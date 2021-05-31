Остановки общественного транспорта в Ленинградской области приспосабливают для маломобильных и слабовидящих

Остановки общественного транспорта в Ленинградской области приспосабливают для маломобильных и слабовидящих

Пандусы установят на 15 остановках при ремонте Гостилицкого шоссе, дорог Красное Село — Гатчина — Павловск, Новый Петергоф — Ни-зино — Сашино, Осиновая Роща — Магистральная, Елизаветинка — Медный Завод и Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Рубрики : Дороги     31 May 2021

На 10 остановках в Кировском (деревни Сологубовка и Лезье), Тосненском (Горка, Гутчево и Гришино) и Всеволожском (Корабсельки) районах дорожники уложат тактильную плитку. У тротуаров возле пешеходных переходов обязательно понижают бордюр.

Уборкой дорог займутся новые подметально-помывочные машины, поставленные по лизингу в ДРСУ Киришского, Кировского, Гатчинского, Ломоносовского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского, Лужского, Всеволожского и Выборгского районов.

Машины осуществляют скоростную уборку асфальта от наносного грунта в пределах населенных пунктов. Щетки сделаны таким образом, чтобы вычищать мелкую пыль в наиболее труднодоступных местах — стыках бордюрного камня и на подъездах к остановкам общественного транспорта. Скорость подметания — до 25 километров в час, а за минуту комплекс способен убрать свыше одной тонны смета.

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