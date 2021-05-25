Диалог с властью

Как увеличить объем работ, ведущихся по программе «Формирование комфортной городской среды»?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Подпорожский район Ленинградской области ежегодно участвует в данном проекте и других мероприятиях, направленных на повышение качества городской среды и благоустройство дворовых территорий. В 2018 году в рамках проекта выполнено благоустройство одной территории на сумму 24,31млн. руб. В 2019 году работы проведены на семи территориях, общая сумма составила 33 млн. руб. В 2020 году — на двух территориях на сумму 34,56 млн. руб. В 2021 стартовало благоустройство четырех территорий, работы обойдутся в 66,94 млн. руб.

Кроме того, в мае – июне 2021 года комитетом запланирован ежегодный отбор заявок по благоустройству дворовых территорий, в котором администрации муниципальных образований Подпорожского района смогут принять участие.

Как повысить качество питьевой воды в городе Подпорожье?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

ГУП «Леноблводоканал» ведет постоянный контроль качества питьевой воды, подаваемой в сети города Подпорожья. Раз в квартал проводится промывка сетей и резервуаров чистой воды. Также для улучшения качества питьевой воды:

18.03.2020 введена в эксплуатацию станция дозирования гипохлорита натрия на водоочистных сооружениях;

26.10.2020 был заключен договор на капремонт участка водопровода от ул. Красноармейская (перекресток с ул. Гнаровской) до ул. Волховская, д. 20 – ул. Волховская, д. 28/30 в городе Подпорожье. Уже завершены работы по замене участка трубопровода холодного водоснабжения 1200 п.м. Объект передан в эксплуатацию;

22.07.2019 заключен договор на капремонт наружных сетей водопровода от ул. Свирской (ВК4) до ул. Комсомольской д. 2 (ВК227). Завершены работы по замене участка трубопровода холодного водоснабжения протяженностью 1647,2 п.м.

Завершается капремонт водопровода от АС №17 на ул. Энергетиков до насосной станции 2-го подъема на ул. Гнаровской, д.1. Проектом предусмотрена замена трубопровода протяженностью 1108 п.м.

Планируется установить станции водоподготовки на артезианскую скважину № 10 по ул. Свирская, д.82 и на артезианскую скважину № 12 на нижнем бьефе ГЭС на берегу Свири.

Была ли проведена индексация в 2021 году ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой ветеранам Ленинградской области?

Отвечает по социальной защите населения Ленинградской области.

Ветеранам труда Ленинградской области, а также родившимся с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, выплачивается единовременная денежная выплата. По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в апреле 2021 года также был принят областной закон, в соответствии с которым выплата ветеранам труда региона, а также «детям войны», предоставляется без учета критерия нуждаемости.

Что делается для привлечения медицинского персонала и улучшения обслуживания населения в Подпорожский район Ленинградской области? В частности, в поселке Вознесенье.

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Количество необходимых врачей рассчитывается исходя из нормативных актов Министерства здравоохранения Российской Федерации. Учитывается количество прикрепленного населения и объемов оказания медицинской помощи. В Вознесенской врачебной амбулатории организован прием врачом общей практики, врачом-стоматологом-терапевтом, врачом-стоматологом детским, врачом-акушером-гинекологом. Одна ставка врача-терапевта участкового вакантна. В июне 2021 года планирует трудоустроиться фельдшер на самостоятельный прием на терапевтический участок.

В 2020-2021 годах несмотря на противоэпидемические ограничения и приостановление оказания плановой медицинской помощи по большинству направлений и закрытии предварительной записи к врачам-специалистам по большинству специальностей, врачи специалисты осуществляли прием пациентов по экстренным и неотложным показаниям.

Дефицит медицинских кадров является одной из главных проблем системы здравоохранения Ленинградской области, решаемой в районе путем организации целевой подготовки специалистов, организации работы филиала медицинского колледжа, предоставления специалистам, привлекаемым на работу в медицинские организации дополнительных мер социальной поддержки, обеспечения их жильем.

В Попорожском районе работа ведется по всем направлениям. Например: по программе «Земский доктор» в Пожпорожском районе в Вознесенскую врачебную амбулаторию в 2021 году трудоустроен врач. Кроме того, за счет средств бюджета Ленинградской области для медицинских работников в 2020 году приобретено 2 квартиры.

Оснащение амбулатории соответствует порядкам оказания медицинской помощи. С 2019-2020 годах было закуплено оборудование на 46,7 млн. рублей. А в 2021-2023 годах комитетом по здравоохранению запланирована закупка санитарного автомобиля, маммографа, 3 ультразвуковых аппаратов и компьютерного томографа.

Когда планируется ремонт дорог в Винницком поселении Подпорожского района Ленинградской области?

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Комитет рассмотрит вопрос ремонта автодороги «подъезд к д. Чикозеро» в черте п. Винницы при формировании проекта адресной программы на 2024-2025 годы, при условии выделения необходимого финансирования из бюджета Ленинградской области.

Автодорога «ст. Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично» с песчано-гравийным покрытием, после расширения административных границ оказалась в черте п. Винницы. Комитет рассмотрит вопрос о разработке проектно- сметной документации на капитальный ремонт гравийного участка дороги при формировании адресной программы на 2024 – 2025 годы.

Дополнительно сообщаем, что дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета или с привлечением средств из иных источников в соответствии с действующим законодательством. За счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на ремонт автомобильных дорог местного значения в текущем году были выделены денежные средства — 1,6 млн рублей.

