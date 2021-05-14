Не хочу учиться - хочу в лагерь!

Не хочу учиться - хочу в лагерь!

В МФЦ идет активный прием заявлений на получение путевок в детские оздоровительные лагеря. В некоторых отделениях в первые дни после праздников услуга вызвала ажиотажный спрос – в одном только отделении г. Сосновый Бор было принято рекордное количество заявлений! Ничего удивительного, впереди - самые длинные каникулы, и многие родители отправляют детей в оздоровительные лагеря. Во все времена отдых детей в лагерях был обязательной частью каникулярного времени.

Рубрики : Общество     14 May 2021

Современные дети, как когда-то и их родители, также мечтают попасть в летний лагерь, где весело и интересно. Здорово, что родители полностью поддерживают их в этом желании. В лагере ребенок много времени проводит на свежем воздухе, занимается спортом, становится самостоятельным и на всю жизнь обретает настоящих друзей. Родители спокойны: они могут ходить на работу, а в это время их ребенок интересно проводит время   в детском лагере под наблюдением ответственных сотрудников.

 В настоящее время во всех филиалах и отделениях МФЦ области, а также в большинстве удаленных рабочих мест принимают следующие заявления по организации детского отдыха:

- получение детских путевок в муниципальный оздоровительный лагерь. Для получения услуги обратитесь в отделение МФЦ Ленобласти, расположенное на территории МО, где зарегистрирован или пребывает ребенок;

- получение компенсации за отдых в оздоровительном лагере или санаторно-оздоровительное лечение на территории РФ. Для получения услуги обратитесь до 15 декабря текущего года в любое МФЦ области по месту регистрации или пребывания ребенка.

 

 

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