Единые социальные проездные билеты – где и как получить?

Отвечают специалисты Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения:

Право на бесплатный проезд по Единому социальному проездному билету (ЕСПБ) на автомобильном транспорте по Ленинградской области и Санкт-Петербургу предоставлено следующим лицам:

- Детям-инвалидам и сопровождающему;

- Инвалидам 1 группы и сопровождающему;

- Инвалидам 2 группы по зрению;

- Гражданам, получающим процедуры гемодиализа;

- Учащимся общеобразовательных организаций из многодетных и многодетных приемных семей, если среднедушевой доход членов семьи не превышает 100 процентов величины среднего дохода, установленного в Ленинградской области (в 2021 году 32 840 рублей).

Право на льготный проезд по ЕСПБ на автомобильном транспорте по Ленинградской области и Санкт-Петербургу предоставлено:

- Гражданам, достигшим возраста 55/60 лет, пенсионерам, областным и федеральным льготникам.

- Студентам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных в Санкт-Петербурге, на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Ленинградской области.

Льготный проезд предоставляется студенту с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря (из расчета 52 поездки в месяц) сроком на один год. Для остальных, перечисленных категорий, количество поездок в течение месяца не ограничено.

Стоимость льготного проездного билета в 2021 году составляет 433 рубля.

Как получить ЕСПБ на бесплатный или льготный проезд?

За предоставлением государственной услуги по определению права на льготный или бесплатный проезд на автомобильном транспорте нужно обратиться с заявлением в отделы или удаленные рабочие места МФЦ, расположенные на территории Гатчинского района, или через Единый портал государственных услуг.

Кроме того, достигшие возраста 55/60 лет, пенсионеры, областные и федеральные льготники, инвалиды I группы, дети – инвалиды, инвалиды по зрению II группы, а также граждане, получающие процедуру гемодиализа – могут обратиться также в филиал Центра социальной защиты населения Гатчинского района.

При подаче заявления при себе нужно иметь паспорт, пенсионное удостоверение, документ, подтверждающий льготу, для многодетных семей дополнительно сведения о доходах за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения.

В МФЦ проинформируют, когда будет известен результат и можно будет прийти к ним за ЕСПБ. На сайте Госуслуг заявитель сам выберет, где он хочет получить результат, а в филиале соцзащиты карточку можно будет получить сразу на месте, но для приема необходима предварительная запись.

Затем ЕСПБ и на бесплатный проезд, и на льготный проезд нужно активировать.

В обоих случаях для активации ЕСПБ необходимо обратиться в почтовое отделение, у которого есть специальное оборудование в любой день в часы его работы. В Гатчине это ул.Рощинская, д.2, ул.Рысева, д.7, ул.К.Маркса, д.4, ул.Урицкого, д.7/17, ул.Киевская, д.102, ул. Зверевой, д. 20, корпус 3.

В Гатчинском районе активировать ЕСПБ можно в:

- д. Большие Колпаны, Киевское шоссе, д.79

- г. Коммунар, ул. Ленинградская, д.1

- пос. Войсковицы, ул. Манина, д.17

- п. Дружная Горка, ул. Введенского, д.18

- п. Вырица, ул. Почтовая, д.4

- п. Сиверский, ул. Вокзальная, д.2

- д. Малое Верево, ул. Школьная, д.1

- п. Новый Свет, д.72

- пос. Пудость, ул. Зайончковского, д.6

- с. Рождествено, Большой пр., д.5А.

Срок льготного проезда - один месяц с даты активации и оплаты ЕСПБ. Поэтому, если вы ездите на автобусе каждый месяц, то раз в месяц нужно посещать почту, платить 433 рубля и активировать ЕСПБ.

ЕСПБ на бесплатный проезд активируют один раз в год.

Подготовила Татьяна Можаева