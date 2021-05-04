«Весенний фейерверк-2021» зажёг свои огни

Фестиваль-конкурс «Весенний фейерверк» представляет собой смотр достижений детских и юношеских коллективов, работающих в различных видах хореографического искусства. На фестивале в разных номинациях выступают творческие коллективы и солисты разных возрастных групп от 6 до 21 года.

В конкурсных состязаниях «Весеннего фейерверка-2021» приняли участие 109 групп из 59 коллективов семнадцати районов Ленинградской области. Среди них и студии, только начинающие свою творческую деятельность, и более опытные ансамбли, гордо носящие звание образцовых, народных и заслуженных, которые представили на строгий суд зрителя и членов жюри новые интересные хореографические постановки. В течение двух конкурсных дней около 400 зрителей поддерживали участников конкурса, знакомясь с их творчеством.

Радует, что среди победителей есть и наши, гатчинские «звёздочки». Так, лауреатами I степени признаны детский образцовый хореографический коллектив «Росинка» (п. Сиверский), образцовый ансамбль танца «Улыбка» (п. Новый Свет), образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль танца «Славяночка» (г. Коммунар), образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль танца «Пострелята» (г. Коммунар), народный самодеятельный коллектив «Ансамбль бального танца «Жемчужина» (г. Гатчина), образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль танца «Кристалл» (п. Вырица).

Специальный приз «За лучшие балетмейстерские работы конкурса» был вручен Ольге Горбуновой (ансамбль танца «Славяночка», г. Коммунар). Гран-при фестиваля завоевали участники ансамбля песни и танца «Северные узоры» (г. Лодейное поле).

Фестиваль «Весенний фейерверк», который проводился в 14-й раз, завершился круглым столом с руководителями коллективов-участников и членами конкурсного жюри, где обсуждались сильные и слабые стороны работы с детьми, художественная ценность балетмейстерских постановок, проблема поиска нового музыкального материала.





Источник: Комитет по культуре и туризму Ленинградской области