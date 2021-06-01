Убита женщина

25-го мая в Коммунаре в заброшенном доме на Железнодорожной улице нашли труп женщины, на вид – 40-45 лет, плотного телосложения, среднего роста. Одета была в темно-синий свитер с оленями, на лице – ссадина и гематомы. Документов при ней не было. Видимых следов насильственной смерти не обнаруживалось.

В ходе проведения проверки следователь установил, что накануне некто, находясь в пристройке дома № 25 на Железнодорожной, умышленно нанес женщине два удара в шею и в грудь. Травма повлекла за собой смерть.

Следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Работая по горячим следам, группа уголовного розыска Коммунарского отдела полиции задержала убийцу в Коммунаре на улице Бумажников. В совершении преступления полностью изобличен местный житель, не работающий, ранее судимый Владимир Т., 1976 года рождения. Гражданина Т. поместили в изолятор временного содержания.