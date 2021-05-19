Муса Джалиль: «Единство слова и поступка»

Бессменная ведущая Исторического клуба
Алёна Тришина напомнила, что в 2021 году мы отмечаем сразу несколько памятных
дат, посвященных героям Великой Отечественной войны, совершившим свой великий
подвиг на гатчинской земле. Среди них — обыкновенный школьник из села
Рождествено Коля Подрядчиков и знаменитый поэт Муса Джалиль.
Ровно 80 лет назад, в октябре 1941 года, в
бою с гитлеровскими захватчиками под селом Рождествено погиб 14-летний партизан
Коля. В 1965 году Коля Подрядчиков был посмертно награждён орденом
Отечественной войны I степени. В 1974 году в Гатчине в его честь была
установлена мемориальная доска. В тот же год его именем были названы одна из
гатчинских улиц и пионерская дружина школы №3. Улица им. Коли Подрядчикова есть
и в селе Рождествено.
В 2021 году мы отмечаем 115 лет со дня
рождения татарского поэта, героя-антифашиста, узника фашистского
концентрационного лагеря в селе Рождествено, Мусы Джалиля (Мусы Мустафовича
Залилова). Участники Исторического клуба вспомнили героические страницы из
жизни знаменитого поэта-фронтовика.
Напомним, Муса Джалиль был призван в
Красную армию в 1941 году. В звании старшего политрука воевал на Ленинградском
и Волховском фронтах. Будучи корреспондентом газеты «Отвага» 2-й ударной армии,
постоянно был с бойцами на передовой. 26 июня 1942 года, в ходе Любанской
наступательной операции у деревни Мясной Бор, Муса Джалиль был тяжело ранен и
попал в плен. С тех пор он считался пропавшим без вести. Благодаря
свидетельствам его товарищей и разысканиям следопытов, впоследствии удалось
довольно подробно восстановить дальнейшую судьбу героя.
С июля до середины сентября 1942 года Муса
Джалиль находился в фашистском концлагере для военнопленных и гражданских лиц в
селе Рождествено (Гатчинский район). Затем побывал во многих других фашистских
застенках в Латвии, Литве, Польше, Германии. В лагере под Радомом, в Польше,
для того чтобы продолжать борьбу с врагом, Муса Джалиль вступил в национальный
легион Идель-Урал. Ему удалось сформировать из легионеров подпольную
антифашистскую организацию, которая выпускала листовки, призывающие к
сопротивлению и борьбе, и организовала побег военнопленных.
В августе 1943 года, по доносу
провокатора, Муса Джалиль был схвачен гестаповцами и заключён в одиночную
камеру берлинской тюрьмы Моабит. 25 августа 1944 года был казнён на гильотине в
тюрьме Плетцензее в Берлине...
В гитлеровских застенках поэт создал свой
знаменитый цикл стихотворений, так называемую «Моабитскую тетрадь». 2 февраля
1956 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, Мусе Джалилю посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Спустя год ему, также посмертно, была присуждена Ленинская
премия в области литературы и искусства.
Литературно-музыкальную композицию,
посвященную жизни Мусы Джалиля в гитлеровской неволе, представили ребята из
театральной студии «Эксперимент» Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д.
Ушинского.
- Это премьера нашей новой работы, которая
была задумана ещё полтора года назад, - говорит руководитель студии
«Эксперимент», заслуженный деятель культуры Российской Федерации Владимир
Виноградов. - Идея этой композиции родилась в соавторстве с Алёной
Александровной Тришиной. Муса Джалиль — невероятно талантливый и невероятно
мужественный человек! Наша программа, посвящённая ему, получилась небольшой,
но, надеюсь, достаточной, чтобы попытаться раскрыть личность этого человека.
Литературно-музыкальная композиция,
которую представил «Эксперимент», основана на текстах и стихах Мусы Джалиля.
Прозвучавшие в этой программе песни ребята написали и исполнили сами.
Участникам композиции удалось по-настоящему глубоко проникнуться представленными
ими образами — поэтическими и трагическими одновременно. По завершении
композиции ребята услышали много слов благодарности в свой адрес от участников
Исторического клуба, среди которых есть и ветераны, и дети войны, и бывшие
малолетние узники немецких концлагерей...
Алёна Тришина представила книги из фонда
библиотеки им. А.И. Куприна, в которых запечатлена история Великой
Отечественной войны на территории Гатчинского района. В них можно найти
информацию и обо всех героях, юных и взрослых, великий подвиг которых связан с
нашей землёй. Среди этих книг — специальное издание «Купринки» «Героев помним
имена», недавно переизданная книга Владимира Николаева «Опалённые войной» и
книга Андрея Бурлакова «Гатчинский край в годы оккупации. 1941-1945».