Душевный «эко-квилт» Ксении Томбак

Эко-квилт — новое направление в современном лоскутном шитье, которое предполагает использование старых, переставших быть актуальными вещей и материалов. Но это не значит, что работы в этом жанре отсылают нас к «старине». Лоскутное шитьё, или пэчворк, давно уже вышло за рамки обычного рукоделия, достигнув вершин настоящего искусства. И не важно, какие материалы при этом используют мастерицы. Важно, как именно они видят свою работу, какие мысли и чувства, сколько души, вкуса и опыта вкладывают они в свои произведения.

Место для этой экспозиции – выставочный зал профкома НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ – выбрано не случайно. Ксения Борисовна Томбак проработала в институте ядерной физики много лет, выйдя на заслуженный отдых с должности заведующего лабораторией. Химик по профессии, она отдала разным видам химии почти 50 лет жизни.

Но просто отдыхать она не смогла и занялась лоскутным шитьем, став членом квилт-студии «Гатчина», которой руководит Наталья Косьянковская. Ксения Борисовна участвует во всех знаковых выставках и фестивалях лоскутного шитья вместе со студийцами, каждый раз удивляя своим вкусом и мастерством.

Для Ксении Томбак лоскутное шитьё стало даже больше, чем искусством. Создавать композиции именно из старых вещей стало одним из её принципов. Каждый лоскуток, каждый фрагмент старинного кружева в её работах вносит в них особенную ноту — ноту памяти, любви, благодарности по отношению к прошлому и настоящему, близким и родным людям.

Каждую из работ Ксении Борисовны можно разглядывать с разных сторон. Можно просто полюбоваться красотой этих лоскутных панно и картин. Но возможен и другой, более внимательный и глубокий взгляд, уже с помощью самой Ксении Томбак, которая очень живо и интересно рассказывает невероятно тёплую и глубокую историю каждой картины.

Например, панно «Раритеты пятидесятых» собрано из фрагментов скатертей, использовавшихся в семье Ксении Борисовны. Интересно, что эти скатерти вышивались вручную китайскими мастерицами специально для СССР и поставлялись из Китая в пятидесятых годах прошлого века. Фрагменты такой скатерти включены и в лоскутное одеяло «Ирландские цепочки».

В панно «Семейный альбом» включены и вовсе уникальные материалы — кружева из приданого бабушки Ксении Томбак, Марии Наумовой (конец XIX века, Торжок) и шитьё её мамы.

- Получается, что в этом произведении принимали участие три поколения женщин, - говорит Ксения Борисовна. - Как сборщик этого произведения, я решила, что пусть кружево ещё немножко поживёт не только у меня в шкафу и чемоданах, но и в виде полотна.

В панно «Храню для внуков» использованы части рушников работы торжковских вышивальщиц (XIX век). На этом полотне представлена уникальная филейная вышивка по крепдешину — королева белошвейного шитья. Бабочка в центре панно «Полёт махагона» тоже непростая — это вышивка дочери Ксении Борисовны, когда ей было 12-13 лет.

Во многих работах Ксении Томбак переданы впечатления от путешествий и поездок (работы «Тундра Ямала», «Краски тундры», «Болгария»). А некоторые из композиций относятся к профессии Ксении Борисовны («Таинство химии») или к её родным местам (панно «Ингербургские ворота», «Дворник», «Блюментрост»).

Панно «Блюментрост» - одна из работ проекта студии «Гатчина» «Немцы — в Гатчине, русские — в Германии». Эта работа посвящена лейб-медику Петра I Ивану Блюментросту, который был одним из владельцем здешних земель, устроившим на них аптекарский огород.

Откройте для себя удивительную лоскутную страну Ксении Томбак, которая бережно хранит память, красоту и чувства нескольких поколений!

Выставочный зал профкома НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, в котором представлены работы Ксении Томбак, располагается на втором этаже проходной института. Часы работы: с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.



