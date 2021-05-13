Гатчина принимает российский Форум молодых педагогов

Форум продлится до 16 мая включительно. Он соберет до 300 человек из 67 регионов страны. Возраст участников – до 35 лет. К участию приглашены педагоги образовательных организаций, в том числе победители и лауреаты конкурса «Учитель года России» и других профессиональных конкурсов.

Программа мероприятий насыщенная – ключевые события будут транслироваться на сайте Академии Минпросвещения России. Участников ждут дискуссионные площадки, мастер-классы, пленарное заседание «открытый диалог», встречи с известными людьми.

Форум станет вторым по счету: первый с большим успехом прошел в Выборге в прошлом году, в нем приняли участие более 500 молодых педагогов со всей России.

Организаторами форума выступают Министерство просвещения Российской Федерации, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Академия Минпросвещения России и администрация Гатчинского района.