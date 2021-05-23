ИТ-стартапам помогут найти точки роста

Задача акселератора — развить компетенции технологических предпринимателей, масштабировать проекты от первых продаж до кратного увеличения выручки и повысить их инвестиционную привлекательность.

Прием заявок проходит на сайте Фонда развития интернет-инициатив https://sprint.iidf.ru/ и продлится до 10 июня. Компании, прошедшие конкурсный отбор, смогут принять в ней участие бесплатно.

Старт программы запланирован на 22 июля. Следующий набор участников пройдет осенью текущего года.

Программа состоит из нескольких тематических блоков: создание продукта, маркетинг, организация продаж, экономика, управление командой, навыки презентации.

Наставники и эксперты в течение нескольких месяцев будут работать с предпринимателями в форматах ежедневных тренингов, мастер-классов и индивидуальных консультаций.



