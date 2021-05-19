Победители «Зарницы» получили награды

Участникам игры
предстояло пройти восемь испытаний: завязать систему полиспаст, разжечь костер,
преодолеть веревочную переправу, перенести раненого, завязать узлы, собрать и
разобрать палатку, определить азимуты, а также попасть гранатой в цель.
Победителем в первой
возрастной группе стала команда из Коммунарской школы № 1, на втором месте –
Гатчинская школа № 7, бронзу завоевала команда Районного центра детского
творчества. Лучшими во второй возрастной группе стали ребята из Пригородной
школы, на втором месте – Гатчинская школа № 9, на третьем месте – Гатчинская
школа № 7.
По итогам
оборонно-спортивной игры «Зарница» в 2020-2021 учебном году в первой возрастной
группе призовые места распределились следующим образом: первое место –
Коммунарская школа № 1, второе место – Районный центр детского творчества,
третье место – Гатчинская школа № 7. Лучшими во второй возрастной группе стали
ребята из гатчинской «семерки», второе место заняла команда Пригородной школы,
бронзу присудили команде Большеколпанской школы.