Остановки общественного транспорта в Ленинградской области приспосабливают для маломобильных и слабовидящих

На 10 остановках в Кировском (деревни Сологубовка и Лезье), Тосненском (Горка, Гутчево и Гришино) и Всеволожском (Корабсельки) районах дорожники уложат тактильную плитку. У тротуаров возле пешеходных переходов обязательно понижают бордюр.
Уборкой дорог займутся
новые подметально-помывочные машины, поставленные по лизингу в ДРСУ Киришского,
Кировского, Гатчинского, Ломоносовского, Волосовского, Кингисеппского,
Сланцевского, Лужского, Всеволожского и Выборгского районов.
Машины осуществляют
скоростную уборку асфальта от наносного грунта в пределах населенных пунктов.
Щетки сделаны таким образом, чтобы вычищать мелкую пыль в наиболее
труднодоступных местах — стыках бордюрного камня и на подъездах к
остановкам общественного транспорта. Скорость подметания — до 25 километров в
час, а за минуту комплекс способен убрать свыше одной тонны смета.