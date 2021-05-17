616 лагерей для 90 тысяч школьников

Самое качественное образование – в Москве, Петербурге и Ленобласти

Председатель комитета общего и профессионального образования 47-го региона Сергей Тарасов рассказал, что завершающийся учебный год был сложным, но результативным: Ленинградская область вошла в тройку лидеров – вместе с Москвой и Петербургом – по качеству общего образования (по итогам прошлого ученого года область также была признана лучшей в РФ – мы заняли первое место в рейтинге, в том числе и по ЕГЭ).

При этом ни одна школа в области из-за ковида не закрывалась, количество заболевших среди школьников и педагогов было небольшим, прививочная кампания идет активно. На федеральном этапе всероссийской олимпиады результаты у ленинградских школьников выше, чем в предыдущие годы.

Учителя и воспитатели Ленобласти хорошо выступили на всероссийских конкурсах и вошли в 15 лучших по России.

Кто – в вуз, кто куда

Сергей Тарасов разъяснил, как выпускники будут сдавать экзамены. А именно: 11-классники, которые не планирует поступать в вузы, сдают два обязательных предмета – русский язык и математику. Все остальные – русский и предметы для поступления в вуз. 9-классники сдают обязательно русский и математику и пишут контрольную работу по выбранному предмету.

Для 9-х классов и тех, кто не идет в вуз, итоговая аттестация будет проходить с 24 по 28 мая. С 31 мая по 2 июля будет проводиться ЕГЭ. Особенность экзамена этого года заключается в том, что впервые ЕГЭ по информатике пройдет в компьютерной форме с разделением потока участников на два дня.

Экзамены за 9-й класс в Ленинградской области будут сдавать более 14,5 тысяч человек. 11-классников – почти шесть тысяч, причем 75% собираются поступать в вуз. Для проведения итоговой аттестации в области уже все готово.

43 пункта ЕГЭ

Отвечая на вопросы журналистов, начальник сектора государственной итоговой аттестации областного комитета образования Елена Шарая пояснила, как будет организован процесс ЕГЭ и государственной итоговой аттестации:

- 9-классники будут сдавать экзамены в своих школах. Экзаменационные пункты оборудованы системами онлайн и офлайн наблюдения, в школах есть переносные металлодетекторы, мы применяем технологию сканирования материалов. 9-е классы пишут всего два экзамена – 24 и 27 мая. Если результат окажется неудовлетворительным, или ребенок не будет присутствовать на экзамене по уважительной причине, на такой случай предусмотрены резервные дни в начале июня.

ЕГЭ выпускники сдают в пунктах проведения экзамена. В этом году будет открыто 43 пункта во всех муниципальных образованиях. С 31 мая по 2 июля – основной этап, 12-17 июля – резервные сроки для тех, кто не сдавал экзамены по уважительной причине, – отметила Елена Григорьевна.

И никаких родительских дней

Представители комитета образования рассказали о подготовке к летней кампании: как будут работать школьные лагеря в Ленобласти.

По словам Сергея Тарасова, в прошлом году летняя оздоровительная кампания в области началась уже в июне. И этот период прошел успешно: никаких случаев ковида в лагерях зафиксировано не было.

- В этом году мы также начинаем с июня, но предусмотрен ряд новаций, – заметил Сергей Валентинович. – В частности, наполняемость стационарных лагерей не должна превышать 75%. Однако школьные лагеря будут работать без ограничений.

Кроме того, председатель комитета образования подчеркнул, что в летних лагерях не будет обсервации. Персонал сможет работать в лагере без проживания, но с еженедельным тестом на ковид. И еще из ограничений: никаких массовых мероприятий, а также посещений родителями.

Киносмена завершится кинофестивалем

В реестре Ленинградской области – 616 детских лагерей, в которых смогут отдохнуть порядка 90 тысяч человек, причем не только из 47-го региона. Смена длится 21 день. Как подчеркнул Сергей Тарасов, несмотря на ковид и наш климат, оздоровительный эффект в местных лагерях может быть даже лучше, чем на юге.

Все лагеря будут тематическими, на это лето запланировано много интересного. В том числе, как рассказал Сергей Валентинович, киносменам в этом году придали новый статус. Проект киносмен заключается в том, что дети в лагерях создают вместе со студентами, аспирантами и преподавателями института кино и телевидения фильмы, новости, киносюжеты – это занятие журналистикой в полной мере. Проект аметило Министерство просвещения, и он будет транслироваться на территории других субъектов РФ.

В качестве итога киносмены в октябре состоится кинофестиваль федерального уровня, который проводится совместно с институтом кино и телевидения.

Компенсация за путевку – 70%

Журналисты поинтересовались, как будет проходить распределение мест в лагеря, и будут ли действовать традиционные сертификаты летнего отдыха.

Заместитель председателя комитета образования, начальник департамента общего образования Татьяна Геннадьевна Рыборецкая ответила, что в Ленинградской области – не сертификаты, а компенсация в размере 70% от хозрасчетной стоимости путевки. В этом году стоимость увеличена и составляет 24570 рублей. Работающие родители получают компенсацию в размере 70%. Для опекунов, приемных родителей, работников здравоохранения компенсация составляет 100%. По словам Татьяны Геннадьевны, никаких проволочек нет: есть регламент выплаты, жалоб не было.

- Если это муниципальные лагеря или государственные, туда средства компенсации направляются в начале года. Поэтому родителям никуда ходить не надо: они приобретают эту путевку сразу по льготной цене – за вычетом компенсации. Те родители, чьи дети отдыхают в других регионах или не государственных лагерях, получают вычет потом.

Татьяна Рыборецкая отметила, что дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, будут обеспечены путевками в летние лагеря в полном объеме, сколько нужно – никаких ограничений нет. В прошлом году в летних лагерях отдохнули 8000 детей-инвалидов.

- Мы проводим специальные инклюзивные смены, во многих лагерях созданы условия для отдыха детей с особенностями. Потому что их надо социализировать, а не загонять в резервации, – подчеркнула Татьяна Геннадьевна.

Отвечая на вопросы журналистов, сотрудники комитета образования рассказали, что дети из Ленобласти смогут отдохнуть и в федеральных лагерях – таких, как «Артек», «Орленок», но количество путевок будет ограничено.

Журналисты спросили и про городской петербургский лагерь «Зеркальный», находящийся на территории области. Будет ли он функционировать? Сергей Тарасов заверил, что «Зеркальный» работать будет – в штатном режиме.



