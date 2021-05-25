Ребята учатся летать!

Профессиональная
образовательная автономная некоммерческая организация «Авиационно-спортивный
клуб «Сиворицы» ДОСААФ России» была зарегистрирована в июле 2018 года. Это
учреждение регионального подчинения в структуре ДОСААФ. Сегодня под руководством директора АСК
«Сиворицы» Бориса Борисовича Шляпникова стартует новый проект – молодежная
авиационно-спортивная школа.
На
бесплатные занятия приглашаются ребята 14-18 лет. Занятия организуются в двух
группах по 15 человек по двум направлениям – парашютный спорт и авиационный
спорт. Обучение будет проходить по утвержденным программам.
Теория
изучается зимой в Гатчине, и чтобы не нарушать основной образовательный процесс
– после школы, два раза в неделю. А практика - близ села Никольское Гатчинского
района на известном аэродроме с вековой историей. Полеты и прыжки с парашютом –
это то, чем занимаются здесь спортсмены и любители десятки лет.
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Для теоретических занятий нам предоставлено помещение рядом с Гатчинским
дворцом в здании Гатчинской автошколы ДОСААФ на Красноармейском проспекте,
д.№4. Это здание историческое – здесь жил выдающийся советский летчик, Герой
Советского Союза Валерий Павлович Чкалов, - рассказывает Б.Б.Шляпников. - В
учебном классе будет вся наглядная информация по самолетам и парашютам. Обучаем
теории, затем выполняем парашютные прыжки и ознакомительные полеты с
инструктором. Без инструкторов курсанты летать не будут – но на себе
прочувствуют, что такое авиация, стоит ли поступать в летное училище или
покорять небо в составе спортивной команды. До начала обучения мы организуем прохождение
медкомиссии. Также хочу отметить, что занятия для подростков 14-18 лет –
бесплатные. Это финансируется за счет клуба. Итогом станет формирование
спортивной команды из числа желающих повышать свое мастерство, в том числе
команда по прыжкам с парашютом на точность. Сейчас такой нет команды ни в
Петербурге, ни в Ленобласти.
Как
подчеркнул Борис Борисович, практику спортсменам есть на чем проходить:
самолеты ждут новых покорителей неба. В дальнейшем новичков планируют набирать
каждый год.
Узнать
более подробную информацию и записаться на занятия можно по телефонам: +7(931)981-14-88
и +7(911)991-88-98.