90 – позади, держим курс на 100-летие

В Гатчинской городской библиотеке им. Куприна собрались почетные гости, читатели и почитатели одного из старейших периодических изданий Ленинградской области. Звучали искренние комплименты и пожелания, слова признательности и высокой оценки журналистского труда. Сотрудников «Гатчинской правды» поздравляли депутаты, работники гатчинской администрации, руководители организаций, представители общественности, соратники и коллеги по цеху. Было много цветов, подарков, почетных грамот и благодарностей.

Поздравляя газету с юбилеем, гости отмечали профессионализм редакционного коллектива и заслуги его руководителя – Елены Ивановны Суралёвой, 14-го по счету редактора газеты и первой женщины на этом посту. Ей был вручен Почетный диплом Совета депутатов г. Гатчины. Благодарностями Законодательного собрания Ленинградской области были отмечены успехи журналистов Юлии Лысанюк и Екатерины Дзюба. Благодарностями Совета депутатов Гатчинского района наградили верстальщика газеты Ульяну Николаеву и менеджера по рекламе Татьяну Глимакову. Благодарностью Совета депутатов города Гатчины отмечен труд заместителя редактора Татьяны Можаевой. Благодарности главы администрации Гатчинского района вручены фотокорреспонденту Ольге Фирсовой, корреспонденту Ирине Хрусталевой и водителю Владимиру Павлову.

Каждый выступавший, в свою очередь, получал от редакции небольшой памятный презент, за что мы благодарим верного друга редакции – президента Вырицкой фабрики «Узор», Почетного гражданина Гатчинского района Ивана Григорьевича Козлова.

На экране демонстрировались кадры газетной хроники: фотографии редакционных будней и праздников с довоенных времен до наших дней. Вспоминали тех, кто работал в газете на протяжении 90 лет, и кому газета обязана своим долголетием. Собравшиеся почтили минутой молчания память ветеранов «Гатчинской правды», которые ушли в минувшем году. Это Лазарь Яковлевич Куляхтин, служивший главным редактором газеты на протяжении 30 лет, корректор газеты Ирина Михайловна Пахомова, журналист Владимир Иванович Николаев.

Первыми сотрудников редакции поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от Гатчинского района: Людмила Тептина, Татьяна Бездетко, Лариса Пункина, Сергей Коняев и Александр Русских. Лариса Максимовна зачитала приветственный адрес от всех депутатов – с пожеланиями творческого долголетия и востребованности.

«90 лет – более чем солидный срок для современного печатного издания. …Пройдя вместе со страной через победы и свершения, трудности и испытания, газета всегда оставалась уважаемым и авторитетным изданием. Это важная веха не только творческого коллектива издания, но и заметное событие для всех жителей Гатчинского района. Девять десятилетий газета пишет историю гатчинской земли и рассказывает о ее жителях. …Отличительная черта районной газеты – сопричастность важнейшим событиям и внимание к человеку, профессиональное служение делу и объективность. Самое главное пожелание, чтобы еще много лет газета приходила к своему читателю и была главным информационным полем в Гатчинском районе», – говорится в поздравлении.

Депутаты областного парламента вручили коллективу редакции Почетную грамоту председателя Законодательного собрания Ленинградской области С.В. Бебенина – за высокий профессионализм, большой вклад в развитие информационного пространства Ленинградской области и в связи с юбилеем.

Поздравляя редакцию с 90-летием, председатель комитета по печати Ленинградской области Константин Визирякин отметил, что «Гатчинская правда» – одна из самых уважаемых газет не только по возрасту, но и по содержанию. Коллектив редакции награжден Почетным дипломом комитета по печати «За значительный вклад в развитие средств массовой информации Ленинградской области, активную гражданскую позицию, интересную подачу материала и многогранный подход к созданию материалов».

Константин Николаевич передал сотрудникам газеты благодарность от губернатора Александра Дрозденко «за активную жизненную позицию и постоянное информационное освещение важнейших событий в жизни нашего региона» и посоветовал готовиться к следующей круглой дате – 100-летию. Благо, потенциал для этого есть.

От имени главы Гатчины и района Виталия Андреевича Филоненко и главы гатчинской администрации Людмилы Николаевны Нещадим «Гатчинскую правду» поздравлял первый замглавы Сергей Голованов. Он выразил благодарность газете – хранителю летописи родного края, на страницах которой остается история, лица и судьбы, и пожелал и впредь оставаться на передовой информационного фронта.

Коллектив редакции поздравил заместитель председателя совета депутатов города Гатчины Александр Федоров, пожелав творческих успехов и преданных читателей.

