Названы победители «Зарницы»

В ходе испытаний участники показали свои навыки в надевании
противогазов, переноске пострадавших, стрельбе из положения стоя,
разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжения магазина, преодолевали полосу
препятствия с разминированием.
Участвовало 7 команд из 6 образовательных учреждений Гатчины
и района.
В результате в категории 12-14 лет победила команда «Патриот»
Гатчинской школы № 9. Второе место заняла команда «Пламя» из Пламенской школы.
На третьем месте – команда «6 рота», Коммунарская школа № 3.
В категории 14-17 лет победу одержала команда Гатчинской
школы № 9 «Вымпел». Серебряными призерами стали «Наследники» из Таицкой школы.
Бронзу завоевала команда «Свобода» школы Верево.
Помощь в организации судейства оказали военнослужащие военной
комендатуры г. Гатчины и Академии ракетных войск.
Поздравляем победителей и участников оборонно-спортивных
юнармейский игр «Зарница»!