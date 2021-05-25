Ребята учатся летать!

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Авиационно-спортивный клуб «Сиворицы» ДОСААФ России» была зарегистрирована в июле 2018 года. Это учреждение регионального подчинения в структуре ДОСААФ. Сегодня под руководством директора АСК «Сиворицы» Бориса Борисовича Шляпникова стартует новый проект – молодежная авиационно-спортивная школа.

На бесплатные занятия приглашаются ребята 14-18 лет. Занятия организуются в двух группах по 15 человек по двум направлениям – парашютный спорт и авиационный спорт. Обучение будет проходить по утвержденным программам.

Теория изучается зимой в Гатчине, и чтобы не нарушать основной образовательный процесс – после школы, два раза в неделю. А практика - близ села Никольское Гатчинского района на известном аэродроме с вековой историей. Полеты и прыжки с парашютом – это то, чем занимаются здесь спортсмены и любители десятки лет.

- Для теоретических занятий нам предоставлено помещение рядом с Гатчинским дворцом в здании Гатчинской автошколы ДОСААФ на Красноармейском проспекте, д.№4. Это здание историческое – здесь жил выдающийся советский летчик, Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов, - рассказывает Б.Б.Шляпников. - В учебном классе будет вся наглядная информация по самолетам и парашютам. Обучаем теории, затем выполняем парашютные прыжки и ознакомительные полеты с инструктором. Без инструкторов курсанты летать не будут – но на себе прочувствуют, что такое авиация, стоит ли поступать в летное училище или покорять небо в составе спортивной команды. До начала обучения мы организуем прохождение медкомиссии. Также хочу отметить, что занятия для подростков 14-18 лет – бесплатные. Это финансируется за счет клуба. Итогом станет формирование спортивной команды из числа желающих повышать свое мастерство, в том числе команда по прыжкам с парашютом на точность. Сейчас такой нет команды ни в Петербурге, ни в Ленобласти.

Как подчеркнул Борис Борисович, практику спортсменам есть на чем проходить: самолеты ждут новых покорителей неба. В дальнейшем новичков планируют набирать каждый год.

Узнать более подробную информацию и записаться на занятия можно по телефонам: +7(931)981-14-88 и +7(911)991-88-98.



