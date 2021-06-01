В Гатчинском филиале – лучший специалист

Лучшим специалистом Центра занятости населения Ленинградской области стал Сергей Фомичев — ведущий инспектор Гатчинского филиала. Ранее Гатчинский филиал был удостоен звания «Лидер модернизации службы занятости населения в 2020 году» по оценке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Директор Лужского филиала Центра занятости населения Елена Васильева победила в ежегодном конкурсе Биржи труда и получила звание лучшего директора филиала.

Ежегодно Биржа труда региона выбирает лучшего сотрудника и лучшего директора филиала Центра занятости населения. В год празднования 30-летия службы занятости конкурс получился особенно насыщенным и ярким — специалисты 17 филиалов биржи труда прошли тестирование, решили кейсы — проблемы, не имеющие очевидного и однозначного ответа, и даже сыграли в викторину, посвященную теме занятости.

«Задачи этого конкурса — выявить таланты, способствовать расширению профессиональных знаний и умений сотрудников службы занятости населения, укрепить командный дух», — отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области