Новый Мемориал мирным жителям - жертвам фашизма создадут в Гатчинском районе

Новый Мемориал мирным жителям - жертвам фашизма создадут в Гатчинском районе

Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, будет создан в Ленинградской области на территории бывшего детского концентрационного лагеря в Гатчинском районе.

Рубрики : Общество     19 May 2021

Такое решение было принято на совещании с участием председателя Российского исторического общества, главы СВР Сергея Нарышкина и председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента России Владимира Мединского.

В ближайшее время состоится творческий конкурс на создание эскиза проекта. 21 июня на месте будущего Мемориала будет установлен закладной камень. Финансирование планируется из нескольких источников: после появления эскизного проекта будет объявлен сбор народных пожертвований.

«Инициатива по созданию Мемориала в память о мирных жителях, погибших в ходе Великой Отечественной войны, горячо поддержана жителями региона, ветеранами войны. Уверен, Мемориальный комплекс станет еще одним символом нашей общей памяти, местом гордости и преклонения перед подвигом советского народа в Великой Отечественной войне», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, в 2020 году с инициативой создания Мемориального комплекса жертвам геноцида выступили Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество.

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