До 11 июня всем желающим принять участие в конкурсе необходимо подготовить видеоролик продолжительностью от 30 секунд до 3 минут, опубликовать его у себя в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстраграм» и направить заявку по электронной почте kmplo-47@yandex.ru со ссылкой на свой пост. В теме письма важно указать «Конкурс 12 июня, фамилию, имя и отчество» автора ролика.

В конкурсе могут принять участие молодежь Ленинградской области в возрасте от 14 до 35 лет. Количество работ от одного автора не ограничено. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

В видеоролике участникам необходимо рассказать интересные факты о своих населённых пунктах — их культурные особенности, национальные традиции, достижения в народном хозяйстве и любой другой факт, достойный уважения и признания.

Подведение итогов состоится 12 июня. Имена победителей будут опубликованы на официальном сайте комитета по молодежной политике Ленинградской области. Авторы лучших видеороликов получат призы и подарки.

Организатором конкурса «Нам есть чем гордиться» является комитет по молодежной политике Ленинградской области. Цель мероприятия — формирование в молодежной среде осознанного отношения к традиционным ценностям общества и гармоничному развитию личности.