Успехи «соколят»

Первыми вступили в борьбу ребята 2012 г.р. Глеб Сидоров, Михаил Ковалев, Игорь Ярута и Ярослав Зайцев. Первые два спортсмена имели не плохие шансы на призовые места. Глеб Сидоров смотрелся уверенно и был точно не слабее своих соперников, но в итоге не вошел в число призеров. Михаил Ковалев, проиграв обе схватки, выбыл из турнира. Ярута Юра и Зайцев Ярослав пока набираются опыта.

Ребята 2009-2010 г.р. выступили более успешно. Победителем соревнований в весовой категории +48 кг стала Ксения Копачева (тренеры Карен Алексанян, Алексей Михайлов). Второе место в весовой категории 38 кг среди юношей завоевал Матвей Фролов (тренер Алексей Михайлов), который упрочил свое лидерство по сумме двух этапов. Третье место завоевала Улитина Лидия (тренер Алексей Михайлов) в весовой категории 37 кг.