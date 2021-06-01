В Гатчинском филиале – лучший специалист

Лучшим
специалистом Центра занятости населения Ленинградской области стал Сергей
Фомичев — ведущий инспектор Гатчинского филиала. Ранее Гатчинский филиал был
удостоен звания «Лидер модернизации службы занятости населения в 2020 году» по
оценке Министерства труда и социальной защиты РФ.
Директор
Лужского филиала Центра занятости населения Елена Васильева победила в
ежегодном конкурсе Биржи труда и получила звание лучшего директора филиала.
Ежегодно
Биржа труда региона выбирает лучшего сотрудника и лучшего директора филиала Центра
занятости населения. В год празднования 30-летия службы занятости конкурс
получился особенно насыщенным и ярким — специалисты 17 филиалов биржи труда
прошли тестирование, решили кейсы — проблемы, не имеющие очевидного и
однозначного ответа, и даже сыграли в викторину, посвященную теме занятости.
«Задачи
этого конкурса — выявить таланты, способствовать расширению профессиональных
знаний и умений сотрудников службы занятости населения, укрепить командный
дух», — отметила председатель комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области Алла Астратова.