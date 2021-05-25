НКО смогут получить поддержку

В области стартует второй
в этом году конкурс на предоставление «Гранта Губернатора Ленинградской
области». Беспрецедентная для него сумма к распределению — 38,5 млн рублей,
сформирована благодаря федеральному софинансированию в размере 20 млн рублей.
«Сегодня мы в области
перестраиваем формат поддержки некоммерческих организаций. Наша цель — сделать
эту систему максимально открытой, доступной и прозрачной, чтобы все желающие
могли не только принять участие в конкурсах, но и увидеть кому, за что и почему
мы выделяем субсидии из бюджета. Впервые конкурсный отбор проходит в
электронном виде — на специальном сайте, который мы разработали совместно с
Фондом президентских грантов. Надеюсь, что сумма в 38,5 млн рублей поможет
воплотиться в жизнь многим инициативам, полезным для жителей области», —
отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Конкурс пройдет в
соответствии с новым порядком предоставления грантов губернатора Ленинградской
области.
Для участия, социально
ориентированным некоммерческим организациям нужно зарегистрироваться на сайте
ленобласть.гранты.рф и заполнить заявку в срок до 15.00 24 июня. Максимальный
размер запрашиваемой субсидии — 3 млн рублей. Реализация проектов — с 20 июля
по 31 декабря 2021 года. Экспертная оценка и очная защита проектов
запланированы на середину июля.
Подробнее об условиях
проведения конкурсного отбора — на сайте комитета общественных коммуникаций
Ленинградской области. Также за консультацией по проведению конкурса можно
обратиться в комитет общественных коммуникаций по телефону 8 (812) 539-42-74.