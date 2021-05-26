Малый бизнес области продолжает расти

Сегодня в регионе 66 660 предприятий малого и
среднего бизнеса. Самыми многочисленными сферами деятельности по количеству
предприятий в Ленинградской области являются: торговля (30%), транспорт (14%),
строительство (10%), обрабатывающие производства (8%), научная и техническая
деятельности (7%). Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства на сегодняшний день составляет более 237 тысяч человек, что
на 15 тысяч человек больше, чем в январе 2021 года. Кроме того, в регионе
зарегистрировано почти 30 тысяч самозанятых граждан.
«Мы понимаем, как непросто сохранить бизнес в
нынешнее время. Именно поэтому оказание поддержки, особенно малому и среднему
бизнесу, стало нашей приоритетной задачей. В этом году уровень финансирования
программ поддержки составит 1,1 млрд рублей. Это не только прямые субсидии,
микрозаймы, гранты, но и ряд обучающих программ, которые помогают нашим
предпринимателям выйти на новый уровень, развивать свое дело и находить новые
ниши», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В 2021 году реализация программы поддержки
предпринимателей и самозанятых продолжается: приняты изменения в областной
закон о патентной системе налогообложения, расширяющий возможности и льготы при
применении патента, действует законопроект о налоговых льготах
предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения и выбравших
объектом налогообложения доходы — 3% вместо 6% для 20 видов деятельности и 1% –
для 18 видов деятельности.
Новый виток развития получило социальное
предпринимательство. На сегодняшний день статус социального предприятия
присвоен 134 организациям. Из них порядка 40 социальных предприятий пройдут
акселерационную программу и получат в 2021 году грант на развитие своего
бизнес-проекта в размере 500 тысяч рублей каждое.
С начала этого года Фондом поддержки
предпринимательства выдано уже более 60 микрозаймов на общую сумму свыше 120
млн рублей, в том числе самозанятым гражданам. Под гарантийное поручительство
Фонда привлечено свыше 1,3 млрд рублей. Для сравнения, за весь прошлый год аналогичный
показатель составил 1,05 млрд рублей.
В свою очередь, увеличивается объем поступлений в
бюджет от предпринимателей, по итогам первого квартала 2021 года бюджет
пополнился почти на 1,5 млрд рублей, что составляет 130% к аналогичному периоду
2020 года.