Песни Победы прозвучали в Новом Свете

В
конкурсе «Песни Победы», который состоялся 24 апреля в культурно-досуговом
центре «Лидер» посёлка Новый Свет,
Статус
лауреата I степени конкурса получил народный самодеятельный коллектив «Хор
русской песни» Гатчинской организации Всероссийского общества слепых
(руководитель Владимир Сапогов).
Лауреатом
II степени стал народный хор русской песни «Гатчанка» (Гатчинский Дом культуры,
руководитель Александр Коваленко).
Диплом
лауреата III степени вручен Академическому хору ветеранов войны и труда
(Гатчинский Дом культуры, руководитель Софья Левицкая).
Гран-при
XI Областного конкурса-фестиваля «Песни Победы» завоевал женский академический
хор «Акварель» (Гатчинский Дом культуры, руководитель Ирина Городилова).