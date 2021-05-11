Гранты – на внедрение российских цифровых решений

Заявки на конкурсный
отбор пилотных проектов внедрения российских решений в сфере информационных
технологий и технологий искусственного интеллекта принимаются до 31 мая на
сайте проекта dtech.sk.ru.
Победители получат не
только грант до 100 млн рублей, но и поддержку с разработкой и реализацией
проекта в рамках индивидуальной акселерационной программы.
Президент России Владимир
Путин ранее заявлял о необходимости государственной поддержки IT-отрасли в
стране. В настоящее время господдержка для разработчиков в сфере информационных
технологий предоставляется в рамках федеральных проектов «Цифровые технологии»
и «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».
Полномочиями оператора государственной поддержки внедрения отечественных цифровых
решений наделен Фонд «Сколково».
#нацпроект47