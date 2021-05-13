Светлана Журова приглашает детей попрыгать на скакалке

К
участию в соревнованиях, которые пройдут в онлайн режиме, приглашаются
дошколята и школьники до 8-го класса. Они могут записать видео, где прыгают на
скакалке в течение 30 секунд. На видео ролике обязательно должен быть виден
секундомер. После этого необходимо посчитать количество прыжков. Данные
участника и его результат необходимо внести в форму заявки, которая будет
опубликована на официальных страницах Светланы Журовой в интернете. Заявку
необходимо прислать организаторам конкурса до 1 июля 2021 года по адресу
skipping78@mail.ru. Также видео можно публиковать в социальных сетях с хэштегом
#чемпионсрединас. Итоги будут подведены в сентябре, когда состоится финал и
награждение победителей. Светлана Журова выразила надежду, что они пройдут в
очном формате.
Победители
конкурса будут определяться в разных возрастных группах, воспитанники
спортивных секций и школ будут соревноваться в своих категориях. В номинации «взрослый
+ ребенок» компанию юному конкурсанту может составить мама, папа, брат, сестра
или бабушка с дедушкой. Отдельными призами будут отмечены школы с наибольшим
количеством участников.
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Впереди лето, а скакалка – это зачастую уличная игра. Как раз ребята смогут
больше проводить времени вне своей квартиры, а заодно принять участие в нашем
интересном конкурсе и побороться за призы, - сказала Светлана Журова.
Ее
слова поддержал председатель комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области Сергей Тарасов.
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Долгое время дети находились дома на самоизоляции и их двигательная активность
снизилась. Скакалка – это хорошая возможность размяться, весело провести время,
как наедине с собой, так и в дружной компании, - сказал он.
В
ходе встречи с воспитанниками Гатчинской школы № 5 Светлана Журова провела
мастер-класс и продемонстрировала «двойной» прыжок. Сергей Тарасов не остался в
стороне и также решил попрыгать на скакалке, признавшись, что последний раз
делал это «лет 20 назад» вместе с дочкой.
Ирина Хрусталёва
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