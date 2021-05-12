Жители Рождествено получат новый Дом культуры

Контракт на разработку проектно-сметной документации уже заключен, подрядчик уже приступил к работе. Весной 2022 года на готовый проект планируется получить положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость проектных работ составляет 7,4 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

В 2018 году учреждению культуры, которое сегодня располагается в старинном доме купца Репникова, исполнилось 100 лет. Сейчас здесь открыты творческие и спортивные кружки, проводятся занятия танцевальных, театральных, вокальных коллективов и любительских объединений.

Будущий дом культуры будет располагаться в самом центре населенного пункта. В нем разместятся кружковые и административные помещения, современный зрительный зал на 150 мест, библиотека, а также спортивный зал на 25 человек в смену с инвентарной, раздевалками, кабинетами для врача и тренера.