Гранты – на внедрение российских цифровых решений

Заявки на конкурсный отбор пилотных проектов внедрения российских решений в сфере информационных технологий и технологий искусственного интеллекта принимаются до 31 мая на сайте проекта dtech.sk.ru.

Победители получат не только грант до 100 млн рублей, но и поддержку с разработкой и реализацией проекта в рамках индивидуальной акселерационной программы.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял о необходимости государственной поддержки IT-отрасли в стране. В настоящее время господдержка для разработчиков в сфере информационных технологий предоставляется в рамках федеральных проектов «Цифровые технологии» и «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Полномочиями оператора государственной поддержки внедрения отечественных цифровых решений наделен Фонд «Сколково».





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