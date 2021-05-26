В Гатчине лучшие стартапы поддержат деньгами

Конкурс бизнес-идей для получения субсидии из районного бюджета проводится ежегодно в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе». Документы для рассмотрения на конкурсной комиссии подготавливает отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Гатчинского района. Субсидия предоставляется начинающим предпринимателям в целях возмещения не более 80% затрат на организацию предпринимательской деятельности. С 2019 года максимальный размер субсидии составляет 700 тысяч рублей.

В этом году на конкурс было подано 13 заявок от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Из них 10 заявок были допущены к участию в конкурсном отборе. Авторы бизнес-идей – люди разного возраста и разных профессий, зарегистрированные в разных поселениях Гатчинского района. Их предложения затрагивали совершенно разные сферы.

Все претенденты на субсидию выступили публично с докладами о своих бизнес-проектах. Их оценивали по балльной системе 12 членов конкурсной комиссии. Им предстояло взвесить реалистичность и проработанность бизнес-проектов. Одним из главных критериев отбора победителей стала способность конкурсанта к ведению предпринимательской деятельности. При этом учитывались образование, опыт и профессионализм в выбранном направлении проекта, а также само выступление. Свою оценку бизнес-планам конкурсантов да-вали и руководители городского и районного центров поддержки малого и среднего предпринимательства. Обсуждение проектов проходило в хорошей деловой обстановке. К каждому были вопросы по существу, в том числе юридические и на понимание законов рынка.

- Мы не даем деньги тем, кому не справиться. Мы хотим, чтобы деньги работали. Чтобы предприятия развивались, чтобы предприниматели нанимали людей, платили им заработную плату, платили налоги, - пояснили свою позицию члены конкурсной комиссии.

Бизнес-план «Суйдинское Лукоморье» представила предприниматель Наталья Спичак. Она выступила с обоснованием эффективности организации небольшой и недорогой закусочной с уютной атмосферой, деятельность которой будет направлена на быстрое обслуживание туристов и отдыхающих, решивших посетить усадьбу «Суйда» - объект культурного наследия федерального значения. Кафе предлагалось открыть на границе бывшего имения Ганнибала. Его меню должно было состоять из простых блюд русской и европейской кухни, включая предложения по фаст-фуд.

Предприниматель Александр Виняцский представил бизнес-план предприятия по производству тротуарной плитки полного цикла.

Александр Лапин запрашивал субсидию на изготовление и реализацию малых архитектурных форм для мест общего пользования.

Предприниматель Артем Демидов выступил с обоснованием идеи запустить предприятие по оказанию услуг по устройству теплоизоляции.

Анна Гавдель (ООО «Хурма») разработала проект организации в Гатчине детского спортивного клуба с инновационным оборудованием. Основное направление деятельности – обучение основам скалолазания и общее развитие детей от двух лет.

Предприниматель Алена Дорня предлагала развивать пищевое производство в Гатчине. За счет субсидии, получив которую она бы приобрела оборудование, предприниматель планировала увеличить изготовление фаршированных перчиков, оливок и томатов.

Решением конкурсной комиссии были определены трое победителей.

Набрав максимальное количество баллов, победу в конкурсе одержало ООО «Научно-техническое объединение «Инжиниринг сервисез» с бизнес-проектом «Предприятие по производству работ неразрушающего контроля». Предприятию будет предоставлена субсидия в размере 700 тысяч рублей. Субсидию планируют направить на приобретение оборудования для проведения неразрушающего контроля, то есть диагностики объектов газо-, нефтедобывающей промышленности, целостность которых важно сохранить. Отметим, что с конца 2019 года данная услуга оказывалась, но на арендованном оборудовании. Приобретение же собственного оборудования позволит увеличить объем работ.

Второе место заняла предприниматель Елена Григорьева с проектом «Ветеринарная клиника». Субсидию размером 700 тысяч рублей она планирует направить на возмещение расходов на приобретение ультразвукового оборудования для диагностики. Ветклиника располагается в Гатчине в арендованном помещении на ул. К. Маркса, д.28а. Созданное предприятие будет оказывать широкий перечень услуг: вызов ветврача на дом, прием и осмотр животных, диагностика, ветеринарные процедуры, вакцинацию, груминг и прочее.

Третье место у предпринимателя Ильи Букреева с проектом «Спортивный клуб». Размер субсидии - 585 тысяч рублей. В рамках данного проекта будет открыт спортивный клуб, в котором будут проходить индивидуальные и групповые занятия по фехтованию и общей физической подготовке для детей и взрослых, а также по развитию специальных физических качеств. Планируемое место осуществления деятельности - помещение в Гатчине на пр. 25 Октября, д.42. Илья Букреев – мастер спорта по прыжкам на акробатической дорожке, мастер спорта по летнему полиатлону. С 2007 года по настоящее время работает преподавателем дисциплин физической культуры в Гатчинском педагогическом колледже им.Ушинского, а с 2018 года еще и тренером по фехтованию в спортивном клубе. И что важно, конкуренции в области фехтования на территории Гатчинского района пока нет.



