Где отключат свет в Гатчинском районе?

18.05.21 10:00- 13:00
г. Гатчина пр. 25-го Октября д. 11, 13, 15, 17, 19, 21;
ул. Красная д. 11, 13, 18, 20, 20А, 24; ул. Соборная д. 2, 2А
19.05.21 09:00-17:00
г. Гатчина пер. Речной д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12,
12А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32; пер. Новый д. 3, 6, 9,
12; ул. Центральная д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13А, 15, 17, 19, 19А; ул. Старая
дорога д. 2А, 2Б, 6, 8, 14, 16А
20.05.21 09:00- 17:00
г. Гатчина ул. Центральная д. 51А, 51Б
20.05.21 10:00-12:00
г. Гатчина ул. Рощинская д. 9, 9А, 9Б, 9В, 11, 11А, 11 к.
1; пр. 25-го Октября д. 59, 61; ул. Рощинская д. 7 (Гатчинский педагогический
колледж имени К.Д. Ушинского)
17.05.21 13:00- 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Максима
Горького д. 1-25
17.05.21 09:00-17:00
пгт. Вырица, ул. Московская
д. 61 (ДОГ "Малыш)
18.05.21 13:00-16:00
пгт. Вырица, ул. Мичурина д.
52-100; ул. Таллинская д. 1-22; пер. Школьный д. 1-12; ул. Кольцевая д. 1-15;
наб. Космонавтов д. 34; ул. Рождественская д. 1-9; ул. Купальная д. 3-27; пр.
Урицкого д. 141-17
19.05.21 09:00- 12:00
пгт. Вырица, ул. Ульяновская
д. 13-34; ул. Достоевского д. 1-4; пр. Народный д. 1-5
19.05.21 13:00- 16:00
пгт. Вырица, пр. Ленина д.
65-77; ул. Чапаева д. 23-36; ул. Ворошилова д. 12-20; пер. Снежный д. 1-6; ул.
Максима Горького д. 58-81; ул. Калинина д. 28-49
20.05.21 13:00-16:00
пгт. Вырица, ул. Щедрина д.
55-59; ул. Чапаева д. 19-21; ул. Дзержинского д. 1-9; пр-кт. Суворовский д.
55-59; пр-кт. Ленина д. 60-83А
20.05.21 09:00- 12:00
пгт. Вырица, пер. Бульварный
д. 1-12, 28; ул. Мичурина д. 1-21; ул. Нахимсона д. 2-11; ул. Комминтерна д.
1-12; пр-кт. Брацлавский д. 23-40
21.05.21 09:00- 12:00
пгт. Вырица, ул. Дарского д.
1-12; ул. Максимовская д. 1-20; пер. Дарского д. 1-6; пр-кт. Урицкого д.
164-243; ул. Щорса д. 1-11; пр-кт. Суворовский д. 67-75; ул. Декабристов д.
11-23; пр-кт. Комсомольский д. 1-10
21.05.21 13:00-15:30
пгт. Вырица, пр-кт.
Огородникова д. 25-42; ул. Крупская д. 8-10; ул. Щедрина д. 7-32; пр-кт.
Огородникова д. 26-32; пр-кт. Ленинградский д. 11-46
18.05.21 09:00- 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский ул. Речная д. 1-27; пр-кт. Героев д. 3-33,
35, 51
19.05.21 09:00-16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский ул. Фрунзе д. 1-67; пр-кт. Пролетарский д.
32-79; ул. Горького д. 14-41; ул. Вокзальная д. 13-35