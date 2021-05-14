Не хочу учиться - хочу в лагерь!

Современные дети, как когда-то и их родители, также мечтают попасть в летний лагерь, где весело и интересно. Здорово, что родители полностью поддерживают их в этом желании. В лагере ребенок много времени проводит на свежем воздухе, занимается спортом, становится самостоятельным и на всю жизнь обретает настоящих друзей. Родители спокойны: они могут ходить на работу, а в это время их ребенок интересно проводит время в детском лагере под наблюдением ответственных сотрудников.

В настоящее время во всех филиалах и отделениях МФЦ области, а также в большинстве удаленных рабочих мест принимают следующие заявления по организации детского отдыха:

- получение детских путевок в муниципальный оздоровительный лагерь. Для получения услуги обратитесь в отделение МФЦ Ленобласти, расположенное на территории МО, где зарегистрирован или пребывает ребенок;

- получение компенсации за отдых в оздоровительном лагере или санаторно-оздоровительное лечение на территории РФ. Для получения услуги обратитесь до 15 декабря текущего года в любое МФЦ области по месту регистрации или пребывания ребенка.