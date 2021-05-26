Как получить бесплатную путёвку в лагерь?

Постановлением
администрации Гатчинского муниципального района от 09.04.2021 № 1223 утверждено Положение о порядке
предоставления бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету образования
Гатчинского муниципального района, организующих отдых и оздоровление летом 2021
года, согласно которому право на получение бесплатных путевок за счет
субсидий имеют:
·
дети, оставшиеся без попечения родителей, за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях;
·
дети-инвалиды;
·
дети с ограниченными возможностями здоровья,
то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
·
дети - жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
·
дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев;
·
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
·
дети - жертвы насилия;
·
дети с отклонениями в поведении;
·
дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
·
дети, проживающие в малоимущих семьях,
имеющих среднедушевой доход, не превышающий 40 процентов величины среднего
дохода, сложившегося в Ленинградской области на текущий год, величина которого
ежегодно устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской
на очередной финансовый год и на плановый период для целей областного закона
Ленинградской области от 17.11.20217 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской
области».
Для получения
путевки родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, находящегося в
трудной жизненной ситуации, представляет в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» следующий
пакет документов:
а) заявление родителя (законного представителя) о
предоставлении путевки (с указанием желаемого месяца пребывания детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку
персональных данных заявителя;
б) копию паспорта или иного заменяющего его
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
детей;
в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших
возраста 14 лет);
г) справку с места жительства детей (Форма
№ 8; Форма № 3 (временная регистрация); выписка из похозяйственной книги);
д) документ, подтверждающий принадлежность
ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
·
для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется документ органа опеки и попечительства,
подтверждающий, что дети относятся к указанной категории;
·
для детей-инвалидов
предоставляется справка, выданная бюро медикосоциальной экспертизы и справка
учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;
·
для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется заключение
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);
·
для детей - жертв вооруженных (межнациональных)
конфликтов - справка, выданная органом внутренних дел,
подтверждающая, что ребенок стал жертвой вооруженных (межнациональных)
конфликтов;
·
для детей - жертв экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий - справка Управления по гражданской обороне
и защите населения Главного управления МЧС России по Ленинградской области,
подтверждающая, что ребенок относится к указанной категории; для детей из семьи
беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется удостоверение беженца
(вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших
возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;
·
для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляется справка о постановке на учет в филиале
в Гатчинском районе Ленинградского областного государственного казенного
учреждения «Центр социальной защиты населения»;
·
для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей -
жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в
поведении предоставляется документ Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Гатчинского муниципального района.
Прием документов для предоставления бесплатной путевки детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, будет осуществляться по адресу: пос. Тайцы, ул.
Красногвардейская, дом 30. График приема документов: пн. – пт. с 9.00 до 17.30,
тел.: 8(81371)
52647.
Подробно с
данной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Комитета образования
Гатчинского муниципального района в разделе «Отдых и оздоровление».