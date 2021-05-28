В ИВС – наркосбытчик

22-го мая в ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники гатчинского уголовного розыска
задержали и полностью изобличили 32-летнего жителя Гатчины Владимира Е.,
судимого, который во дворе дома № 2 по ул. Урицкого продавал психотропное
вещество амфетамин.
В ходе обыска по месту
жительства гражданина Е. в квартире на ул. Чехова в присутствии понятых был
обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с комплементарной застежкой с бежевым
порошком, а также электронные весы. Порошок отправили на экспертизу. По данным
экспертов, вещество массой более 1 грамма является смесью, содержащей
амфетамин.
Сбытчика поместили в
изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи
228.1 УК РФ: незаконный сбыт психотропного вещества в значительном размере.