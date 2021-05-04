«Первые ласточки» Гатчинского района

Участие
в конкурсе приняли юные танцоры от 4 до 25 лет, которые представили номера в
номинациях «Детский танец», «Классический танец, «Народный танец», «Современный
танец», «Солисты» и «Дуэты».
Конкурсантов
оценивало высокопрофессиональное жюри, в которое вошли ведущие специалисты в
области хореографического искусства Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
деятели культуры и искусств.
Жюри
высоко оценило мастерство юных танцоров из Гатчинского района. По итогам
конкурса дипломами лауреатов I степени награждены:
-
образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль танца «Конфетти» (п. Войсковицы);
-
хореографическая студия «Колибри» (г. Гатчина);
-
детский образцовый хореографический коллектив «Росинка» (п. Сиверский);
-
народный коллектив «Ансамбль бального танца «Олимпия» (г. Гатчина);
-
образцовый ансамбль танца «Улыбка» (п. Новый Свет);
-
Серафима Филичева, солистка образцового самодеятельного коллектива «Ансамбль
танца «Конфетти» (п. Войсковицы).
Учредителями и организаторами
фестиваля-конкурса выступили Центр развития культуры, искусств и молодёжного
творчества «Артис Студио», Дом народного творчества комитета по культуре
Ленинградской области, администрация Новосветского поселения и Новосветский КДЦ
«Лидер».
Источник:
Дом народного творчества Ленинградской области