В Гатчине лучшие стартапы поддержат деньгами

Конкурс бизнес-идей для
получения субсидии из районного бюджета проводится ежегодно в рамках
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Гатчинском
муниципальном районе». Документы для рассмотрения на конкурсной комиссии
подготавливает отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Гатчинского района. Субсидия предоставляется начинающим предпринимателям
в целях возмещения не более 80% затрат на организацию предпринимательской
деятельности. С 2019 года максимальный размер субсидии составляет 700 тысяч
рублей.
В этом году на конкурс
было подано 13 заявок от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Из
них 10 заявок были допущены к участию в конкурсном отборе. Авторы бизнес-идей –
люди разного возраста и разных профессий, зарегистрированные в разных
поселениях Гатчинского района. Их предложения затрагивали совершенно разные
сферы.
Все претенденты на
субсидию выступили публично с докладами о своих бизнес-проектах. Их оценивали
по балльной системе 12 членов конкурсной комиссии. Им предстояло взвесить
реалистичность и проработанность бизнес-проектов. Одним из главных критериев
отбора победителей стала способность конкурсанта к ведению предпринимательской
деятельности. При этом учитывались образование, опыт и профессионализм в
выбранном направлении проекта, а также само выступление. Свою оценку
бизнес-планам конкурсантов да-вали и руководители городского и районного
центров поддержки малого и среднего предпринимательства. Обсуждение проектов
проходило в хорошей деловой обстановке. К каждому были вопросы по существу, в
том числе юридические и на понимание законов рынка.
- Мы не даем деньги тем,
кому не справиться. Мы хотим, чтобы деньги работали. Чтобы предприятия
развивались, чтобы предприниматели нанимали людей, платили им заработную плату,
платили налоги, - пояснили свою позицию члены конкурсной комиссии.
Бизнес-план «Суйдинское
Лукоморье» представила предприниматель Наталья Спичак. Она выступила с
обоснованием эффективности организации небольшой и недорогой закусочной с
уютной атмосферой, деятельность которой будет направлена на быстрое
обслуживание туристов и отдыхающих, решивших посетить усадьбу «Суйда» - объект
культурного наследия федерального значения. Кафе предлагалось открыть на
границе бывшего имения Ганнибала. Его меню должно было состоять из простых блюд
русской и европейской кухни, включая предложения по фаст-фуд.
Предприниматель Александр
Виняцский представил бизнес-план предприятия по производству тротуарной плитки
полного цикла.
Александр Лапин
запрашивал субсидию на изготовление и реализацию малых архитектурных форм для
мест общего пользования.
Предприниматель Артем
Демидов выступил с обоснованием идеи запустить предприятие по оказанию услуг по
устройству теплоизоляции.
Анна Гавдель (ООО
«Хурма») разработала проект организации в Гатчине детского спортивного клуба с
инновационным оборудованием. Основное направление деятельности – обучение
основам скалолазания и общее развитие детей от двух лет.
Предприниматель Алена
Дорня предлагала развивать пищевое производство в Гатчине. За счет субсидии,
получив которую она бы приобрела оборудование, предприниматель планировала
увеличить изготовление фаршированных перчиков, оливок и томатов.
Решением конкурсной
комиссии были определены трое победителей.
Набрав максимальное
количество баллов, победу в конкурсе одержало ООО «Научно-техническое
объединение «Инжиниринг сервисез» с бизнес-проектом «Предприятие по
производству работ неразрушающего контроля». Предприятию будет предоставлена
субсидия в размере 700 тысяч рублей. Субсидию планируют направить на
приобретение оборудования для проведения неразрушающего контроля, то есть
диагностики объектов газо-, нефтедобывающей промышленности, целостность которых
важно сохранить. Отметим, что с конца 2019 года данная услуга оказывалась, но
на арендованном оборудовании. Приобретение же собственного оборудования
позволит увеличить объем работ.
Второе место заняла
предприниматель Елена Григорьева с проектом «Ветеринарная клиника». Субсидию
размером 700 тысяч рублей она планирует направить на возмещение расходов на
приобретение ультразвукового оборудования для диагностики. Ветклиника
располагается в Гатчине в арендованном помещении на ул. К. Маркса, д.28а.
Созданное предприятие будет оказывать широкий перечень услуг: вызов ветврача на
дом, прием и осмотр животных, диагностика, ветеринарные процедуры, вакцинацию,
груминг и прочее.
Третье место у
предпринимателя Ильи Букреева с проектом «Спортивный клуб». Размер субсидии -
585 тысяч рублей. В рамках данного проекта будет открыт спортивный клуб, в
котором будут проходить индивидуальные и групповые занятия по фехтованию и
общей физической подготовке для детей и взрослых, а также по развитию
специальных физических качеств. Планируемое место осуществления деятельности -
помещение в Гатчине на пр. 25 Октября, д.42. Илья Букреев – мастер спорта по
прыжкам на акробатической дорожке, мастер спорта по летнему полиатлону. С 2007
года по настоящее время работает преподавателем дисциплин физической культуры в
Гатчинском педагогическом колледже им.Ушинского, а с 2018 года еще и тренером
по фехтованию в спортивном клубе. И что важно, конкуренции в области фехтования
на территории Гатчинского района пока нет.