Судьба кенотафа Абрама Ганнибала остаётся открытой

Встреча состоялась в центре культуры Кобринского
поселения. В ней приняли участие потомки А.П. Ганнибала, председатель комитета
по культуре и туризму Гатчинского района
С.Ю. Никитин, глава администрации Кобринского поселения В.В. Федорченко, краевед А.В. Бурлаков, представители музея-усадьбы «Суйда» и центра культуры Кобринского поселения.
В задачи круглого стола в Суйде входил поиск возможных
путей облагораживания памятного места рядом с утерянной могилой А.П. Ганнибала.
Председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин
выразил уверенность, что эта встреча даст новый толчок развитию музея-усадьбы
«Суйда», и выработанная резолюция найдёт отклик и в Комитете по сохранению
культурного наследия Ленинградской области, и лично у губернатора области.
Первым выступил гатчинский краевед и
основатель музея в Суйде Андрей Бурлаков. Начал он с очень важных и насущных
проблем Суйдинского музея.
- Время идёт, а очень многое из того, что мы хотели
сделать, так и не решено. Суйда заслуживает особого внимания. Это самое
знаковое место в Гатчинском районе: это — Пушкин, это - его предки, это — Арина
Родионовна... И по тому, как выглядит это место, судят и о нашем районе. Здесь
до сих пор нет ни зала для встреч, ни общественной уборной. В настоящее время
это историческое место приходит в упадок. Усилий только сотрудников музея явно
недостаточно, надо всячески им помогать.
Андрей Вячеславович напомнил о печальной
судьбе могилы Абрама Ганнибала. Дата рождения владельца Суйдинской мызы
неизвестна. Зато известно, что Абрам Петрович был похоронен в 1781 году на
старинном Суйдинском кладбище, у стены Воскресенской церкви. К сожалению, место
захоронения, как и сама церковь, было утрачено. На предполагаемом месте могилы
в 1871 году была установлена гранитная плита с именем Ганнибала.
Старое кладбище с могилой Абрама Петровича было
действующим до 1930-х годов. В 1976 году его распахали и использовали в
качестве картофельного поля. Кладбищенские плиты частично были разобраны для
постройки фундаментов, частично «ушли» в землю. Была утрачена и плита с именем
Ганнибала. Как говорит Андрей Бурлаков, найти или воссоздать её практически
невозможно, но можно и нужно сделать достойный памятник Абраму Петровичу.
В настоящее время на предполагаемом месте
захоронения Абрама Ганнибала находится памятная стела - символическая могила
Ганнибала.
С самого начала это сооружение несло временный характер, и многие годы
обсуждалась возможность обустроить на этом месте полноценный архитектурный
ансамбль памяти Ганнибала, отсылающий к его эпохе.
- Настала пора благоустроить это очень важное для
Суйды и всего Гатчинского района место, - считает Андрей Бурлаков. - Не будем
забывать, что здесь находится прах тысяч суйдинцев — старинное кладбище
действительно было очень большим.
Глава администрации Кобринского поселения
Вячеслав Федорченко напомнил, что территория Суйдинского парка находится на
федеральной земле, и никто не имеет права здесь что-либо делать.
- Единственное, что принадлежит нашему муниципалитету
— это озеро, - отметил он. - Поэтому мы можем здесь проводить субботники,
чистить его вместе с музейными работниками и нашими добровольцами. В ближайшее
время здесь планируется устроить экологическую тропу вокруг озера. Пока это
единственное, что мы можем сейчас сделать.
- Движение идёт, никто не хочет останавливаться, все
хотят привлечь к этой достопримечательности больше внимания, увеличить масштаб
работ, тем более сейчас, когда развитие внутреннего туризма стало приоритетным
направлением, - подчеркнул Вячеслав Викторович. - И я думаю, что вместе мы
обязательно справимся.
Вячеслав Федорченко рассказал, что ещё в 2020 году
была выдвинута инициатива передать историческое здание бывшей конюшни
Ганнибалов (нынешнего дома культуры) в Суйде областному музейному агентству.
Эта инициатива была поддержана и самим музейным агентством, и депутатами
Гатчинского района, и областным комитетом по сохранению культурного наследия.
- Приехав в Суйду и увидев всё это, заместитель
председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению
культурного наследия Владимир Цой сказал, что действительно здесь должен быть
не просто музей, а целый культурный комплекс с инфраструктурой, - отметил
Вячеслав Федорченко. - Идут переговоры о покупке у собственника зданий
исторического флигеля и дома смотрителя. На сегодняшний день вся эта
территория, включая старинное здание конюшни Ганнибалов, поделена, участок
сформирован, все документы уже переданы в правительство Ленинградской области.
Взамен правительство пообещало построить в Суйде новый дом культуры. Сейчас
идёт разработка этого проекта, и как только он будет готов, начнётся
строительство культурного центра. Историческая территория перейдет музейному
агентству, и здесь начнётся настоящая работа.
Заведующая музеем Дома станционного смотрителя в Выре
Виктория Кайкова, которая в своё время возглавляла музей-усадьбу «Суйда», также
подняла вопрос о принадлежности суйдинских объектов.
- В 2018 году обсуждались варианты памятника
Ганнибалу, - напомнила она. - Было выбрано место, где он будет находиться. Но,
к сожалению, музейное агентство не может в полной мере распоряжаться этой
территорией. Инициативы музейных сотрудников недостаточно, нужна поддержка
вышестоящих организаций... Сотрудники музея-усадьбы «Суйда» вкладывают все силы
в его поддержание, но на сегодняшний день экспозиция заметно устарела. Музейным
агентством была начата работа над созданием новой экспозиции в музее-усадьбе.
Полностью реализация этого проекта будет завершена в 2022 году.
В этот день участникам круглого стола
представили нового заведующего музеем-усадьбой «Суйда» Надежду Александровну
Жирнову.
- Для решения большинства поднятых здесь вопросов
необходимо научное обоснование, - подчеркнула она. - На сегодняшний день важно
подвести итоги и в дальнейших наших действиях отталкиваться уже от них. Мы
полностью готовы к сотрудничеству.
Свои эскизы для памятного места могилы А.П. Ганнибала
представила художник-дизайнер, автор проекта суйдинской церкви Воскресения
Христова Валентина Ивановна Филиппова. В свой проект Валентина Ивановна включила
православные атрибуты для памятного места — православный крест и действующий
колокол.
По окончании круглого стола участники встречи приняли
участие в экскурсии по Суйдинскому музею и посетили памятное место
предполагаемого захоронения А.П. Ганнибала.