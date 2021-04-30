Душевный «эко-квилт» Ксении Томбак

Эко-квилт — новое
направление в современном лоскутном шитье, которое предполагает использование
старых, переставших быть актуальными вещей и материалов. Но это не значит, что
работы в этом жанре отсылают нас к «старине». Лоскутное шитьё, или пэчворк,
давно уже вышло за рамки обычного рукоделия, достигнув вершин настоящего
искусства. И не важно, какие материалы при этом используют мастерицы. Важно,
как именно они видят свою работу, какие мысли и чувства, сколько души, вкуса и
опыта вкладывают они в свои произведения.
Место для этой экспозиции
– выставочный зал профкома НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ – выбрано не
случайно. Ксения Борисовна Томбак проработала в институте ядерной физики много
лет, выйдя на заслуженный отдых с должности заведующего лабораторией. Химик по
профессии, она отдала разным видам химии почти 50 лет жизни.
Но просто отдыхать она не
смогла и занялась лоскутным шитьем, став членом квилт-студии «Гатчина», которой
руководит Наталья Косьянковская. Ксения Борисовна участвует во всех знаковых
выставках и фестивалях лоскутного шитья вместе со студийцами, каждый раз
удивляя своим вкусом и мастерством.
Для Ксении Томбак
лоскутное шитьё стало даже больше, чем искусством. Создавать композиции именно
из старых вещей стало одним из её принципов. Каждый лоскуток, каждый фрагмент
старинного кружева в её работах вносит в них особенную ноту — ноту памяти,
любви, благодарности по отношению к прошлому и настоящему, близким и родным
людям.
Каждую из работ Ксении
Борисовны можно разглядывать с разных сторон. Можно просто полюбоваться
красотой этих лоскутных панно и картин. Но возможен и другой, более
внимательный и глубокий взгляд, уже с помощью самой Ксении Томбак, которая
очень живо и интересно рассказывает невероятно тёплую и глубокую историю каждой
картины.
Например, панно «Раритеты
пятидесятых» собрано из фрагментов скатертей, использовавшихся в семье Ксении
Борисовны. Интересно, что эти скатерти вышивались вручную китайскими
мастерицами специально для СССР и поставлялись из Китая в пятидесятых годах
прошлого века. Фрагменты такой скатерти включены и в лоскутное одеяло
«Ирландские цепочки».
В панно «Семейный альбом»
включены и вовсе уникальные материалы — кружева из приданого бабушки Ксении
Томбак, Марии Наумовой (конец XIX века, Торжок) и шитьё её мамы.
- Получается, что в этом
произведении принимали участие три поколения женщин, - говорит Ксения
Борисовна. - Как сборщик этого произведения, я решила, что пусть кружево ещё
немножко поживёт не только у меня в шкафу и чемоданах, но и в виде полотна.
В панно «Храню для
внуков» использованы части рушников работы торжковских вышивальщиц (XIX век).
На этом полотне представлена уникальная филейная вышивка по крепдешину —
королева белошвейного шитья. Бабочка в центре панно «Полёт махагона» тоже
непростая — это вышивка дочери Ксении Борисовны, когда ей было 12-13 лет.
Во многих работах Ксении
Томбак переданы впечатления от путешествий и поездок (работы «Тундра Ямала»,
«Краски тундры», «Болгария»). А некоторые из композиций относятся к профессии
Ксении Борисовны («Таинство химии») или к её родным местам (панно
«Ингербургские ворота», «Дворник», «Блюментрост»).
Панно «Блюментрост» -
одна из работ проекта студии «Гатчина» «Немцы — в Гатчине, русские — в
Германии». Эта работа посвящена лейб-медику Петра I Ивану Блюментросту, который
был одним из владельцем здешних земель, устроившим на них аптекарский огород.
Откройте для себя
удивительную лоскутную страну Ксении Томбак, которая бережно хранит память,
красоту и чувства нескольких поколений!
Выставочный зал профкома
НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, в котором представлены работы Ксении
Томбак, располагается на втором этаже проходной института. Часы работы: с 9.00
до 17.00 в рабочие дни.