«Первые ласточки» Гатчинского района

Участие в конкурсе приняли юные танцоры от 4 до 25 лет, которые представили номера в номинациях «Детский танец», «Классический танец, «Народный танец», «Современный танец», «Солисты» и «Дуэты».

Конкурсантов оценивало высокопрофессиональное жюри, в которое вошли ведущие специалисты в области хореографического искусства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, деятели культуры и искусств.

Жюри высоко оценило мастерство юных танцоров из Гатчинского района. По итогам конкурса дипломами лауреатов I степени награждены:

- образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль танца «Конфетти» (п. Войсковицы);

- хореографическая студия «Колибри» (г. Гатчина);

- детский образцовый хореографический коллектив «Росинка» (п. Сиверский);

- народный коллектив «Ансамбль бального танца «Олимпия» (г. Гатчина);

- образцовый ансамбль танца «Улыбка» (п. Новый Свет);

- Серафима Филичева, солистка образцового самодеятельного коллектива «Ансамбль танца «Конфетти» (п. Войсковицы).

Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса выступили Центр развития культуры, искусств и молодёжного творчества «Артис Студио», Дом народного творчества комитета по культуре Ленинградской области, администрация Новосветского поселения и Новосветский КДЦ «Лидер».

Источник: Дом народного творчества Ленинградской области