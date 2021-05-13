Черноморский флот России отмечает свое 238-летие

Сегодня, 13 мая, в нашей стране отмечают День Черноморского флота - российский праздник, ежегодно отмечаемый 13 мая в честь создания Черноморского флота ВМФ России.
Гатчинское
Морское собрание сердечно поздравляет всех жителей Гатчины, кто служил на
Черноморском флоте, трудился на судостроительных и судоремонтных заводах и
портах этого региона с праздником!
Желаем
всем черноморцам и их близким здоровья, бодрости духа и новых достижений на
благо нашей великой Родины.
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