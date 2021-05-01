Благодатный огонь доставят в храмы Гатчины и района

Лампаду с Благодатным огнем доставляет из Москвы в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в Великую субботу 1 мая депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, который в течение многих лет обеспечивает это благое начинание. В этом году принесение Благодатного огня в Санкт-Петербург и Ленинградскую область осуществляется при содействии председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина.

Доставку Благодатного огня в г. Санкт-Петербург обеспечивает авиакомпания «Россия». Сразу по прибытии в аэропорт Пулково Благодатный огонь будет доставлен к Пасхальному богослужению в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга, которое совершает Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.

Кроме того, в Пасхальную ночь лампады с Благодатным огнем из Санкт-Петербурга будут доставлены в Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла, Гатчинский Покровский собор, храм святого князя Владимира г. Коммунар, храм святителя Алексия митрополита Московского и всея России пос. Тайцы, храм св. Александра Невского д. Александровка, храм святого мученика Иоанна Воина д. Малое Верево, церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы пос. Пудость, храм Казанской Божией Матери пос. Вырица и многие другие.