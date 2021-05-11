Ленинградцы выбирают благоустройство

До 30 мая в Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. На портале 47.gorodsreda.ru жители выбирают, какими станут общественные территории в их городах. Дизайн-проекты парков и набережных, площадей и спортплощадок, пространств для игр и отдыха разработаны для 27 городов региона.

Участие в голосовании на портале 47.gorodsreda.ru приняли уже больше 32 тысяч ленинградцев. Те проекты, за которые выскажется больше жителей, будут воплощены в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».