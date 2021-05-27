Праздник славянской культуры прошёл в Сиверском

Фестиваль «Славянская культура» подготовлен и проведен Сиверской автономной некоммерческой организацией «Планета добра» в рамках проекта «Волшебная сила искусства», при поддержке комитета по коммуникациям Ленинградской области и гранта губернатора Ленинградской области.

Организаторы фестиваля приурочили его ко Дню славянской культуры и письменности. И очень символично, что он был организован при содействии и непосредственном участии пожилых людей - истинных хранителей традиций славянских народов.

Участников фестиваля приветствовали глава Сиверского поселения Александр Макаров и глава администрации поселения Дмитрий Румянцев.

В праздничном концерте приняли участие семь коллективов из Сиверского поселения, Гатчины, посёлков Войсковицы и Вырица, из Волосовского района. Талантливые самодеятельные артисты «серебряного» возраста подготовили и исполнили русские, украинские, белорусские, восточнославянские песни, танцы, музыкальные композиции.

Участие в Сиверском фестивале приняли и творческие коллективы Гатчинской Школы третьего возраста. Рукодельницы студии «Кинусайга» Надежда Токарева, Людмила Быстрова, Зинаида Бондарук и Галина Рыжова провели мастер-классы по технике «кинусайга» для студентов ГИЭФПТ. Волонтеры клуба рукоделия «Сударушки» Вера Бондарева и Алевтина Стулова организовали мастер-класс по изготовлению обереговых кукол из ниток.