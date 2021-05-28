Голосуем за благоустройство!

В Гатчине среди объектов, вынесенных на голосование — территория между Гатчинской КМБ и жилыми домами № 48, 52, 56 по проспекту 25 Октября (от улицы Рощинской до Красносельского шоссе). Предлагается 2 варианта благоустройства.

Проект № 1:

В целях повышения качества городской среды, обеспечения мест отдыха горожан, предлагается организация на данной территории линейного парка, включающего: пешеходную аллею; площадки для отдыха с твердым покрытием, скамьями, цветниками, ландшафтными композициями; велодорожку; вело парковки.

Проект № 2:

Концепция проектного предложения заключается в решении существующих проблем территории, сохранении зелёных насаждений и постепенному раскрытию потенциала территории. Так как на территории существует активное пешеходное движение, основной задачей являлось сохранение транзитной функции, подчеркнутой созданием двух аллей.

На сегодняшний день за проект № 1 проголосовало 3 977 человек, за проект № 2 – 4 789 человек.

В Коммунаре к благоустройству предлагается зона отдыха вдоль реки Ижора по переулку Технический (от пересечения с улицей Фабричной до улицы Ленинградское шоссе). Предлагается 2 варианта благоустройства.

Проект № 1:

Дизайн проект благоустройства зоны отдыха вдоль р. Ижора по пер. Технический (от пересечения с ул. Фабричная до ул. Ленинградское шоссе) № 1 разработан с учетом потребностей жителей в функциональном наполнении, высказанных в ходе рейтингового голосования по общественным территориям в период с 15 января по 15 февраля 2021 года. Проектируемая территория общей площадью 1 га расположена в центральной части МО город Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Территория проектирования с севера ограничена Фабричной улицей, с юга - пешеходной дорожкой на территории Яблоневого сада, с запада - Техническим переулком, с востока - рекой Ижорой. Также с западной части к территории прилегают два жилых дома: д.5 по пер. Технический и д.6 по ул. Фабричной. Дом №6 по ул. Фабричной признан аварийным, подлежит переселению по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» и дальнейшему сносу.

Проект № 2:

Дизайн проект благоустройства общественной территории разработан в рамках архитектурного Хакатона с учетом данных социологического исследования территории. Проектом предусматривается максимальное сохранение уровня озеленения территории со спиливанием сухих и аварийных деревьев и высадкой новых саженцев яблонь, определяющих идентичность места, и ив, способствующих укреплению береговой полосы. Проектом предполагается размещение спортивной площадки с резиновым травмобезопасным покрытием для активного отдыха, устройство пешеходных дорожек и деревянного настила у берега реки для спокойного отдыха. Также планируется устройство каркасного павильона под устройство общественного туалета и небольшой кофейни.

На сегодняшний день за проект № 1 проголосовало 994 человека, за проект № 2 – 1489 человек.

Успейте оставить свой голос за понравившийся проект!

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