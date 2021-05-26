Как получить бесплатную путёвку в лагерь?

Как получить бесплатную путёвку в лагерь?

Право на получение бесплатных путевок за счет субсидий имеют несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Рубрики : Общество     26 May 2021

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 09.04.2021 № 1223 утверждено Положение о порядке предоставления бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету образования Гатчинского муниципального района, организующих отдых и оздоровление летом 2021 года, согласно которому право на получение бесплатных путевок за счет субсидий имеют:

·        дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях;

·        дети-инвалиды;

·        дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;

·        дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

·        дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

·        дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;

·        дети - жертвы насилия;

·        дети с отклонениями в поведении;

·        дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

·        дети, проживающие в малоимущих семьях, имеющих среднедушевой доход, не превышающий 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области на текущий год, величина которого ежегодно устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской на очередной финансовый год и на плановый период для целей областного закона Ленинградской области от 17.11.20217 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области».

Для получения путевки родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, представляет в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» следующий пакет документов:

а)      заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки (с указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя;

б)      копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей;

в)      копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших возраста 14 лет);

 

г)       справку с места жительства детей (Форма № 8; Форма № 3 (временная регистрация); выписка из похозяйственной книги);

д)      документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

·        для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется документ органа опеки и попечительства, подтверждающий, что дети относятся к указанной категории;

·        для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико­социальной экспертизы и справка учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;

·        для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);

·        для детей - жертв вооруженных (межнациональных) конфликтов - справка, выданная органом внутренних дел, подтверждающая, что ребенок стал жертвой вооруженных (межнациональных) конфликтов;

·        для детей - жертв экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка Управления по гражданской обороне и защите населения Главного управления МЧС России по Ленинградской области, подтверждающая, что ребенок относится к указанной категории; для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;

·        для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляется справка о постановке на учет в филиале в Гатчинском районе Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения»;

·        для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении предоставляется документ Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гатчинского муниципального района.

 

Прием документов для предоставления бесплатной путевки детямнаходящимся в трудной жизненной ситуации, будет осуществляться по адресу: пос. Тайцы, ул. Красногвардейская, дом 30. График приема документов: пн. – пт. с 9.00 до 17.30, тел.: 8(81371) 52647.

Подробно с данной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Комитета образования Гатчинского муниципального района в разделе «Отдых и оздоровление». 

 

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