До 1 января 2017 года государственная регистрация права и государственный кадастровый учёт осуществлялись раздельно, и при первичном кадастровом учёте земельного участка сведениям об образованных объектах недвижимости присваивался статус «временный».

Если государственная регистрация прав не была осуществлена в течение 5 лет с момента постановки на кадастровый учет, сведения о таких объектах исключались из государственного кадастра недвижимости, с присвоением статуса «аннулированные».

С момента вступления в силу закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», определено, что временный характер сведений государственного кадастра недвижимости о земельных участках, поставленных на кадастровый учет до 01 января 2017 года сохраняется до момента регистрации прав на такой объект недвижимости, либо, в случае если земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности, регистрации аренды на земельный участок, но не позднее 01 марта 2022 года.

По истечению указанного срока, сведения об объектах недвижимости, который носят временный характер, будут исключены из Единого государственного реестра недвижимости в установленном порядке.

Управление Росреестра по Ленинградской области рекомендует оформить права на земельные участки, которые были поставлены на учет до 2017 года, и носящие статус «временный» до 01 марта 2022 года.

Также, Управлением направлены рекомендации в Администрации муниципальных районов Ленинградской области о своевременном заключении договоров аренды и государственной регистрации прав.