Такое решение было
принято на совещании с участием председателя Российского исторического
общества, главы СВР Сергея Нарышкина и председателя Российского
военно-исторического общества, помощника президента России Владимира
Мединского.
В ближайшее время
состоится творческий конкурс на создание эскиза проекта. 21 июня на месте
будущего Мемориала будет установлен закладной камень. Финансирование
планируется из нескольких источников: после появления эскизного проекта будет
объявлен сбор народных пожертвований.
«Инициатива по созданию
Мемориала в память о мирных жителях, погибших в ходе Великой Отечественной
войны, горячо поддержана жителями региона, ветеранами войны. Уверен,
Мемориальный комплекс станет еще одним символом нашей общей памяти, местом
гордости и преклонения перед подвигом советского народа в Великой Отечественной
войне», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Напомним, в 2020 году с
инициативой создания Мемориального комплекса жертвам геноцида выступили
Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество.