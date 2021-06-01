До 11 июня всем желающим принять участие в
конкурсе необходимо подготовить видеоролик продолжительностью от 30 секунд до 3
минут, опубликовать его у себя в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстраграм»
и направить заявку по электронной почте kmplo-47@yandex.ru со ссылкой на свой
пост. В теме письма важно указать «Конкурс 12 июня, фамилию, имя и отчество»
автора ролика.
В конкурсе могут принять участие молодежь
Ленинградской области в возрасте от 14 до 35 лет. Количество работ от одного
автора не ограничено. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и
коллективные работы.
В видеоролике участникам необходимо
рассказать интересные факты о своих населённых пунктах — их культурные
особенности, национальные традиции, достижения в народном хозяйстве и любой
другой факт, достойный уважения и признания.
Подведение итогов состоится 12 июня. Имена
победителей будут опубликованы на официальном сайте комитета по молодежной
политике Ленинградской области. Авторы лучших видеороликов получат призы и
подарки.
Организатором конкурса «Нам есть чем
гордиться» является комитет по молодежной политике Ленинградской области. Цель
мероприятия — формирование в молодежной среде осознанного отношения к
традиционным ценностям общества и гармоничному развитию личности.