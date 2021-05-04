«К.Л.Ю.В»: на языке Серебряного века

Они умеют быть очень разными — весёлыми и печальными, задумчивыми и кокетливыми, остроумными и серьёзными. Они — красавицы и умницы, певицы и танцовщицы, поэты и импровизаторы. Они — это актрисы гатчинских театров Кристина Вебер, Лиза Ковалёва, Юлия Мартынова и Валентина Зудова. Они — это и есть «К.Л.Ю.В», если взять начальные буквы их имён.

В атмосфере светского салона

История литературно-музыкального салона «К.Л.Ю.В.» началась в 2018 году, после одного из Купринских фестивалей в Гатчине, когда актёры гатчинских театров открыли литературный салон в сквере им. Николая Терентьева. «Купринский» литературный салон стал замечательной ежегодной традицией фестиваля. На нём вспоминают видных гатчинских деятелей начала XX века - писателей, художников, поэтов, инженеров, учёных. Здесь читают стихи, поют романсы, устраивают представления и играют с гостями в шарады.

Атмосфера светского литературного салона понравилась публике, и его участницы решили развивать этот интересный проект и вне рамок фестиваля. Небольшое помещение для проведения литературно-музыкальных встреч предоставил девушкам торговый центр «Галерея» на улице Красной.

- Первая литературно-музыкальная композиция «Девять писем», созданная на основе переписки известных поэтесс, состоялась в октябре 2018 года, - рассказывает идейный вдохновитель и организатор литературного салона, актриса и певица, лауреат всероссийских конкурсов Юлия Мартынова. - Зрителям понравилось, и мы стали открывать наш салон каждый месяц. Эту композицию замечательно приняли и в Петербурге, причем не только взрослые, но и молодёжь.

Темы, которые участницы литературного салона «К.Л.Ю.В.» подбирают для своих выступлений, касаются, как правило, первой половины XX века. Каждая встреча посвящена тому или иному поэту, его биографии, малоизвестным подробностям из его жизни, необычной любовной истории. Был и выпуск, посвящённый творчеству самих актрис, которые сами пишут стихи и рисуют. Аудитория литературного салона тоже творческая, среди постоянных гостей и друзей «К.Л.Ю.В.»а — актёры и режиссёры, литераторы, художники и музыканты.

Литературный салон радушно открывал свои двери для посетителей почти два года, пока не наступили сложные «карантинные» времена. Последняя «живая» встреча с гостями салона состоялась в марте 2020 года. Но актрисы решили не сдаваться, проводя своё «вещание» в онлайн-формате. «К.Л.Ю.В.» на диване» продолжал просвещать почтенную публику на своих страничках ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме.

«Надо жить для воли и простора»

Камерная обстановка, домашняя атмосфера, доверительность и понимание — на «К.Л.Ю.В.» идут «за языком», то есть для того, чтобы погрузиться в стихию родной речи, утончённой поэзии с ароматом винтажности, прекрасную музыку. А ещё сюда приходят узнать что-то новое, ведь каждая встреча с прекрасными светскими дамами из литературно-музыкального салона «К.Л.Ю.В.» - это рассказ о неизвестных и удивительных подробностях жизни, которая проходила на «нашем с вами» месте как минимум сто лет назад.

Свою первую в этом году «живую» литературно-музыкальную композицию «Надо жить для воли и простора» актрисы посвятили сразу нескольким малоизвестным поэтам первой половины XX века. Девушки рассказывали, декламировали и пели романсы на стихи «царицы русского стиха», основоположницы русской «женской поэзии» XX века Мирры Лохвицкой, русской советской поэтессы и переводчицы Марии Петровых, русской поэтессы и писательницы, одной из виднейших представительниц Серебряного века, Зинаиды Гиппиус, русского поэта, прозаика и переводчика Арсения Альвинга.

Ради разумного, доброго, вечного

Как уверены прекрасные светские дамы из литературно-музыкального салона «К.Л.Ю.В.», в своём «клюве» они приносят в наш сложный и неспокойный мир зёрна разумного, доброго и вечного.

- Любая литература словно даёт человеку свежий глоток воздуха и чистой родниковой воды, - говорит Юлия Мартынова. - Стоит только погрузиться в книгу, настроение сразу повышается, да и на мир иначе смотришь. Наши гости, уходя от нас, говорят: день прошел не зря. Люди словно просыпаются ото сна, им хочется что-то делать, куда-то идти... И пусть у нас пока немного зрителей. Нам это интересно, мы делаем это для себя, для собственной радости, в итоге передавая эту энергию, тепло нашей души дальше, другим людям.

Как считают девушки, в людях сейчас назрела внутренняя потребность таких камерных творческих встреч, куда можно прийти не столько ради развлечения, сколько для того, чтобы почерпнуть для себя что-то новое. Говорят, что история повторяется, а новое - это всегда хорошо забытое старое. И действительно, сто лет назад времена были не проще и не легче, но литературные салоны были очень востребованными и популярными среди городских жителей. И сейчас, как и сто лет назад, востребованным становится именно то, что больно, что трогает и волнует душу, настраивая её на возвышенный лад.

Литературно-музыкальный салон «К.Л.Ю.В.» - одно из таких живых мест, где каждый может найти пищу для души. Каждая литературно-музыкальная встреча включает интерактивные игровые элементы, что позволяет вовлекаться в свободный творческий процесс и зрителю. Приходя сюда, хотя бы на некоторое время забываешь о своих собственных проблемах, погружаясь в уютную, домашнюю атмосферу и словно становясь частью чего-то большего. Не зря ведь подобные литературные салоны в начале прошлого века называли «оазисами русской духовной жизни»...

Следующая встреча в литературно-музыкальном салоне «К.Л.Ю.В.» состоится в мае. Она будет посвящена Дню Победы и основана на малоизвестных стихотворениях и письмах военного времени. Услышать передачу «Письма о войне» можно будет и по гатчинскому радио. Следите за новостями из литературно-музыкального салона «К.Л.Ю.В.» на его страничках в социальных сетях!