Выбираем проект благоустройства для Гатчины!

На
сайте 47.gorodsreda.ru продолжается голосование за проекты благоустройства,
которые будут реализованы в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды». Проекты разработаны молодыми архитекторами в рамках архитектурного
хакатона.
Проект
№ 1:
В
целях повышения качества городской среды, обеспечения мест отдыха горожан,
предлагается организация на данной территории линейного парка, включающего:
пешеходную аллею; площадки для отдыха с твердым покрытием, скамьями,
цветниками, ландшафтными композициями; велодорожку; вело парковки.
Проект
№ 2:
Концепция
проектного предложения заключается в решении существующих проблем территории,
сохранении зелёных насаждений и постепенному раскрытию потенциала территории.
Так как на территории существует активное пешеходное движение, основной задачей
являлось сохранение транзитной функции, подчеркнутой созданием двух аллей.