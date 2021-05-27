Регион - за доступную ипотеку

В письме главы региона
отмечается, что «льготная ипотека» позволила в значительной мере улучшить
ситуацию в жилищном строительстве, обеспечить необходимые объемы и темпы ввода
жилья в эксплуатацию, как следствие —значительно увеличилось количество
граждан, улучшивших свои жилищные условия на территории Ленинградской области.
План по вводу жилья в
Ленинградской области в 2020 году был выполнен на 121%. За все время действия
«Льготной ипотеки» регионе выдано около 7 тыс. кредитов на сумму почти 21 млрд
рублей. Предполагается, что федеральная программа завершится 1 июля.