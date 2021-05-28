Ленинградцы осваивают новые специальности

К обучению уже приступили 34 человека. Они выбрали профессии «Project Manager в IT», «Охрана труда», «Документационное обеспечение деятельности организации (делопроизводитель, секретарь общего профиля)», «Управление персоналом организации», «Парикмахер» и другие. Остальные подавшие заявки находятся на стадии проверки документов либо ожидания начала запуска учебных групп.

«В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году планируется обучить почти 2000 жителей Ленинградской области», – напомнила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Бесплатно освоить новую специальность или повысить квалификацию могут граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, лица в возрасте 50-ти лет и старше, предпенсионеры, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также нетрудоустроенные мамы дошкольников в возрасте до семи лет.

Обучение проводят федеральные операторы проекта – Томский государственный университет, РАНХиГС и Академия «Ворлдскиллс».

Оставить заявку на обучение можно на портале «Работа в России» trudvsem.ru. Ответить на любые вопросы по обучению готовы специалисты филиалов Центра занятости населения в каждом из районов Ленинградской области.

Федеральный проект «Содействие занятости» входит в национальный проект «Демография», реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина.