Диалог с властью

Как увеличить объем работ, ведущихся по программе «Формирование
комфортной городской среды»?
Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской
области.
Подпорожский район Ленинградской
области ежегодно участвует в данном проекте и других мероприятиях, направленных
на повышение качества городской среды и благоустройство дворовых территорий. В
2018 году в рамках проекта выполнено благоустройство одной территории на сумму
24,31млн. руб. В 2019 году работы проведены на семи территориях, общая сумма
составила 33 млн. руб. В 2020 году — на
двух территориях на сумму 34,56 млн. руб. В 2021 стартовало благоустройство
четырех территорий, работы обойдутся в 66,94 млн. руб.
Кроме того, в мае – июне 2021
года комитетом запланирован ежегодный отбор заявок по благоустройству дворовых
территорий, в котором администрации муниципальных образований Подпорожского
района смогут принять участие.
Как повысить качество питьевой воды в городе Подпорожье?
Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской
области.
ГУП «Леноблводоканал» ведет
постоянный контроль качества питьевой воды, подаваемой в сети города Подпорожья.
Раз в квартал проводится промывка сетей и резервуаров чистой воды. Также для
улучшения качества питьевой воды:
18.03.2020 введена в эксплуатацию
станция дозирования гипохлорита натрия на водоочистных сооружениях;
26.10.2020 был заключен договор
на капремонт участка водопровода от ул. Красноармейская (перекресток с ул.
Гнаровской) до ул. Волховская, д. 20 – ул. Волховская, д. 28/30 в городе Подпорожье.
Уже завершены работы по замене участка трубопровода холодного водоснабжения
1200 п.м. Объект передан в эксплуатацию;
22.07.2019 заключен договор на
капремонт наружных сетей водопровода от ул. Свирской (ВК4) до ул. Комсомольской
д. 2 (ВК227). Завершены работы по замене участка трубопровода холодного
водоснабжения протяженностью 1647,2 п.м.
Завершается капремонт водопровода
от АС №17 на ул. Энергетиков до насосной станции 2-го подъема на ул.
Гнаровской, д.1. Проектом предусмотрена замена трубопровода протяженностью 1108
п.м.
Планируется установить станции
водоподготовки на артезианскую скважину № 10 по ул. Свирская, д.82 и на
артезианскую скважину № 12 на нижнем бьефе ГЭС на берегу Свири.
Была ли
проведена индексация в 2021 году ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой
ветеранам Ленинградской области?
Отвечает по
социальной защите населения Ленинградской области.
Ветеранам труда Ленинградской области, а также
родившимся с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, выплачивается единовременная
денежная выплата. По поручению губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко в апреле 2021 года также был принят областной закон, в
соответствии с которым выплата ветеранам труда региона, а также «детям войны»,
предоставляется без учета критерия нуждаемости.
Что делается для привлечения
медицинского персонала и улучшения обслуживания населения в Подпорожский район
Ленинградской области? В частности, в поселке Вознесенье.
Отвечает комитет по
здравоохранению Ленинградской области.
Количество необходимых врачей рассчитывается исходя из нормативных актов
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Учитывается количество
прикрепленного населения и объемов оказания медицинской помощи. В Вознесенской
врачебной амбулатории организован прием врачом общей практики,
врачом-стоматологом-терапевтом, врачом-стоматологом детским,
врачом-акушером-гинекологом. Одна ставка врача-терапевта участкового вакантна.
В июне 2021 года планирует трудоустроиться фельдшер на самостоятельный прием на
терапевтический участок.
В 2020-2021 годах несмотря на противоэпидемические ограничения и
приостановление оказания плановой медицинской помощи по большинству направлений
и закрытии предварительной записи к врачам-специалистам по большинству
специальностей, врачи специалисты осуществляли прием пациентов по экстренным и
неотложным показаниям.
Дефицит медицинских кадров является одной из главных проблем системы
здравоохранения Ленинградской области, решаемой в районе путем организации
целевой подготовки специалистов, организации работы филиала медицинского
колледжа, предоставления специалистам, привлекаемым на работу в медицинские
организации дополнительных мер социальной поддержки, обеспечения их жильем.
В Попорожском районе работа ведется по всем направлениям. Например: по
программе «Земский доктор» в Пожпорожском районе в Вознесенскую врачебную
амбулаторию в 2021 году трудоустроен врач. Кроме того, за счет средств бюджета
Ленинградской области для медицинских работников в 2020 году приобретено 2
квартиры.
Оснащение амбулатории соответствует порядкам оказания медицинской помощи. С
2019-2020 годах было закуплено оборудование на 46,7 млн. рублей. А в 2021-2023
годах комитетом по здравоохранению запланирована закупка санитарного
автомобиля, маммографа, 3 ультразвуковых аппаратов и компьютерного томографа.
Когда планируется ремонт дорог
в Винницком поселении Подпорожского района Ленинградской области?
Отвечает комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области.
Комитет рассмотрит вопрос ремонта автодороги «подъезд к д. Чикозеро» в
черте п. Винницы при формировании проекта адресной программы на 2024-2025 годы,
при условии выделения необходимого финансирования из бюджета Ленинградской
области.
Автодорога «ст. Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично» с
песчано-гравийным покрытием, после расширения административных границ оказалась
в черте п. Винницы. Комитет рассмотрит вопрос о разработке проектно- сметной
документации на капитальный ремонт гравийного участка дороги при формировании
адресной программы на 2024 – 2025 годы.
Дополнительно сообщаем, что дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения осуществляется органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета или с привлечением средств из
иных источников в соответствии с действующим законодательством. За счет средств
дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской
области» на ремонт автомобильных дорог местного значения в текущем году были
выделены денежные средства — 1,6 млн рублей.
Какие планы развития дорожной
сети в Подпорожском районе Ленинградской области?
Отвечает комитет по дорожному
хозяйству Ленинградской области.
Следует отметить, что в 2019-2020 годах в Подпорожском районе были
выполнены:
- ремонт автодорог «Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично с
устройством тротуара в п. Винницы и «Подъезд к д. Карнаволок»;
- обустройство тротуара и пешеходной дорожки на автодорогах «Подпорожье –
Важины – Усланка – граница Карелии в Подпорожье и «Подъезд к п. Важины» в
Важинах.
В адресной программе на 2021 – 2023 годы по Подпорожскому району учтено
(при наличии финансирования из бюджета Ленинградской области):
- ремонт автодорог регионального значения «ст. Оять – Алеховщина –
Надпорожье – Плотично» и «Бараны-Вознесенье»;
- обустройство автобусных остановок на автодорогах регионального значения Подпорожье
– Хевроньино – Бухова Гора – ст.Токари – Курпово, (лево и право), (лево и
право); подъезд к ст. Подпорожье, км 2+275 (право ) км2+235 (лево);
Бараны-Вознесенье, км 12+060 (лево).
Планируется ли внесение
изменений в законодательство Ленинградской области в части платы за вывоз
коммунальных отходов?
Отвечает комитет Ленинградской
области по обращению с отходами.
В Ленинградской области действуют два варианта платы за вывоз коммунальных
отходов. Платят, исходя из количества квадратных метров общей площади, те, у
кого квартиры в многоквартирных домах. Плата по количеству проживающих
взымается, если речь идет об индивидуальных жилых домах. До начала «мусорной реформы» плата за вывоз твердых коммунальных отходов
начислялась только с метража.
В случае с квартирами, за расчетную единицу взят 1 м.кв. общей площади в
связи с плотностью застройки тех территорий, где есть многоквартирные дома,
большим количеством производимого мусора, а также фактом, что не все постоянно
проживающие в квартирах – зарегистрированы. Информация о количестве
собственников, количестве зарегистрированных и проживающих отсутствует.
