии.
Идеолог и организатор конкурса Виктор
Огороднов, как специалист, высоко оценивает акустические возможности
исторического Театрального зала.
- Акустика здесь хорошая, правда, немного
суховатая по сравнению с Александровской приёмной, где стены отзывались на
звуки более щедро, - говорит Виктор Огороднов. - Но мне кажется, что для
вокализации здесь нет никаких помех, и детям поётся очень удобно.
Как и в прошлые годы, юных вокалистов
оценивало высокопрофессиональное жюри, которое возглавила заслуженная артистка
Российской Федерации Татьяна Шарова. Среди других членов жюри - лауреат
международных конкурсов, член Союза композиторов России Виктор Огороднов,
лауреат международного конкурса вокалистов Зоя Журавлёва, доцент
Санкт-Петербургской консерватории Алексей Махлаевский.
Татьяна Шарова возглавляет жюри конкурса
«Романса трепетные звуки» уже в четвёртый раз. Как рассказала Татьяна Павловна,
с Гатчиной её связывает очень многое. Будучи уроженкой Санкт-Петербурга, она
выросла в нашем городе.
- Можно сказать, что все мои эстетические
воззрения рождались в красоте, которая окружает жителей Гатчины, - говорит
Татьяна Шарова. - И я рада, что мы проводим наш конкурс именно в этой красоте.
Во Дворце сохранилась атмосфера старинных исторических концертов, построенный в
виде амфитеатра зрительный зал, прекрасная сцена. Всё это придает нашему
конкурсу особенный празднично-концертный дух.
Организаторы музыкального праздника
приурочили очередной конкурс-фестиваль ко Дню подснежника, который в России
отмечают 19 апреля.
И первым в этот день зазвучало небольшое, но очень изящное произведение
Чайковского «Подснежник» в исполнении члена жюри Алексея Махлаевского.
Участие в конкурсе приняли более
пятидесяти детей и молодых людей из Гатчинского района и Санкт-Петербурга.
Конкурсную программу открыли вокалисты самой младшей возрастной группы, которые
исполняли старинные и современные «детские» произведения русских композиторов,
включая и народные песни.
Жюри подвело итоги конкурса-фестиваля
только к вечеру. В каждой из возрастных категорий были объявлены победители,
которых ожидали призы — дипломы и хрустальные кубки. Места распределились
следующим образом:
- в возрастной категории до 10 лет 1 место заняла
Мария Мальгина (хоровая школа «Апрель», Гатчинская школа №8). 2 место — у
Виктории Ганиной (Коммунаровская детская школа искусств) и у Таисии Кива (Центр
творчества юных, Гатчина). 3 место у Александра Иванова (хоровая школа
«Апрель», Гатчинская школа №8) и у Дениса Бушуева (Гатчинская детская
музыкальная школа им. М.М. Ипполитова- Иванова).
- в номинации «Дебют» отметили Елену
Настеко (ЦТЮ, Гатчина). «За артистизм и сценический образ» вручили награду
Таисии Кочугуевой, «За музыкальность» - Анне Павлык (обе - Гатчинская ДМШ им.
М.М. Ипполитова-Иванова).
- в возрастной категории 11-12 лет 2 место было
присуждено Алисе Болтач (хоровая школа «Апрель», Гатчинская школа №8), Нине
Абрамовой, Евгению Бушмелеву (ЦТЮ, Гатчина).
- в возрастной категории 13-15 лет сразу два первых
места — у Марии Арешкович и Макара Безгина (ЦТЮ, Гатчина).
- в возрастной категории 16-18 лет 1 место присудили
Владимиру Тихонову (Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А.
Римского-Корсакова). 2 место — у Евы Нуцубидзе, 3 место — у Марии Волковой (оба
-Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова).
- в возрастной категории 19-25 лет два вторых места
у Ольги Захаровой (музыкально-педагогический институт им. М.М.
Ипполитова-Иванова) и у Анжелики Тереховой (Санкт-Петербургская музыкальная
школа им. Н.А. Римского-Корсакова). Два третьих места — у Людмилы Хрипуновой
(Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова) и у Руслана
Ибрагимова (музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова).
- в категории «Ансамбли» два вторых места
присудили вокальному ансамблю «Капель» (Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова)
и вокальному ансамблю «Апрель» (Гатчинская школа №8). Третье место — у
вокального ансамбля 6 класса ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова и у смешанного
ансамбля «Апрель» (Гатчинская школа №8).
Гран-при XIX Открытого молодёжного
вокального конкурса «Романса трепетные звуки…» был присуждён Валерии Дорошиной
(Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова).
Лучшим концертмейстером признана Татьяна
Александровна Соснина (Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н.А.
Римского-Корсакова).
По завершении конкурсной программы в
Театральном зале Гатчинского дворца состоялся традиционный гала-концерт, в
котором приняли участие лучшие исполнители, прозвучавшие на конкурсе.