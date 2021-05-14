Не хочу учиться - хочу в лагерь!

Современные дети, как когда-то и их
родители, также мечтают попасть в летний лагерь, где весело и интересно.
Здорово, что родители полностью поддерживают их в этом желании. В лагере
ребенок много времени проводит на свежем воздухе, занимается спортом,
становится самостоятельным и на всю жизнь обретает настоящих друзей. Родители
спокойны: они могут ходить на работу, а в это время их ребенок интересно
проводит время в детском лагере под
наблюдением ответственных сотрудников.
В
настоящее время во всех филиалах и отделениях МФЦ области, а также в
большинстве удаленных рабочих мест принимают следующие заявления по организации
детского отдыха:
- получение детских путевок в
муниципальный оздоровительный лагерь. Для получения услуги обратитесь в
отделение МФЦ Ленобласти, расположенное на территории МО, где зарегистрирован
или пребывает ребенок;
- получение компенсации за отдых в
оздоровительном лагере или санаторно-оздоровительное лечение на территории РФ. Для
получения услуги обратитесь до 15 декабря текущего года в любое МФЦ области по
месту регистрации или пребывания ребенка.