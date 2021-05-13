Черноморский флот России отмечает свое 238-летие

Гатчинское Морское собрание сердечно поздравляет всех жителей Гатчины, кто служил на Черноморском флоте, трудился на судостроительных и судоремонтных заводах и портах этого региона с праздником!

Желаем всем черноморцам и их близким здоровья, бодрости духа и новых достижений на благо нашей великой Родины.