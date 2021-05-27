Праздник славянской культуры прошёл в Сиверском

Фестиваль
«Славянская культура» подготовлен и проведен Сиверской автономной
некоммерческой организацией «Планета добра» в рамках проекта «Волшебная сила
искусства», при поддержке комитета по коммуникациям Ленинградской области и
гранта губернатора Ленинградской области.
Организаторы
фестиваля приурочили его ко Дню славянской культуры и письменности. И очень
символично, что он был организован при содействии и непосредственном участии
пожилых людей - истинных хранителей традиций славянских народов.
Участников
фестиваля приветствовали глава Сиверского поселения Александр Макаров и глава
администрации поселения Дмитрий Румянцев.
В
праздничном концерте приняли участие семь коллективов из Сиверского поселения,
Гатчины, посёлков Войсковицы и Вырица, из Волосовского района. Талантливые
самодеятельные артисты «серебряного» возраста подготовили и исполнили русские,
украинские, белорусские, восточнославянские песни, танцы, музыкальные
композиции.
Участие
в Сиверском фестивале приняли и творческие коллективы Гатчинской Школы третьего
возраста. Рукодельницы студии «Кинусайга» Надежда Токарева, Людмила Быстрова,
Зинаида Бондарук и Галина Рыжова провели мастер-классы по технике «кинусайга»
для студентов ГИЭФПТ. Волонтеры клуба рукоделия «Сударушки» Вера Бондарева и
Алевтина Стулова организовали мастер-класс по изготовлению обереговых кукол из
ниток.