ИТ-стартапам помогут найти точки роста

Задача акселератора — развить компетенции технологических
предпринимателей, масштабировать проекты от первых продаж до кратного
увеличения выручки и повысить их инвестиционную привлекательность.
Прием заявок проходит на сайте Фонда развития интернет-инициатив
https://sprint.iidf.ru/ и продлится до 10 июня. Компании, прошедшие конкурсный
отбор, смогут принять в ней участие бесплатно.
Старт программы запланирован на 22 июля. Следующий набор
участников пройдет осенью текущего года.
Программа состоит из нескольких тематических блоков: создание
продукта, маркетинг, организация продаж, экономика, управление командой, навыки
презентации.
Наставники и эксперты в течение нескольких месяцев будут работать
с предпринимателями в форматах ежедневных тренингов, мастер-классов и
индивидуальных консультаций.