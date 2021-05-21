Парламентские выборы глазами молодых

В этом году в единый день голосования 19 сентября
состоятся выборы депутатов Государственной Думы России и депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области.
Открыл фестиваль глава Леноблизбиркома Михаил
Лебединский, который отметил, что «несмотря на то, что наш фестиваль
традиционно проводится в праздничной творческой атмосфере в формате КВН,
выступления команд отличаются не только юмором и креативом, но и вдумчивым
подходом к непростой теме выборов, пронизаны любовью к своей Родине и желанием
сделать жизнь вокруг себя лучше».
Значимым событием для фестиваля стало участие в нем
члена Центральной избирательной комиссии России Игоря Борисова. «Выборы – это
та гонка, где побеждает большинство. И многим из вас предстоит пройти ее уже в
сентябре, когда состоятся парламентские выборы и в Ленинградской области, и в России.
Говорят, что власть принадлежит народу, некоторые убеждены – что только
избранным. На самом деле власть принадлежит таким активным, энергичным, знающим
людям, как вы. И обязательно приходите на выборы!» - обратился он к молодым
избирателям.
Фестиваль почтил свои присутствием председатель
Центральной избирательной комиссии Республики Молдова Дорин Чимил. Он
рассказал, что подобные мероприятия для молодежи проводятся и в Молдове.
Тепло приветствовали гостей руководители Гатчинского
района – глава района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим,
а также заместитель председателя областного парламента Дмитрий Пуляевский.
Сразиться в финале приехали 10 команд из
Бокситогорского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Тихвинского районов,
которые стали лучшими по итогам отборочных межрайонных этапов фестиваля. Среди
них сразу пять команд представляли Гатчинский район: Войсковицкого и
Пудостьского сельских поселений, «Вектор» Вырицкого городского поселения, «ВВП
– Время Великих Побед» (г. Коммунар) и «ССП» Сяськелевского сельского
поселения.
Соревнования состояли из трех этапов: «Визитка»
(представление команды), конкурс капитанов «Мои наказы депутатам» и домашнее
задание на тему «Парламент: вчера, сегодня, завтра».
Пять часов длился фестиваль. Искрометный юмор и
веселые персонажи, яркие костюмы, зажигательные танцы и песни - все было
посвящено теме выборов. Команды выступили азартно, интересно и творчески,
проявили отличное чувство юмора, фантазию и артистизм, понимание современной
общественно-политической ситуации, подчеркнули важность участия в избирательном
процессе. Ребята постарались сформулировать наказы депутатам, проанализировать
историю развития парламентаризма, показали роль выборов в жизни молодежи.
По сумме набранных баллов безоговорочную победу
одержала команда «СБИ Сборная будущих избирателей Киришского района», капитан
команды – Ринат Шехмаметьев.
С минимальным отрывом от «золотой команды» на втором
месте – ребята из команды «ВВП - Время великих побед» из г. Коммунара, капитан
– Никита Капустин.
На третьем месте – вдумчивая и содержательная команда «УИК № 2» из Бокситогорской школы № 3, капитан – Дарья Ямалетдинова.
Приз зрительных симпатий у задорной девичьей «команды
с косичками» «Вектор» из Вырицкого городского поселения, капитан – Елена
Струнова.
Команды - победители фестиваля получили дипломы,
кубки и ценные памятные подарки от Леноблизбиркома и Российского фонда
свободных выборов.
Фестиваль стал рекордным не только по количеству
участвующих в нем команд –28, но и по количеству просмотров трансляции
фестиваля в группе «Молодежный Леноблизбирком» - суммарно более 50 тысяч
просмотров.
Избирательная комиссия Ленинградской области
поздравляет команды – победителей, благодарит всех ребят за их вклад в
подготовку к фестивалю, а также выражает благодарность Гатчинскому
киноконцертному залу «Победа» за содействие в организации фестиваля.