Объективно определить количество проживающих в квартире жителей
Ленинградской области в густонаселенных районах с большим количеством вновь
возводимого жилья в настоящее время не представляется возможным.
Совсем иная ситуация в удаленных районах Ленинградской области
(Волховский, Выборгский, Тихвинский, Бокситогорский). Поэтому при формировании платы за вывоз коммунальных отходов от
индивидуальных жилых домов за расчетную единицу взят 1 проживающий.
Изменение норматива накопления твердых коммунальных отходов в
многоквартирных домах с метража на количество жильцов приведет к ситуации,
когда жители удаленных районов, зарегистрированные в квартире в полном составе,
окажутся не в равных условиях с жителями, проживающими
в густонаселенных районах (Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский, Тосненский), значительная часть которых не зарегистрирована по месту жительства.
Поэтому внесение изменений в законодательство Ленинградской области в
части платы за вывоз твердых коммунальных отходов не планируется.
Планируется ли в
Подпорожском районе Ленинградской области воплотить проект строительства
стадиона, прошедший госэкспертизу?
Отвечает комитет по строительству
Ленинградской области.
Администрацией района в 2020 году разработана проектно-сметная
документация на строительство стадиона с футбольным полем с искусственным
покрытием в Подпорожье на улице Парковая, участок №15. Получено положительное
заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза», сметная стоимость в ценах 1 квартала 2020
года составила 132720,120 тыс. руб. Объект включен в рейтинг перспективных
объектов для включения в адресную инвестпрограмму и в сводный перечень вновь
начинаемых объектов инвестиций. Работы планируется профинансировать за счет
средств адресной инвестпрограммы в 2022-2024 годах в рамках госпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области». Точное решение
будет принято при формировании адресной инвестпрограммы на этот период.
Планируется ли строительство нового здания школы в поселке Важины в Подпорожском
районе Ленинградской области?
Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.
По информации комитета
образования Ленинградской области, обращений от администрации Подпорожского
района Ленинградской области о потребности в создании новых мест в школах
поселка Важины не поступало. Зато
приведены в порядок существующие объекты. В конце 2020 года завершены работы по
реновации здания МБОУ «Важинский образовательный центр», полностью заменены
системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Реконструированы помещения под медицинский
блок и актовый зал. В учебном корпусе появились новые кабинеты: дополнительного
образования, музыки и ИЗО, швейная мастерская, кабинет домоводства. Все они
оснащены современной мебелью и техникой. Работает библиотека с интерактивным
отделением и школьный музей, для детей в рекреациях стоят диваны, баблы и
пуфики. Обновлены кабинеты химии, физики, педагога-психолога. Работы
проведены по госпрограмме «Современное образование Ленинградской
области».
Когда планируется начать строительство дома культуры в поселке
Вознесенье в Подпорожском районе Ленинградской области?
Отвечает администрация Подпорожского района Ленинградской области.
В
2021 году администрацией Вознесенского поселения Подпорожского района
Ленинградской области направлена заявка в Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на участие в отборе.
Предлагается включить два проекта
комплексного развития сельских территорий в рейтинг перспективных объектов
инвестиций. Речь идет о реконструкции дома культуры в Вознесенье на улице
Труда, д. 21 и о капитальном ремонте физкультурно-оздоровительного комплекса на
улице Горной, д. 28. При положительном рассмотрении заявки реконструкция дома
культуры пройдет в 2022-2024 годах.
Жители города Подпорожье просят
помочь с ремонтом крыши дома 2Б на улице Комсомольской.
Отвечает администрация Подпорожского района Ленинградской области.
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марта комиссия обследовала дом и обнаружила повреждение гидроизолирующего слоя
наружного межпанельного шва. 1 апреля 2021 года гидроизолирующий слой
восстановлен силами управляющей организации ООО «ПРЭС».