Голосуем за благоустройство!

В Гатчине
среди объектов, вынесенных на голосование — территория между Гатчинской КМБ и
жилыми домами № 48, 52, 56 по проспекту 25 Октября (от улицы Рощинской до
Красносельского шоссе). Предлагается 2 варианта благоустройства.
Проект
№ 1:
В
целях повышения качества городской среды, обеспечения мест отдыха горожан,
предлагается организация на данной территории линейного парка, включающего:
пешеходную аллею; площадки для отдыха с твердым покрытием, скамьями,
цветниками, ландшафтными композициями; велодорожку; вело парковки.
Проект
№ 2:
Концепция
проектного предложения заключается в решении существующих проблем территории,
сохранении зелёных насаждений и постепенному раскрытию потенциала территории.
Так как на территории существует активное пешеходное движение, основной задачей
являлось сохранение транзитной функции, подчеркнутой созданием двух аллей.
На
сегодняшний день за проект № 1 проголосовало 3 977 человек, за проект № 2 – 4
789 человек.
В
Коммунаре к благоустройству предлагается зона отдыха вдоль реки Ижора по
переулку Технический (от пересечения с улицей Фабричной до улицы Ленинградское
шоссе). Предлагается 2 варианта благоустройства.
Проект
№ 1:
Дизайн
проект благоустройства зоны отдыха вдоль р. Ижора по пер. Технический (от
пересечения с ул. Фабричная до ул. Ленинградское шоссе) № 1 разработан с учетом
потребностей жителей в функциональном наполнении, высказанных в ходе
рейтингового голосования по общественным территориям в период с 15 января по 15
февраля 2021 года. Проектируемая территория общей площадью 1 га расположена в
центральной части МО город Коммунар Гатчинского района Ленинградской области.
Территория проектирования с севера ограничена Фабричной улицей, с юга -
пешеходной дорожкой на территории Яблоневого сада, с запада - Техническим
переулком, с востока - рекой Ижорой. Также с западной части к территории
прилегают два жилых дома: д.5 по пер. Технический и д.6 по ул. Фабричной. Дом
№6 по ул. Фабричной признан аварийным, подлежит переселению по региональной
адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» и дальнейшему сносу.
Проект
№ 2:
Дизайн
проект благоустройства общественной территории разработан в рамках
архитектурного Хакатона с учетом данных социологического исследования
территории. Проектом предусматривается максимальное сохранение уровня
озеленения территории со спиливанием сухих и аварийных деревьев и высадкой
новых саженцев яблонь, определяющих идентичность места, и ив, способствующих
укреплению береговой полосы. Проектом предполагается размещение спортивной
площадки с резиновым травмобезопасным покрытием для активного отдыха,
устройство пешеходных дорожек и деревянного настила у берега реки для
спокойного отдыха. Также планируется устройство каркасного павильона под
устройство общественного туалета и небольшой кофейни.
На сегодняшний день за проект № 1 проголосовало 994 человека, за проект № 2 – 1489 человек.
Успейте
оставить свой голос за понравившийся проект!
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