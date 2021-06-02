Единые социальные проездные билеты – где и как получить?

Отвечают специалисты Гатчинского филиала
Центра социальной защиты населения:
Право на бесплатный проезд по Единому
социальному проездному билету (ЕСПБ) на автомобильном транспорте по
Ленинградской области и Санкт-Петербургу предоставлено следующим лицам:
- Детям-инвалидам и сопровождающему;
- Инвалидам 1 группы и сопровождающему;
- Инвалидам 2 группы по зрению;
- Гражданам, получающим процедуры
гемодиализа;
- Учащимся общеобразовательных организаций
из многодетных и многодетных приемных семей, если среднедушевой доход членов
семьи не превышает 100 процентов величины среднего дохода, установленного в
Ленинградской области (в 2021 году 32 840 рублей).
Право на льготный проезд по ЕСПБ на
автомобильном транспорте по Ленинградской области и Санкт-Петербургу
предоставлено:
- Гражданам, достигшим возраста 55/60 лет,
пенсионерам, областным и федеральным льготникам.
- Студентам, обучающимся по очной форме
обучения в образовательных организациях, расположенных в Санкт-Петербурге, на
автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
территории Ленинградской области.
Льготный проезд предоставляется студенту с
1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря (из расчета 52 поездки в
месяц) сроком на один год. Для остальных, перечисленных категорий, количество
поездок в течение месяца не ограничено.
Стоимость льготного проездного билета в
2021 году составляет 433 рубля.
Как получить ЕСПБ на бесплатный или
льготный проезд?
За предоставлением государственной услуги
по определению права на льготный или бесплатный проезд на автомобильном
транспорте нужно обратиться с заявлением в отделы или удаленные рабочие места
МФЦ, расположенные на территории Гатчинского района, или через Единый портал
государственных услуг.
Кроме того, достигшие возраста 55/60 лет,
пенсионеры, областные и федеральные льготники, инвалиды I группы, дети –
инвалиды, инвалиды по зрению II группы, а также граждане, получающие процедуру
гемодиализа – могут обратиться также в филиал Центра социальной защиты
населения Гатчинского района.
При подаче заявления при себе нужно иметь
паспорт, пенсионное удостоверение, документ, подтверждающий льготу, для
многодетных семей дополнительно сведения о доходах за шесть месяцев,
предшествующих месяцу обращения.
В МФЦ проинформируют, когда будет известен
результат и можно будет прийти к ним за ЕСПБ. На сайте Госуслуг заявитель сам
выберет, где он хочет получить результат, а в филиале соцзащиты карточку можно
будет получить сразу на месте, но для приема необходима предварительная запись.
Затем ЕСПБ и на бесплатный проезд, и на
льготный проезд нужно активировать.
В обоих случаях для активации ЕСПБ
необходимо обратиться в почтовое отделение, у которого есть специальное
оборудование в любой день в часы его работы. В Гатчине это ул.Рощинская, д.2,
ул.Рысева, д.7, ул.К.Маркса, д.4, ул.Урицкого, д.7/17, ул.Киевская, д.102, ул.
Зверевой, д. 20, корпус 3.
В Гатчинском районе активировать ЕСПБ
можно в:
- д. Большие Колпаны, Киевское шоссе, д.79
- г. Коммунар, ул. Ленинградская, д.1
- пос. Войсковицы, ул. Манина, д.17
- п. Дружная Горка, ул. Введенского, д.18
- п. Вырица, ул. Почтовая, д.4
- п. Сиверский, ул. Вокзальная, д.2
- д. Малое Верево, ул. Школьная, д.1
- п. Новый Свет, д.72
- пос. Пудость, ул. Зайончковского, д.6
- с. Рождествено, Большой пр., д.5А.
Срок льготного проезда - один месяц с даты
активации и оплаты ЕСПБ. Поэтому, если вы ездите на автобусе каждый месяц, то
раз в месяц нужно посещать почту, платить 433 рубля и активировать ЕСПБ.
ЕСПБ на бесплатный проезд активируют один
раз в год.
Подготовила Татьяна Можаева