Песни Победы прозвучали в Новом Свете

Песни Победы прозвучали в Новом Свете

Сразу несколько значимых призов, включая Гран-при, получили гатчинские самодеятельные хоровые коллективы на XI Областном конкурсе-фестивале патриотической песни «Песни Победы».

Рубрики : Культура     03 May 2021

В конкурсе «Песни Победы», который состоялся 24 апреля в культурно-досуговом центре «Лидер» посёлка Новый Свет, приняли участие взрослые вокальные коллективы народного, академического, эстрадного жанра: 18 хоровых коллективов, 17 вокальных ансамблей и 18 солистов из разных районов Ленинградской области.

Статус лауреата I степени конкурса получил народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни» Гатчинской организации Всероссийского общества слепых (руководитель Владимир Сапогов).

Лауреатом II степени стал народный хор русской песни «Гатчанка» (Гатчинский Дом культуры, руководитель Александр Коваленко).

Диплом лауреата III степени вручен Академическому хору ветеранов войны и труда (Гатчинский Дом культуры, руководитель Софья Левицкая).

Гран-при XI Областного конкурса-фестиваля «Песни Победы» завоевал женский академический хор «Акварель» (Гатчинский Дом культуры, руководитель Ирина Городилова).

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