Предприниматели Ленинградской области получают электронную подпись бесплатно

Проект массового повышения цифровой
грамотности реализуют комитет цифрового развития, комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства
Ленинградской области в рамках национальных проектов. Для обучения нужно подать
заявку на сайте цифрабизнес47.рф
и выбрать одну из представленных программ. Уже более 2000 представителей малого и среднего бизнеса прошли обучение, были аттестованы
и могут получить КЭП бесплатно сроком на один год.
Из 7 программ обучения самой востребованной стала программа «Цифровой
маркетинг и медиа». Она помогает ближе познакомиться с особенностями работы с
социальными сетями и медиа. Именно этот обучающий курс выбрала компания ООО
«Атлетико-сервис» из Всеволожского района, которая занимается организацией
мероприятий в сфере спорта и ЗОЖ. Предприятие получило квалифицированную
электронную подпись, которая очень нужна для участия в электронных торгах.
Квалифицированная электронная подпись необходима не только для
этих целей. Она позволяет просто и оперативно передавать отчетность в налоговую,
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования без личного присутствия. Она
значительно упрощает предпринимателю работу с государственными информационными
системами, ускоряет время обмена документами, дает возможность участвовать в
электронных торгах и регистрировать онлайн-кассы. В 2021 году у
предпринимателей Ленинградской области появилась возможность подать документы
на получения субсидий в электронном виде, подписывая их КЭП, через
информационную систему ssmsp.lenreg.ru.
Чтобы получить электронную подпись, необходимо
оставить заявку в удостоверяющем центре
по ссылке https://kontur.ru/lp/kep-spb. Далее сотрудники центра связываются
для уточнения информации и открывают доступ в Личный кабинет https://i.kontur-ca.ru, куда вносятся данные,
и форма отправляется на проверку. После этого нужно пройти процедуру
удостоверения личности – в МФЦ Ленинградской области либо в одном из офисов
удостоверяющего центра. Завершающим этапом является получение КЭП на своем
рабочем компьютере через Личный кабинет удостоверяющего центра.