Гатчина принимает российский Форум молодых педагогов

Форум
продлится до 16 мая включительно. Он соберет до 300 человек из 67 регионов
страны. Возраст участников – до 35 лет. К участию приглашены педагоги
образовательных организаций, в том числе победители и лауреаты конкурса
«Учитель года России» и других профессиональных конкурсов.
Программа
мероприятий насыщенная – ключевые события будут транслироваться на сайте
Академии Минпросвещения России. Участников ждут дискуссионные площадки,
мастер-классы, пленарное заседание «открытый диалог», встречи с известными
людьми.
Форум
станет вторым по счету: первый с большим успехом прошел в Выборге в прошлом
году, в нем приняли участие более 500 молодых педагогов со всей России.
Организаторами
форума выступают Министерство просвещения Российской Федерации, комитет общего
и профессионального образования Ленинградской области, Академия Минпросвещения
России и администрация Гатчинского района.