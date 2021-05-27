Регион - за доступную ипотеку

Регион - за доступную ипотеку

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой сохранить действие программы «Льготная ипотека» еще два с половиной года — до 2023 года.

Рубрики : Городская среда     27 May 2021

В письме главы региона отмечается, что «льготная ипотека» позволила в значительной мере улучшить ситуацию в жилищном строительстве, обеспечить необходимые объемы и темпы ввода жилья в эксплуатацию, как следствие —значительно увеличилось количество граждан, улучшивших свои жилищные условия на территории Ленинградской области.

План по вводу жилья в Ленинградской области в 2020 году был выполнен на 121%. За все время действия «Льготной ипотеки» регионе выдано около 7 тыс. кредитов на сумму почти 21 млрд рублей. Предполагается, что федеральная программа завершится 1 июля.

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