Какие планы развития дорожной сети в Подпорожском районе Ленинградской области?

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Следует отметить, что в 2019-2020 годах в Подпорожском районе были выполнены:

- ремонт автодорог «Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично с устройством тротуара в п. Винницы и «Подъезд к д. Карнаволок»;

- обустройство тротуара и пешеходной дорожки на автодорогах «Подпорожье – Важины – Усланка – граница Карелии в Подпорожье и «Подъезд к п. Важины» в Важинах.

В адресной программе на 2021 – 2023 годы по Подпорожскому району учтено (при наличии финансирования из бюджета Ленинградской области):

- ремонт автодорог регионального значения «ст. Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично» и «Бараны-Вознесенье»;

- обустройство автобусных остановок на автодорогах регионального значения Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст.Токари – Курпово, (лево и право), (лево и право); подъезд к ст. Подпорожье, км 2+275 (право ) км2+235 (лево); Бараны-Вознесенье, км 12+060 (лево).

Планируется ли внесение изменений в законодательство Ленинградской области в части платы за вывоз коммунальных отходов?

Отвечает комитет Ленинградской области по обращению с отходами.

В Ленинградской области действуют два варианта платы за вывоз коммунальных отходов. Платят, исходя из количества квадратных метров общей площади, те, у кого квартиры в многоквартирных домах. Плата по количеству проживающих взымается, если речь идет об индивидуальных жилых домах. До начала «мусорной реформы» плата за вывоз твердых коммунальных отходов начислялась только с метража.

В случае с квартирами, за расчетную единицу взят 1 м.кв. общей площади в связи с плотностью застройки тех территорий, где есть многоквартирные дома, большим количеством производимого мусора, а также фактом, что не все постоянно проживающие в квартирах – зарегистрированы. Информация о количестве собственников, количестве зарегистрированных и проживающих отсутствует.

Объективно определить количество проживающих в квартире жителей Ленинградской области в густонаселенных районах с большим количеством вновь возводимого жилья в настоящее время не представляется возможным.

Совсем иная ситуация в удаленных районах Ленинградской области (Волховский, Выборгский, Тихвинский, Бокситогорский). Поэтому при формировании платы за вывоз коммунальных отходов от индивидуальных жилых домов за расчетную единицу взят 1 проживающий.

Изменение норматива накопления твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах с метража на количество жильцов приведет к ситуации, когда жители удаленных районов, зарегистрированные в квартире в полном составе, окажутся не в равных условиях с жителями, проживающими

в густонаселенных районах (Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский, Тосненский), значительная часть которых не зарегистрирована по месту жительства.

Поэтому внесение изменений в законодательство Ленинградской области в части платы за вывоз твердых коммунальных отходов не планируется.

Планируется ли в Подпорожском районе Ленинградской области воплотить проект строительства стадиона, прошедший госэкспертизу?

Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.

Администрацией района в 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием в Подпорожье на улице Парковая, участок №15. Получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза», сметная стоимость в ценах 1 квартала 2020 года составила 132720,120 тыс. руб. Объект включен в рейтинг перспективных объектов для включения в адресную инвестпрограмму и в сводный перечень вновь начинаемых объектов инвестиций. Работы планируется профинансировать за счет средств адресной инвестпрограммы в 2022-2024 годах в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области». Точное решение будет принято при формировании адресной инвестпрограммы на этот период.

Планируется ли строительство нового здания школы в поселке Важины в Подпорожском районе Ленинградской области?

Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.

По информации комитета образования Ленинградской области, обращений от администрации Подпорожского района Ленинградской области о потребности в создании новых мест в школах поселка Важины не поступало. Зато приведены в порядок существующие объекты. В конце 2020 года завершены работы по реновации здания МБОУ «Важинский образовательный центр», полностью заменены системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Реконструированы помещения под медицинский блок и актовый зал. В учебном корпусе появились новые кабинеты: дополнительного образования, музыки и ИЗО, швейная мастерская, кабинет домоводства. Все они оснащены современной мебелью и техникой. Работает библиотека с интерактивным отделением и школьный музей, для детей в рекреациях стоят диваны, баблы и пуфики. Обновлены кабинеты химии, физики, педагога-психолога. Работы проведены по госпрограмме «Современное образование Ленинградской области».

Когда планируется начать строительство дома культуры в поселке Вознесенье в Подпорожском районе Ленинградской области?

Отвечает администрация Подпорожского района Ленинградской области.

В 2021 году администрацией Вознесенского поселения Подпорожского района Ленинградской области направлена заявка в Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на участие в отборе. Предлагается включить два проекта комплексного развития сельских территорий в рейтинг перспективных объектов инвестиций. Речь идет о реконструкции дома культуры в Вознесенье на улице Труда, д. 21 и о капитальном ремонте физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Горной, д. 28. При положительном рассмотрении заявки реконструкция дома культуры пройдет в 2022-2024 годах.

Жители города Подпорожье просят помочь с ремонтом крыши дома 2Б на улице Комсомольской.

Отвечает администрация Подпорожского района Ленинградской области.

31 марта комиссия обследовала дом и обнаружила повреждение гидроизолирующего слоя наружного межпанельного шва. 1 апреля 2021 года гидроизолирующий слой восстановлен силами управляющей организации ООО «ПРЭС».