Где отключат свет в Гатчинском районе?

Где отключат свет в Гатчинском районе?

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     16 May 2021

18.05.21 10:00- 13:00

г. Гатчина  пр. 25-го Октября д. 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Красная д. 11, 13, 18, 20, 20А, 24; ул. Соборная д. 2, 2А                 

         

19.05.21 09:00-17:00              

г. Гатчина  пер. Речной д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32; пер. Новый д. 3, 6, 9, 12; ул. Центральная д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13А, 15, 17, 19, 19А; ул. Старая дорога д. 2А, 2Б, 6, 8, 14, 16А

 

20.05.21 09:00- 17:00

г. Гатчина  ул. Центральная д. 51А, 51Б  

 

20.05.21 10:00-12:00                       

г. Гатчина  ул. Рощинская д. 9, 9А, 9Б, 9В, 11, 11А, 11 к. 1; пр. 25-го Октября д. 59, 61; ул. Рощинская д. 7 (Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского)

 

 

17.05.21 13:00- 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Максима Горького д. 1-25

 

17.05.21 09:00-17:00    

пгт. Вырица, ул. Московская д. 61 (ДОГ "Малыш)

 

18.05.21 13:00-16:00

пгт. Вырица, ул. Мичурина д. 52-100; ул. Таллинская д. 1-22; пер. Школьный д. 1-12; ул. Кольцевая д. 1-15; наб. Космонавтов д. 34; ул. Рождественская д. 1-9; ул. Купальная д. 3-27; пр. Урицкого д. 141-17

 

19.05.21 09:00- 12:00

пгт. Вырица, ул. Ульяновская д. 13-34; ул. Достоевского д. 1-4; пр. Народный д. 1-5

 

19.05.21 13:00- 16:00             

пгт. Вырица, пр. Ленина д. 65-77; ул. Чапаева д. 23-36; ул. Ворошилова д. 12-20; пер. Снежный д. 1-6; ул. Максима Горького д. 58-81; ул. Калинина д. 28-49                    

                  

20.05.21 13:00-16:00              

пгт. Вырица, ул. Щедрина д. 55-59; ул. Чапаева д. 19-21; ул. Дзержинского д. 1-9; пр-кт. Суворовский д. 55-59; пр-кт. Ленина д. 60-83А 

 

20.05.21 09:00- 12:00   

пгт. Вырица, пер. Бульварный д. 1-12, 28; ул. Мичурина д. 1-21; ул. Нахимсона д. 2-11; ул. Комминтерна д. 1-12; пр-кт. Брацлавский д. 23-40

 

21.05.21 09:00- 12:00

пгт. Вырица, ул. Дарского д. 1-12; ул. Максимовская д. 1-20; пер. Дарского д. 1-6; пр-кт. Урицкого д. 164-243; ул. Щорса д. 1-11; пр-кт. Суворовский д. 67-75; ул. Декабристов д. 11-23; пр-кт. Комсомольский д. 1-10        

 

21.05.21 13:00-15:30                       

пгт. Вырица, пр-кт. Огородникова д. 25-42; ул. Крупская д. 8-10; ул. Щедрина д. 7-32; пр-кт. Огородникова д. 26-32; пр-кт. Ленинградский д. 11-46       

 

 

18.05.21 09:00- 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский    ул. Речная д. 1-27; пр-кт. Героев д. 3-33, 35, 51

                            

19.05.21 09:00-16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский    ул. Фрунзе д. 1-67; пр-кт. Пролетарский д. 32-79; ул. Горького д. 14-41; ул. Вокзальная д. 13-35             

         

 

 

                            

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