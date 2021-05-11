Ленинградцы выбирают благоустройство

До 30 мая в Ленинградской
области продолжается голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных
территорий. На портале 47.gorodsreda.ru жители выбирают, какими станут
общественные территории в их городах. Дизайн-проекты парков и набережных,
площадей и спортплощадок, пространств для игр и отдыха разработаны для 27
городов региона.
Участие в голосовании на
портале 47.gorodsreda.ru приняли уже больше 32 тысяч ленинградцев. Те проекты,
за которые выскажется больше жителей, будут воплощены в 2022 году по программе
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».