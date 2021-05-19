Муса Джалиль: «Единство слова и поступка»

Бессменная ведущая Исторического клуба Алёна Тришина напомнила, что в 2021 году мы отмечаем сразу несколько памятных дат, посвященных героям Великой Отечественной войны, совершившим свой великий подвиг на гатчинской земле. Среди них — обыкновенный школьник из села Рождествено Коля Подрядчиков и знаменитый поэт Муса Джалиль.

Ровно 80 лет назад, в октябре 1941 года, в бою с гитлеровскими захватчиками под селом Рождествено погиб 14-летний партизан Коля. В 1965 году Коля Подрядчиков был посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени. В 1974 году в Гатчине в его честь была установлена мемориальная доска. В тот же год его именем были названы одна из гатчинских улиц и пионерская дружина школы №3. Улица им. Коли Подрядчикова есть и в селе Рождествено.

В 2021 году мы отмечаем 115 лет со дня рождения татарского поэта, героя-антифашиста, узника фашистского концентрационного лагеря в селе Рождествено, Мусы Джалиля (Мусы Мустафовича Залилова). Участники Исторического клуба вспомнили героические страницы из жизни знаменитого поэта-фронтовика.

Напомним, Муса Джалиль был призван в Красную армию в 1941 году. В звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Будучи корреспондентом газеты «Отвага» 2-й ударной армии, постоянно был с бойцами на передовой. 26 июня 1942 года, в ходе Любанской наступательной операции у деревни Мясной Бор, Муса Джалиль был тяжело ранен и попал в плен. С тех пор он считался пропавшим без вести. Благодаря свидетельствам его товарищей и разысканиям следопытов, впоследствии удалось довольно подробно восстановить дальнейшую судьбу героя.

С июля до середины сентября 1942 года Муса Джалиль находился в фашистском концлагере для военнопленных и гражданских лиц в селе Рождествено (Гатчинский район). Затем побывал во многих других фашистских застенках в Латвии, Литве, Польше, Германии. В лагере под Радомом, в Польше, для того чтобы продолжать борьбу с врагом, Муса Джалиль вступил в национальный легион Идель-Урал. Ему удалось сформировать из легионеров подпольную антифашистскую организацию, которая выпускала листовки, призывающие к сопротивлению и борьбе, и организовала побег военнопленных.

В августе 1943 года, по доносу провокатора, Муса Джалиль был схвачен гестаповцами и заключён в одиночную камеру берлинской тюрьмы Моабит. 25 августа 1944 года был казнён на гильотине в тюрьме Плетцензее в Берлине...

В гитлеровских застенках поэт создал свой знаменитый цикл стихотворений, так называемую «Моабитскую тетрадь». 2 февраля 1956 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Мусе Джалилю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Спустя год ему, также посмертно, была присуждена Ленинская премия в области литературы и искусства.

Литературно-музыкальную композицию, посвященную жизни Мусы Джалиля в гитлеровской неволе, представили ребята из театральной студии «Эксперимент» Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

- Это премьера нашей новой работы, которая была задумана ещё полтора года назад, - говорит руководитель студии «Эксперимент», заслуженный деятель культуры Российской Федерации Владимир Виноградов. - Идея этой композиции родилась в соавторстве с Алёной Александровной Тришиной. Муса Джалиль — невероятно талантливый и невероятно мужественный человек! Наша программа, посвящённая ему, получилась небольшой, но, надеюсь, достаточной, чтобы попытаться раскрыть личность этого человека.

Литературно-музыкальная композиция, которую представил «Эксперимент», основана на текстах и стихах Мусы Джалиля. Прозвучавшие в этой программе песни ребята написали и исполнили сами. Участникам композиции удалось по-настоящему глубоко проникнуться представленными ими образами — поэтическими и трагическими одновременно. По завершении композиции ребята услышали много слов благодарности в свой адрес от участников Исторического клуба, среди которых есть и ветераны, и дети войны, и бывшие малолетние узники немецких концлагерей...

Алёна Тришина представила книги из фонда библиотеки им. А.И. Куприна, в которых запечатлена история Великой Отечественной войны на территории Гатчинского района. В них можно найти информацию и обо всех героях, юных и взрослых, великий подвиг которых связан с нашей землёй. Среди этих книг — специальное издание «Купринки» «Героев помним имена», недавно переизданная книга Владимира Николаева «Опалённые войной» и книга Андрея Бурлакова «Гатчинский край в годы оккупации. 1941-1945».



