Светлана Журова приглашает детей попрыгать на скакалке

К участию в соревнованиях, которые пройдут в онлайн режиме, приглашаются дошколята и школьники до 8-го класса. Они могут записать видео, где прыгают на скакалке в течение 30 секунд. На видео ролике обязательно должен быть виден секундомер. После этого необходимо посчитать количество прыжков. Данные участника и его результат необходимо внести в форму заявки, которая будет опубликована на официальных страницах Светланы Журовой в интернете. Заявку необходимо прислать организаторам конкурса до 1 июля 2021 года по адресу skipping78@mail.ru. Также видео можно публиковать в социальных сетях с хэштегом #чемпионсрединас. Итоги будут подведены в сентябре, когда состоится финал и награждение победителей. Светлана Журова выразила надежду, что они пройдут в очном формате.

Победители конкурса будут определяться в разных возрастных группах, воспитанники спортивных секций и школ будут соревноваться в своих категориях. В номинации «взрослый + ребенок» компанию юному конкурсанту может составить мама, папа, брат, сестра или бабушка с дедушкой. Отдельными призами будут отмечены школы с наибольшим количеством участников.

- Впереди лето, а скакалка – это зачастую уличная игра. Как раз ребята смогут больше проводить времени вне своей квартиры, а заодно принять участие в нашем интересном конкурсе и побороться за призы, - сказала Светлана Журова.

Ее слова поддержал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

- Долгое время дети находились дома на самоизоляции и их двигательная активность снизилась. Скакалка – это хорошая возможность размяться, весело провести время, как наедине с собой, так и в дружной компании, - сказал он.

В ходе встречи с воспитанниками Гатчинской школы № 5 Светлана Журова провела мастер-класс и продемонстрировала «двойной» прыжок. Сергей Тарасов не остался в стороне и также решил попрыгать на скакалке, признавшись, что последний раз делал это «лет 20 назад» вместе с дочкой.

Ирина Хрусталёва

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