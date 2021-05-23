Предприниматели Ленинградской области получают электронную подпись бесплатно

Проект массового повышения цифровой грамотности реализуют комитет цифрового развития, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области в рамках национальных проектов. Для обучения нужно подать заявку на сайте цифрабизнес47.рф и выбрать одну из представленных программ. Уже более 2000 представителей малого и среднего бизнеса прошли обучение, были аттестованы и могут получить КЭП бесплатно сроком на один год.

Из 7 программ обучения самой востребованной стала программа «Цифровой маркетинг и медиа». Она помогает ближе познакомиться с особенностями работы с социальными сетями и медиа. Именно этот обучающий курс выбрала компания ООО «Атлетико-сервис» из Всеволожского района, которая занимается организацией мероприятий в сфере спорта и ЗОЖ. Предприятие получило квалифицированную электронную подпись, которая очень нужна для участия в электронных торгах.

Квалифицированная электронная подпись необходима не только для этих целей. Она позволяет просто и оперативно передавать отчетность в налоговую, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования без личного присутствия. Она значительно упрощает предпринимателю работу с государственными информационными системами, ускоряет время обмена документами, дает возможность участвовать в электронных торгах и регистрировать онлайн-кассы. В 2021 году у предпринимателей Ленинградской области появилась возможность подать документы на получения субсидий в электронном виде, подписывая их КЭП, через информационную систему ssmsp.lenreg.ru.

Чтобы получить электронную подпись, необходимо оставить заявку в удостоверяющем центре по ссылке https://kontur.ru/lp/kep-spb. Далее сотрудники центра связываются для уточнения информации и открывают доступ в Личный кабинет https://i.kontur-ca.ru, куда вносятся данные, и форма отправляется на проверку. После этого нужно пройти процедуру удостоверения личности – в МФЦ Ленинградской области либо в одном из офисов удостоверяющего центра. Завершающим этапом является получение КЭП на своем рабочем компьютере через Личный кабинет удостоверяющего центра.