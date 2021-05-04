Юнармейцы сыграли в «Зарницу»

В них приняли участие более 100 юнармейцев со всего Гатчинского района, которые состязались за звание лучших в различных видах военно-патриотической подготовки. Среди них огневой рубеж, строевая, медико-санитарная подготовка, стрельба, полоса препятствия.

В церемонии открытия соревнований приняли участие депутаты областного парламента Александр Русских и Татьяна Бездетко, а также заместитель начальника регионального штаба «Юнармия» Ленинградской области Андрей Иванов.

Жюри на каждом этапе организовывали представители военной комендатуры Гатчинского района и личный состав Учебного центра (зенитных ракетных войск) Военной академии воздушно-космической обороны.

Депутаты областного парламента поддержали инициативу администрации учреждения о создании муниципального Дома Юнармии на базе центра. Заместитель начальника Учебного центра зенитно-ракетных войск по военно-политической работе подполковник Евгений Зиньков выразил желание сотрудничать с муниципальным штабом Юнармии с целью организации совместных военно-патриотических мероприятий.

Награждение по итогам соревнований состоится в Комитете образования Гатчинского района на итоговом совещании руководителей юнармейских отрядов общеобразовательных школ.