Председатель гатчинского комитета по культуре Сергей Никитин высказал пожелание, чтобы к своему столетию «Гатчинская правда» только увеличила тираж и объем, и пообещал газете активную поддержку. По словам Сергея Юрьевича, «Гатчинская правда» – своего рода показатель качества работы подведомственных комитету учреждений: «Разворачиваю газету: если много написано про культуру, значит, мы хорошо работаем. Если меньше – значит, мы где-то недорабатываем».

Главный специалист гатчинского спорткомитета Александр Архаров пожелал сотрудникам редакции спортивного здоровья, отметив, что читать «Гатчинскую правду» всегда приятно: «Открываешь газету – и находишь статьи, которые греют душу. Про спорт. В Гатчинском районе культивируется 54 вида спорта, и в любых погодных условиях корреспонденты «Гатчинской правды» делают спортивные репортажи».

Директор телевизионного издательского комплекса «Ореол-Инфо» Галина Паламарчук, сердечно поздравляя коллектив редакции, отметила, что «…у нас нет конкуренции. А если она есть, то исключительно творческая».

Руководитель Общественной палаты и директор гатчинской гимназии «Апекс» Марк Витальевич Кравчук подчеркнул, что сегодняшним сотрудникам «Гатчинской правды» удалось сохранить саму суть газеты, и даже не самый удобочитаемый материал подается очень корректно.

От лица ветеранов журналистики выступил Виктор Васильев, когда-то – самый молодой из всех штатных корреспондентов газеты, который застал еще мужской коллектив редакции и знает много интересных историй из редакционной жизни 80-х.

«Гатчинскую правду» поздравляли неизменные друзья и соратники – внештатные и народные корреспонденты: краевед Валерий Алексеевич Мачульский, библиотекарь Алена Александровна Тришина, директор музея истории Гатчины Екатерина Алексеевна Потоцкая, Жанна Александровна Гриненко, сотрудница Гатчинского дворца Валентина Владимировна Федорова – ровно 50 лет назад вышла ее первая заметка в газете. Редакция признательна им за помощь, благодаря которой жизнь города и района освещается шире, полнее, интереснее.

Почетный гражданин Гатчинского района краевед Андрей Бурлаков признался, что уже перестал считать свои публикации в «Гатчинской правде» – их количество давно перевалило за полтысячи. «Газета меня всегда поддерживала. Мы вместе выигрывали все бои за исторические здания, усадьбы. И, надо заметить, в ходе краеведческих изысканий «Гатчинская правда» открывает многие двери, когда я представляюсь одним из ее авторов», – признался Андрей Вячеславович.

Теплые поздравительные слова были сказаны сподвижниками редакции, хранителями исторической правды – библиотекарями. Журналистов поздравила заместитель заведующей районной библиотекой им. Пушкина Светлана Александровна Топоркова. Заведующая библиотекой им. Куприна Наталья Гаврилова отметила, что связь «Гатчинской правды» и «Купринки» – старейших городских газеты и библиотеки – длится все 90 лет, и закрепили мы ее совместным проектом по оцифровке газетных номеров, начиная с мая 1931 года. «Вы создаете историю для будущих поколений, а мы эту историю сохраняем», – отметила Наталья Николаевна, поздравляя редакцию с юбилеем.

Создавать праздничную атмосферу помогали преданные читатели газеты – артисты гатчинского театра-студии «За углом» Наталья и Сергей Воробьевы. Свой творческий подарок газете и гостям праздника преподнесли актрисы литературно-музыкального салона К.Л.Ю.В. – Юлия Мартынова и Кристина Вебер. От души поздравил любимую газету песенный дуэт представительниц центра культуры ингерманландских финнов «Хатчина» – Нина Аниконова-Эрте и экс-артистка государственного ансамбля песни и пляски «Кантеле» республики Карелии Галина Бабушкина.

На торжестве в честь юбилея «Гатчинской правды» наградили самого юного автора самодельного подарка к 90-летию газеты – четырехлетнего Ростислава Лебедева. Вместе с мамой Ольгой они сделали шикарный искусственный букет, зашифровав в нем сотню комплиментов газете. Поколение наших будущих читателей уже подрастает…

Коллектив редакции благодарит всех, кто пришел на праздник по случаю юбилея газеты – за искренние теплые слова, за высокую оценку нашей работы, за поздравления, цветы и подарки, за многолетнее сотрудничество и взаимопонимание. Особая благодарность за гостеприимство – библиотеке им. Куприна.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой