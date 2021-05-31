Судьба кенотафа Абрама Ганнибала остаётся открытой

Встреча состоялась в центре культуры Кобринского поселения. В ней приняли участие потомки А.П. Ганнибала, председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района

С.Ю. Никитин, глава администрации Кобринского поселения В.В. Федорченко, краевед А.В. Бурлаков, представители музея-усадьбы «Суйда» и центра культуры Кобринского поселения.

В задачи круглого стола в Суйде входил поиск возможных путей облагораживания памятного места рядом с утерянной могилой А.П. Ганнибала. Председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин выразил уверенность, что эта встреча даст новый толчок развитию музея-усадьбы «Суйда», и выработанная резолюция найдёт отклик и в Комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, и лично у губернатора области.

Первым выступил гатчинский краевед и основатель музея в Суйде Андрей Бурлаков. Начал он с очень важных и насущных проблем Суйдинского музея.

- Время идёт, а очень многое из того, что мы хотели сделать, так и не решено. Суйда заслуживает особого внимания. Это самое знаковое место в Гатчинском районе: это — Пушкин, это - его предки, это — Арина Родионовна... И по тому, как выглядит это место, судят и о нашем районе. Здесь до сих пор нет ни зала для встреч, ни общественной уборной. В настоящее время это историческое место приходит в упадок. Усилий только сотрудников музея явно недостаточно, надо всячески им помогать.

Андрей Вячеславович напомнил о печальной судьбе могилы Абрама Ганнибала. Дата рождения владельца Суйдинской мызы неизвестна. Зато известно, что Абрам Петрович был похоронен в 1781 году на старинном Суйдинском кладбище, у стены Воскресенской церкви. К сожалению, место захоронения, как и сама церковь, было утрачено. На предполагаемом месте могилы в 1871 году была установлена гранитная плита с именем Ганнибала.

Старое кладбище с могилой Абрама Петровича было действующим до 1930-х годов. В 1976 году его распахали и использовали в качестве картофельного поля. Кладбищенские плиты частично были разобраны для постройки фундаментов, частично «ушли» в землю. Была утрачена и плита с именем Ганнибала. Как говорит Андрей Бурлаков, найти или воссоздать её практически невозможно, но можно и нужно сделать достойный памятник Абраму Петровичу.

В настоящее время на предполагаемом месте захоронения Абрама Ганнибала находится памятная стела - символическая могила Ганнибала. С самого начала это сооружение несло временный характер, и многие годы обсуждалась возможность обустроить на этом месте полноценный архитектурный ансамбль памяти Ганнибала, отсылающий к его эпохе.

- Настала пора благоустроить это очень важное для Суйды и всего Гатчинского района место, - считает Андрей Бурлаков. - Не будем забывать, что здесь находится прах тысяч суйдинцев — старинное кладбище действительно было очень большим.

Глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко напомнил, что территория Суйдинского парка находится на федеральной земле, и никто не имеет права здесь что-либо делать.

- Единственное, что принадлежит нашему муниципалитету — это озеро, - отметил он. - Поэтому мы можем здесь проводить субботники, чистить его вместе с музейными работниками и нашими добровольцами. В ближайшее время здесь планируется устроить экологическую тропу вокруг озера. Пока это единственное, что мы можем сейчас сделать.

- Движение идёт, никто не хочет останавливаться, все хотят привлечь к этой достопримечательности больше внимания, увеличить масштаб работ, тем более сейчас, когда развитие внутреннего туризма стало приоритетным направлением, - подчеркнул Вячеслав Викторович. - И я думаю, что вместе мы обязательно справимся.

Вячеслав Федорченко рассказал, что ещё в 2020 году была выдвинута инициатива передать историческое здание бывшей конюшни Ганнибалов (нынешнего дома культуры) в Суйде областному музейному агентству. Эта инициатива была поддержана и самим музейным агентством, и депутатами Гатчинского района, и областным комитетом по сохранению культурного наследия.

- Приехав в Суйду и увидев всё это, заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой сказал, что действительно здесь должен быть не просто музей, а целый культурный комплекс с инфраструктурой, - отметил Вячеслав Федорченко. - Идут переговоры о покупке у собственника зданий исторического флигеля и дома смотрителя. На сегодняшний день вся эта территория, включая старинное здание конюшни Ганнибалов, поделена, участок сформирован, все документы уже переданы в правительство Ленинградской области. Взамен правительство пообещало построить в Суйде новый дом культуры. Сейчас идёт разработка этого проекта, и как только он будет готов, начнётся строительство культурного центра. Историческая территория перейдет музейному агентству, и здесь начнётся настоящая работа.

Заведующая музеем Дома станционного смотрителя в Выре Виктория Кайкова, которая в своё время возглавляла музей-усадьбу «Суйда», также подняла вопрос о принадлежности суйдинских объектов.

- В 2018 году обсуждались варианты памятника Ганнибалу, - напомнила она. - Было выбрано место, где он будет находиться. Но, к сожалению, музейное агентство не может в полной мере распоряжаться этой территорией. Инициативы музейных сотрудников недостаточно, нужна поддержка вышестоящих организаций... Сотрудники музея-усадьбы «Суйда» вкладывают все силы в его поддержание, но на сегодняшний день экспозиция заметно устарела. Музейным агентством была начата работа над созданием новой экспозиции в музее-усадьбе. Полностью реализация этого проекта будет завершена в 2022 году.

В этот день участникам круглого стола представили нового заведующего музеем-усадьбой «Суйда» Надежду Александровну Жирнову.

- Для решения большинства поднятых здесь вопросов необходимо научное обоснование, - подчеркнула она. - На сегодняшний день важно подвести итоги и в дальнейших наших действиях отталкиваться уже от них. Мы полностью готовы к сотрудничеству.

Свои эскизы для памятного места могилы А.П. Ганнибала представила художник-дизайнер, автор проекта суйдинской церкви Воскресения Христова Валентина Ивановна Филиппова. В свой проект Валентина Ивановна включила православные атрибуты для памятного места — православный крест и действующий колокол.

По окончании круглого стола участники встречи приняли участие в экскурсии по Суйдинскому музею и посетили памятное место предполагаемого захоронения А.П. Ганнибала.



