616 лагерей для 90 тысяч школьников

Самое качественное образование – в
Москве, Петербурге и Ленобласти
Председатель комитета общего и профессионального
образования 47-го региона Сергей Тарасов рассказал, что завершающийся учебный
год был сложным, но результативным: Ленинградская область вошла в тройку
лидеров – вместе с Москвой и Петербургом – по качеству общего образования (по
итогам прошлого ученого года область также была признана лучшей в РФ – мы
заняли первое место в рейтинге, в том числе и по ЕГЭ).
При этом ни одна школа в области из-за ковида не
закрывалась, количество заболевших среди школьников и педагогов было небольшим,
прививочная кампания идет активно. На федеральном этапе всероссийской олимпиады
результаты у ленинградских школьников выше, чем в предыдущие годы.
Учителя и воспитатели Ленобласти хорошо выступили на
всероссийских конкурсах и вошли в 15 лучших по России.
Кто – в вуз, кто куда
Сергей Тарасов разъяснил, как выпускники будут сдавать
экзамены. А именно: 11-классники, которые не планирует поступать в вузы, сдают
два обязательных предмета – русский язык и математику. Все остальные – русский
и предметы для поступления в вуз. 9-классники сдают обязательно русский и
математику и пишут контрольную работу по выбранному предмету.
Для 9-х классов и тех, кто не идет в вуз, итоговая
аттестация будет проходить с 24 по 28 мая. С 31 мая по 2 июля будет проводиться
ЕГЭ. Особенность экзамена этого года заключается в том, что впервые ЕГЭ по
информатике пройдет в компьютерной форме с разделением потока участников на два
дня.
Экзамены за 9-й класс в Ленинградской области будут
сдавать более 14,5 тысяч человек. 11-классников – почти шесть тысяч, причем 75%
собираются поступать в вуз. Для проведения итоговой аттестации в области уже все
готово.
43 пункта ЕГЭ
Отвечая на вопросы журналистов, начальник сектора
государственной итоговой аттестации областного комитета образования Елена Шарая
пояснила, как будет организован процесс ЕГЭ и государственной итоговой
аттестации:
- 9-классники будут сдавать экзамены в своих школах.
Экзаменационные пункты оборудованы системами онлайн и офлайн наблюдения, в школах
есть переносные металлодетекторы, мы применяем технологию сканирования
материалов. 9-е классы пишут всего два экзамена – 24 и 27 мая. Если результат
окажется неудовлетворительным, или ребенок не будет присутствовать на экзамене
по уважительной причине, на такой случай предусмотрены резервные дни в начале
июня.
ЕГЭ выпускники сдают в пунктах проведения экзамена. В
этом году будет открыто 43 пункта во всех муниципальных образованиях. С 31 мая
по 2 июля – основной этап, 12-17 июля – резервные сроки для тех, кто не сдавал
экзамены по уважительной причине, – отметила Елена Григорьевна.
И никаких родительских дней
Представители комитета образования рассказали о подготовке
к летней кампании: как будут работать школьные лагеря в Ленобласти.
По словам Сергея Тарасова, в прошлом году летняя
оздоровительная кампания в области началась уже в июне. И этот период прошел успешно:
никаких случаев ковида в лагерях зафиксировано не было.
- В этом году мы также начинаем с июня, но
предусмотрен ряд новаций, – заметил Сергей Валентинович. – В частности,
наполняемость стационарных лагерей не должна превышать 75%. Однако школьные
лагеря будут работать без ограничений.
Кроме того, председатель комитета образования
подчеркнул, что в летних лагерях не будет обсервации. Персонал сможет работать в
лагере без проживания, но с еженедельным тестом на ковид. И еще из ограничений:
никаких массовых мероприятий, а также посещений родителями.
Киносмена завершится кинофестивалем
В реестре Ленинградской области – 616 детских лагерей,
в которых смогут отдохнуть порядка 90 тысяч человек, причем не только из 47-го
региона. Смена длится 21 день. Как подчеркнул Сергей Тарасов, несмотря на ковид
и наш климат, оздоровительный эффект в местных лагерях может быть даже лучше,
чем на юге.
Все лагеря будут тематическими, на это лето
запланировано много интересного. В том числе, как рассказал Сергей
Валентинович, киносменам в этом году придали новый статус. Проект киносмен
заключается в том, что дети в лагерях создают вместе со студентами, аспирантами
и преподавателями института кино и телевидения фильмы, новости, киносюжеты –
это занятие журналистикой в полной мере. Проект аметило Министерство
просвещения, и он будет транслироваться на территории других субъектов РФ.
В качестве итога киносмены в октябре состоится
кинофестиваль федерального уровня, который проводится совместно с институтом
кино и телевидения.
Компенсация за путевку – 70%
Журналисты поинтересовались, как будет проходить
распределение мест в лагеря, и будут ли действовать традиционные сертификаты
летнего отдыха.
Заместитель председателя комитета образования,
начальник департамента общего образования Татьяна Геннадьевна Рыборецкая
ответила, что в Ленинградской области – не сертификаты, а компенсация в размере
70% от хозрасчетной стоимости путевки. В этом году стоимость увеличена и
составляет 24570 рублей. Работающие родители получают компенсацию в размере 70%.
Для опекунов, приемных родителей, работников здравоохранения компенсация
составляет 100%. По словам Татьяны Геннадьевны, никаких проволочек нет: есть
регламент выплаты, жалоб не было.
- Если это муниципальные лагеря или государственные, туда
средства компенсации направляются в начале года. Поэтому родителям никуда
ходить не надо: они приобретают эту путевку сразу по льготной цене – за вычетом
компенсации. Те родители, чьи дети отдыхают в других регионах или не
государственных лагерях, получают вычет потом.
Татьяна Рыборецкая отметила, что дети с ограниченными
возможностями здоровья и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, будут
обеспечены путевками в летние лагеря в полном объеме, сколько нужно – никаких
ограничений нет. В прошлом году в летних лагерях отдохнули 8000
детей-инвалидов.
- Мы проводим специальные инклюзивные смены, во многих
лагерях созданы условия для отдыха детей с особенностями. Потому что их надо
социализировать, а не загонять в резервации, – подчеркнула Татьяна Геннадьевна.
Отвечая на вопросы журналистов, сотрудники комитета
образования рассказали, что дети из Ленобласти смогут отдохнуть и в федеральных
лагерях – таких, как «Артек», «Орленок», но количество путевок будет
ограничено.
Журналисты спросили и про городской петербургский
лагерь «Зеркальный», находящийся на территории области. Будет ли он
функционировать? Сергей Тарасов заверил, что «Зеркальный» работать будет – в штатном
режиме.