Жители Рождествено получат новый Дом культуры

Контракт на разработку проектно-сметной документации
уже заключен, подрядчик уже приступил к работе. Весной 2022 года на готовый
проект планируется получить положительное заключение государственной
экспертизы. Стоимость проектных работ составляет 7,4 млн рублей. Финансирование
осуществляется за счет средств областного бюджета.
В 2018 году учреждению культуры, которое сегодня
располагается в старинном доме купца Репникова, исполнилось 100 лет. Сейчас
здесь открыты творческие и спортивные кружки, проводятся занятия танцевальных,
театральных, вокальных коллективов и любительских объединений.
Будущий дом культуры будет располагаться в самом
центре населенного пункта. В нем разместятся кружковые и административные
помещения, современный зрительный зал на 150 мест, библиотека, а также
спортивный зал на 25 человек в смену с инвентарной, раздевалками, кабинетами
для врача и тренера.