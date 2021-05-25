НКО смогут получить поддержку

В области стартует второй в этом году конкурс на предоставление «Гранта Губернатора Ленинградской области». Беспрецедентная для него сумма к распределению — 38,5 млн рублей, сформирована благодаря федеральному софинансированию в размере 20 млн рублей.

«Сегодня мы в области перестраиваем формат поддержки некоммерческих организаций. Наша цель — сделать эту систему максимально открытой, доступной и прозрачной, чтобы все желающие могли не только принять участие в конкурсах, но и увидеть кому, за что и почему мы выделяем субсидии из бюджета. Впервые конкурсный отбор проходит в электронном виде — на специальном сайте, который мы разработали совместно с Фондом президентских грантов. Надеюсь, что сумма в 38,5 млн рублей поможет воплотиться в жизнь многим инициативам, полезным для жителей области», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Конкурс пройдет в соответствии с новым порядком предоставления грантов губернатора Ленинградской области.

Для участия, социально ориентированным некоммерческим организациям нужно зарегистрироваться на сайте ленобласть.гранты.рф и заполнить заявку в срок до 15.00 24 июня. Максимальный размер запрашиваемой субсидии — 3 млн рублей. Реализация проектов — с 20 июля по 31 декабря 2021 года. Экспертная оценка и очная защита проектов запланированы на середину июля.

Подробнее об условиях проведения конкурсного отбора — на сайте комитета общественных коммуникаций Ленинградской области. Также за консультацией по проведению конкурса можно обратиться в комитет общественных коммуникаций по телефону 8 (812) 539-42-74.