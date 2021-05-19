Такое решение было принято на совещании с участием председателя Российского исторического общества, главы СВР Сергея Нарышкина и председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента России Владимира Мединского.

В ближайшее время состоится творческий конкурс на создание эскиза проекта. 21 июня на месте будущего Мемориала будет установлен закладной камень. Финансирование планируется из нескольких источников: после появления эскизного проекта будет объявлен сбор народных пожертвований.

«Инициатива по созданию Мемориала в память о мирных жителях, погибших в ходе Великой Отечественной войны, горячо поддержана жителями региона, ветеранами войны. Уверен, Мемориальный комплекс станет еще одним символом нашей общей памяти, местом гордости и преклонения перед подвигом советского народа в Великой Отечественной войне», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, в 2020 году с инициативой создания Мемориального комплекса жертвам геноцида выступили Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество.