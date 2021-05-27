Названы победители «Зарницы»

В ходе испытаний участники показали свои навыки в надевании противогазов, переноске пострадавших, стрельбе из положения стоя, разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжения магазина, преодолевали полосу препятствия с разминированием.

Участвовало 7 команд из 6 образовательных учреждений Гатчины и района.

В результате в категории 12-14 лет победила команда «Патриот» Гатчинской школы № 9. Второе место заняла команда «Пламя» из Пламенской школы. На третьем месте – команда «6 рота», Коммунарская школа № 3.

В категории 14-17 лет победу одержала команда Гатчинской школы № 9 «Вымпел». Серебряными призерами стали «Наследники» из Таицкой школы. Бронзу завоевала команда «Свобода» школы Верево.

Помощь в организации судейства оказали военнослужащие военной комендатуры г. Гатчины и Академии ракетных войск.

Поздравляем победителей и участников оборонно-спортивных юнармейский игр «Зарница»!

https://vk.com/public194082205