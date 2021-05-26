Малый бизнес области продолжает расти

Сегодня в регионе 66 660 предприятий малого и среднего бизнеса. Самыми многочисленными сферами деятельности по количеству предприятий в Ленинградской области являются: торговля (30%), транспорт (14%), строительство (10%), обрабатывающие производства (8%), научная и техническая деятельности (7%). Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на сегодняшний день составляет более 237 тысяч человек, что на 15 тысяч человек больше, чем в январе 2021 года. Кроме того, в регионе зарегистрировано почти 30 тысяч самозанятых граждан.

«Мы понимаем, как непросто сохранить бизнес в нынешнее время. Именно поэтому оказание поддержки, особенно малому и среднему бизнесу, стало нашей приоритетной задачей. В этом году уровень финансирования программ поддержки составит 1,1 млрд рублей. Это не только прямые субсидии, микрозаймы, гранты, но и ряд обучающих программ, которые помогают нашим предпринимателям выйти на новый уровень, развивать свое дело и находить новые ниши», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2021 году реализация программы поддержки предпринимателей и самозанятых продолжается: приняты изменения в областной закон о патентной системе налогообложения, расширяющий возможности и льготы при применении патента, действует законопроект о налоговых льготах предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения и выбравших объектом налогообложения доходы — 3% вместо 6% для 20 видов деятельности и 1% – для 18 видов деятельности.

Новый виток развития получило социальное предпринимательство. На сегодняшний день статус социального предприятия присвоен 134 организациям. Из них порядка 40 социальных предприятий пройдут акселерационную программу и получат в 2021 году грант на развитие своего бизнес-проекта в размере 500 тысяч рублей каждое.

С начала этого года Фондом поддержки предпринимательства выдано уже более 60 микрозаймов на общую сумму свыше 120 млн рублей, в том числе самозанятым гражданам. Под гарантийное поручительство Фонда привлечено свыше 1,3 млрд рублей. Для сравнения, за весь прошлый год аналогичный показатель составил 1,05 млрд рублей.

В свою очередь, увеличивается объем поступлений в бюджет от предпринимателей, по итогам первого квартала 2021 года бюджет пополнился почти на 1,5 млрд рублей, что составляет 130% к аналогичному периоду 2020 года.