Ленинградцы осваивают новые специальности

К обучению уже приступили
34 человека. Они выбрали профессии «Project Manager в IT», «Охрана труда»,
«Документационное обеспечение деятельности организации (делопроизводитель,
секретарь общего профиля)», «Управление персоналом организации», «Парикмахер» и
другие. Остальные подавшие заявки находятся на стадии проверки документов либо
ожидания начала запуска учебных групп.
«В рамках реализации
национального проекта «Демография» в 2021 году планируется обучить почти 2000
жителей Ленинградской области», – напомнила председатель комитета по труду и
занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.
Бесплатно освоить новую
специальность или повысить квалификацию могут граждане, ищущие работу и
обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, лица в возрасте
50-ти лет и старше, предпенсионеры, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также нетрудоустроенные мамы дошкольников в
возрасте до семи лет.
Обучение проводят
федеральные операторы проекта – Томский государственный университет, РАНХиГС и
Академия «Ворлдскиллс».
Оставить заявку на
обучение можно на портале «Работа в России» trudvsem.ru. Ответить на любые
вопросы по обучению готовы специалисты филиалов Центра занятости населения в
каждом из районов Ленинградской области.
Федеральный проект
«Содействие занятости» входит в национальный проект «Демография», реализуемый
по инициативе президента страны Владимира Путина.