Победители «Зарницы» получили награды

Участникам игры предстояло пройти восемь испытаний: завязать систему полиспаст, разжечь костер, преодолеть веревочную переправу, перенести раненого, завязать узлы, собрать и разобрать палатку, определить азимуты, а также попасть гранатой в цель.

Победителем в первой возрастной группе стала команда из Коммунарской школы № 1, на втором месте – Гатчинская школа № 7, бронзу завоевала команда Районного центра детского творчества. Лучшими во второй возрастной группе стали ребята из Пригородной школы, на втором месте – Гатчинская школа № 9, на третьем месте – Гатчинская школа № 7.

По итогам оборонно-спортивной игры «Зарница» в 2020-2021 учебном году в первой возрастной группе призовые места распределились следующим образом: первое место – Коммунарская школа № 1, второе место – Районный центр детского творчества, третье место – Гатчинская школа № 7. Лучшими во второй возрастной группе стали ребята из гатчинской «семерки», второе место заняла команда Пригородной школы, бронзу присудили команде Большеколпанской школы.