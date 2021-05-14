Выбираем проект благоустройства для Гатчины!

Выбираем проект благоустройства для Гатчины!

До 30 мая Гатчина голосует за проекты благоустройства территории у Гатчинской больницы от улицы Рощинской до Красносельского шоссе!

Рубрики : Городская среда     14 May 2021

На сайте 47.gorodsreda.ru продолжается голосование за проекты благоустройства, которые будут реализованы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проекты разработаны молодыми архитекторами в рамках архитектурного хакатона.

Проект № 1:

В целях повышения качества городской среды, обеспечения мест отдыха горожан, предлагается организация на данной территории линейного парка, включающего: пешеходную аллею; площадки для отдыха с твердым покрытием, скамьями, цветниками, ландшафтными композициями; велодорожку; вело парковки.

Проект № 2:

Концепция проектного предложения заключается в решении существующих проблем территории, сохранении зелёных насаждений и постепенному раскрытию потенциала территории. Так как на территории существует активное пешеходное движение, основной задачей являлось сохранение транзитной функции, подчеркнутой созданием двух аллей.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+