В знак общественного признания

В зале Гатчинского городского Дома культуры участников торжественной церемонии приветствовали руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко.

- Мы сегодня в 21-й раз подводим итоги районных конкурсов «Женщина года» и «Человек слова и дела». За эти годы более 700 его участников заявили о себе, как о людях абсолютно состоявшихся. И не случайно единение этих двух конкурсов: женское начало, нежность, мудрость и мужество, стойкость – важное сочетание, без которого невозможна сама жизнь, - сказала глава районной администрации Людмила Нещадим.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко отметил, что общественное признание – наивысшая степень благодарности, потому что это оценка труда твоих земляков.

Победителем конкурса «Женщина года» по итогам 2020 года признана Любовь Борисовна Волкова - директор МУП «Городская электросеть», депутат Совета депутатов МО «Город Гатчина». Любовь Борисовна уже не один десяток лет, по роду своей деятельности, несёт ответственность за освещение улиц. Она прошла трудовой путь от диспетчера до руководителя предприятия, которое обеспечивает энергоснабжением более 90 тысяч жителей и важнейшие объекты социального значения

Победителем конкурса «Человек слова и дела» стал Олег Николаевич Сергиенко - директор Племенного завода «Красногвардейский», депутат Совета депутатов Пудостьского поселения. Олег Николаевич – профессионал в области аграрной промышленности, возглавляет предприятие с 2012 года. Он с честью продолжает дело своего отца и вывел предприятие на новый уровень развития: оно является локомотивом сельского хозяйства Гатчинского района по уровню производства молока, зерна, рапса и сена, реализации мяса, а также созданию рабочих мест с достойной зарплатой для специалистов агропромышленного сектора. Успешно участвует в государственных программах поддержки сельхозпроизводителей, всегда готов перенять и применить новые технологии на практике и передать этот опыт другим. Общественная деятельность Олега Николаевича тоже широка и многогранна: 10 лет он являлся депутатом Пудостьского поселения, участвует в качестве организатора и спонсора в развитии пляжного волейбола в нашем районе.

Лауреаты конкурса «Женщина года – 2020»:

- Надежда Евгеньевна Дроздова, специалист администрации Веревского сельского поселения;

- Марина Владимировна Курова, депутат совета депутатов Вырицкого городского поселения;

- Наталья Николаевна Анисимова, член инициативной комиссии поселка Елизаветино;

- Фатимат Башировна Чегемебаева, старшая медицинская сестра Дружногорской амбулатории;

- Людмила Аркадьевна Шагай, директор Коммунарской средней школы №3, глава МО «Город Коммунар»;

- Наталья Леонидовна Деминенко, глава Кобринского сельского поселения;

- Тамара Алексеевна Миронова, председатель Совета ветеранов Сиверского городского поселения;

- Елена Николаевна Серова, член Женсовета Гатчинского муниципального района, специалист архивного отдела администрации Гатчинского муниципального района с 1988 по 2015 годы;

- Ольга Витальевна Сластушинская, председатель Совета ветеранов Войсковицкого сельского поселения;

- Надежда Васильевна Сулейманова, начальник отдела бюджетного учета и отчетности администрации Сяськелевского сельского поселения;

- Юлия Валентиновна Королева, исполняющий обязанности директора Новосветского культурно-досугового центра «Лидер»;

- Елена Николаевна Свирида, председатель общественного совета деревни Покровская;

- Ираида Ивановна Пахомова, делопроизводитель и контрактный управляющий в детском саду пос. Пудость;

- Нина Степановна Елисеева, староста деревни Ковшово.

Лауреаты конкурса «Человек слова и дела»:

- Олег Владимирович Белов, глава Вырицкого городского поселения, староста деревни Озерешно;

- Дмитрий Игоревич Федоров, директор Управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и технического обеспечения Большеколпанского сельского поселения, депутат Совета депутатов Большеколпанского поселения;

- Валерий Викторович Дворянкин, генеральный директор ООО «ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ»;

- Валерий Николаевич Сергачев, директор Коммунарской детско-юношеской спортивной школы;

- Дмитрий Николаевич Мартын, индивидуальный предприниматель, член Общественного совета Сяськелевского поселения;

- Игорь Викторович Калинин, руководитель компании «Балттехстрой», в общественной жизни ведет большую военно-патриотическую работу, является членом правления ветеранской организации памяти АПЛ «Комсомолец», участвует в организации спортивных мероприятий Гатчинского района;

- Александр Викторович Макаров, глава Сиверского городского поселения;

- Владимир Алексеевич Иванов, с 2005 года по 2019 год глава Таицкого городского поселения и депутат совета депутатов Гатчинского муниципального района. Имя Владимира Алексеевича известно многим жителям Гатчинского района: всю свою жизнь он посвятил развитию здравоохранения в Гатчинском районе, много лет он был главным врачом Гатчинской больницы;

- Руслан Анатольевич Алехин, 15 лет является главой Войсковицкого сельского поселения;

- Александр Владимирович Малюк, староста д. Порицы, председатель участковой избирательной комиссии;

- Игорь Николаевич Соколов, директор ООО «М-СЕТ», депутат Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения и Гатчинского муниципального района;

- Виталий Викторович Гжибовский, кузнец в поселке Кобралово;

- Юрий Григорьевич Кучеренко, староста деревни Старое Колено;

- Виталий Александрович Логинов, тренер-преподаватель Районной детско-юношеской спортивной школы;

- Алексей Юрьевич Давыдов, педагог дополнительного образования Районного центра детского творчества, несколько лет назад выступил инициатором создания детской спортивной команды по флорболу в Рождественской школе и теперь готовит её к соревнованиям;

- Алексей Александрович Тахтай, директор МУП «Тепловые сети» г. Гатчины. Много лет Алексей Александрович был депутатом, а сейчас работает на благо района в составе Общественной палаты Гатчинского района.

Всем лауреатам и победителям были вручены награды и подарки, которые предоставлены руководством города Гатчины и Гатчинского района, а также депутатами Законодательного собрания Ленинградской области в лице Ларисы Максимовны Пункиной, Александра Владимировича Русских, Людмилы Анатольевны Тептиной, Татьяны Викторовны Бездетко и Сергея Васильевича Коняева.

Участникам торжественной церемонии были преподнесены и творческие подарки от лучших коллективов и исполнителей Гатчины.





Фото Александра Баскакова