Юнармейцы сыграли в «Зарницу»

В
них приняли участие более 100 юнармейцев со всего Гатчинского района, которые
состязались за звание лучших в различных видах военно-патриотической
подготовки. Среди них огневой рубеж, строевая, медико-санитарная подготовка,
стрельба, полоса препятствия.
В
церемонии открытия соревнований приняли участие депутаты областного парламента
Александр Русских и Татьяна Бездетко, а также заместитель начальника регионального
штаба «Юнармия» Ленинградской области Андрей Иванов.
Жюри
на каждом этапе организовывали представители военной комендатуры Гатчинского
района и личный состав Учебного центра (зенитных ракетных войск) Военной
академии воздушно-космической обороны.
Депутаты
областного парламента поддержали инициативу администрации учреждения о создании
муниципального Дома Юнармии на базе центра. Заместитель начальника Учебного
центра зенитно-ракетных войск по военно-политической работе подполковник
Евгений Зиньков выразил желание сотрудничать с муниципальным штабом Юнармии с
целью организации совместных военно-патриотических мероприятий.
Награждение
по итогам соревнований состоится в Комитете образования Гатчинского района на
итоговом совещании руководителей юнармейских отрядов общеобразовательных школ.